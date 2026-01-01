Godox QT1200IIIM высокоскоростная студийная вспышка

Описание

Мощность вспышки составляет 1200 Дж, минимальная длительность импульса до 1/25640 с, а скорость перезарядки всего 0,05–0,9 секунды. Ручной режим М позволит выбрать мощность импульса в диапазоне 8 стопов от 1/128 до 1/1 с шагом 1/3 стопа, в этом режиме на экране панели управления отображается длительность импульса, поддерживаются следующие функции:

Функция Stable Color отдает приоритет точному значению цветовой температуры 5600K с допуском не более ±200К и длительностью импульса вплоть до 1/5554 с;

Функция высокоскоростной съемки High-Speed поддерживает короткую длительность импульса (до 1/25640 с) для захвата пиковых событий в спорте или для творческой студийной работы, например "замораживания" брызг;



Режим вспышки M/Multi/HSS (высокоскоростная синхронизация);



Ведущее число при полной мощности 1/1 (м ISO 100,при использовании стандартного отражателя) 102;



Длительность импульса (t0.1) Высокоскоростной режим (High-Speed): 1/256c-1/25640с (220В) 1/180с-1/14814с (110В);

Режим постоянной цветовой температуры (Stable Color): 1/256c-1/5554с (220В) 1/180с-1/3852с (110В);

Цветовая температура Режим постоянной цветовой температуры (Stable Color) 5600К±200К;

Высокоскоростной режим (High-Speed) 5400К-9000К;

Режим высокоскоростной синхронизации (HSS) 4600К-5000К.

Характеристики: