Raylab Travel 67B штатив алюминиевый сплав (с головой), синий

Артикул: DAN-9140

Штатив Raylab Travel 67B- высокий штатив облегчённой конструкции, созданный специально для путешественников и блогеров, где важны универсальность, скорость и небольшой вес.

Яркий цвет его выгодно выделяет среди штативов друзей, на фоне природы или в студии, а также подчёркивает индивидуальность.

Клипсовые зажимы трех секций ног штатива помогут надежно и быстро зафиксировать необходимую высоту для съемки от 54 до 176 см и вкупе с выдвижной центральной колонной позволяют добиться максимального комфорта при её проведении.

Центральная штанга вынимается и с лёгкостью превращается в телескопический монопод длиной от 42 до 162 см для селфи или репортажной съемки.

Изменяемый угол наклона ног штатива поможет надежно установить штатив практически на любой поверхности.

