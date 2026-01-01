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-10 %
Godox QT1200IIIM высокоскоростная студийная вспышка
Godox QT1200IIIM высокоскоростная студийная вспышка
Godox QT1200IIIM высокоскоростная студийная вспышка
Godox QT1200IIIM высокоскоростная студийная вспышка
Godox QT1200IIIM высокоскоростная студийная вспышка
Godox QT1200IIIM высокоскоростная студийная вспышка
Godox QT1200IIIM высокоскоростная студийная вспышка

Godox QT1200IIIM высокоскоростная студийная вспышка

Godox
Артикул: DAN-8811

Студийный моноблок Godox QT1200IIIM разработан для съемки с высокоскоростной синхронизацией, формирования сверхкороткого светового импульса и быстрого времени перезарядки, является самым мощным в серии QTIII. Godox QT1200IIIM справится с любой творческой задачей и способен удовлетворить самые высокие требования профессионалов.

Описание

Мощность вспышки составляет 1200 Дж, минимальная длительность импульса до 1/25640 с, а скорость перезарядки всего 0,05–0,9 секунды. Ручной режим М позволит выбрать мощность импульса в диапазоне 8 стопов от 1/128 до 1/1 с шагом 1/3 стопа, в этом режиме на экране панели управления отображается длительность импульса, поддерживаются следующие функции:

  • Функция Stable Color отдает приоритет точному значению цветовой температуры 5600K с допуском не более ±200К и длительностью импульса вплоть до 1/5554 с;
  • Функция высокоскоростной съемки High-Speed поддерживает короткую длительность импульса (до 1/25640 с) для захвата пиковых событий в спорте или для творческой студийной работы, например "замораживания" брызг;
  • Режим вспышки M/Multi/HSS (высокоскоростная синхронизация);
  • Ведущее число при полной мощности 1/1 (м ISO 100,при использовании стандартного отражателя) 102;
  • Длительность импульса (t0.1) Высокоскоростной режим (High-Speed): 1/256c-1/25640с (220В) 1/180с-1/14814с (110В);
  • Режим постоянной цветовой температуры (Stable Color): 1/256c-1/5554с (220В) 1/180с-1/3852с (110В);
  • Цветовая температура Режим постоянной цветовой температуры (Stable Color) 5600К±200К;
  • Высокоскоростной режим (High-Speed) 5400К-9000К;
  • Режим высокоскоростной синхронизации (HSS) 4600К-5000К.

Характеристики:

  • Мощность: 1200 Дж.
  • Пилотный свет: 150 Вт.
  • Диаметр вспышки 14 см.
  • Высота корпуса с ручкой: 26 смю
  • Длина корпуса с защитным колпаком: 50 см.

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