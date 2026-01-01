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Raylab Travel 67B штатив алюминиевый сплав (с головой), синий
Raylab Travel 67B штатив алюминиевый сплав (с головой), синий
Raylab Travel 67B штатив алюминиевый сплав (с головой), синий
Raylab Travel 67B штатив алюминиевый сплав (с головой), синий
Raylab Travel 67B штатив алюминиевый сплав (с головой), синий
Raylab Travel 67B штатив алюминиевый сплав (с головой), синий

Raylab Travel 67B штатив алюминиевый сплав (с головой), синий

Raylab
Артикул: DAN-9140

Штатив Raylab Travel 67B- высокий штатив облегчённой конструкции, созданный специально для путешественников и блогеров, где важны универсальность, скорость и небольшой вес.
Яркий цвет его выгодно выделяет среди штативов друзей, на фоне природы или в студии, а также подчёркивает индивидуальность.
Клипсовые зажимы трех секций ног штатива помогут надежно и быстро зафиксировать необходимую высоту для съемки от 54 до 176 см и вкупе с выдвижной центральной колонной позволяют добиться максимального комфорта при её проведении.
Центральная штанга вынимается и с лёгкостью превращается в телескопический монопод длиной от 42 до 162 см для селфи или репортажной съемки.
Изменяемый угол наклона ног штатива поможет надежно установить штатив практически на любой поверхности.

Описание

Характеристики:
 Максимальная нагрузка, кг: 4
 Максимальная высота штатива, см: 176
 Минимальная высота штатива, см: 54
 Максимальная высота монопода, см: 162
 Минимальная высота монопода, см: 42
 Материал штатива:алюминий
 Длина в сложенном виде, см: 57

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