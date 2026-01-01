Raylab Travel 55 штатив алюминиевый сплав с головой

Артикул: DAN-7646

Штатив Raylab Travel 55 - штатив облегчённой конструкции, созданный специально для путешественников и блогеров, где важны универсальность, скорость и небольшой вес. Клипсовые зажимы трех секций ног штатива помогут надежно и быстро зафиксировать необходимую высоту для съемки и, вкупе с выдвижной центральной колонной, позволяют добиться максимального комфорта при её проведении.



