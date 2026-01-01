Raylab Travel 67B штатив алюминиевый сплав (с головой), синий

Характеристики:
Максимальная нагрузка, кг: 4
Максимальная высота штатива, см: 176
Минимальная высота штатива, см: 54
Максимальная высота монопода, см: 162
Минимальная высота монопода, см: 42
Материал штатива:алюминий
Длина в сложенном виде, см: 57
Бумажный фон Savage (20-12) Black известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.
С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.