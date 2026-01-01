images
images
images
images
images
images
images
images
Raylab Travel 55 штатив алюминиевый сплав с головой
Raylab Travel 55 штатив алюминиевый сплав с головой
Raylab Travel 55 штатив алюминиевый сплав с головой
Raylab Travel 55 штатив алюминиевый сплав с головой
Raylab Travel 55 штатив алюминиевый сплав с головой
Raylab Travel 55 штатив алюминиевый сплав с головой
Raylab Travel 55 штатив алюминиевый сплав с головой
Raylab Travel 55 штатив алюминиевый сплав с головой

Raylab Travel 55 штатив алюминиевый сплав с головой

Raylab
Артикул: DAN-7646

 Штатив Raylab Travel 55 - штатив облегчённой конструкции, созданный специально для путешественников и блогеров, где важны универсальность, скорость и небольшой вес. Клипсовые зажимы трех секций ног штатива помогут надежно и быстро зафиксировать необходимую высоту для съемки и, вкупе с выдвижной центральной колонной, позволяют добиться максимального комфорта при её проведении.

Описание

Характеристики:

Максимальная нагрузка - 4 кг.

Максимальная высота - 139 см.

Минимальная высота - 50 см.

Длина в сложенном виде - 52 см.

Материал штатива - ABS \ алюминий.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Godox ThinkLite TT350S TTL вспышка накамерная для Sony
Godox ThinkLite TT350S TTL вспышка накамерная для Sony
Godox ThinkLite TT350S TTL вспышка накамерная для Sony
Арт. DAN-2052
Godox ThinkLite TT350S TTL вспышка накамерная для Sony
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 4 ч

Godox ThinkLite TT350S TTL вспышка накамерная для Sony c высокоскоростной синхронизацией 2,4ГГц.

Используется с фотокамерами Sony и поддерживает протокол TTL. Радиус действия 30 метров. Компактный и легкий корпус. Режим ведущей и ведомой вспышки.

-10 %8 390 ₽
7 550 ₽
В корзину
-5 %
Wansen SBP-27211-11 Royal Blue фон бумажный королевский синий 2,72x11 м
Wansen SBP-27211-11 Royal Blue фон бумажный королевский синий 2,72x11 м
Арт. MTG-2140
Wansen SBP-27211-11 Royal Blue фон бумажный королевский синий 2,72x11 м
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 7 дн, 13 ч

Wansen SBP-27211-11 фон бумажный королевский синий 2,72x11 м. Бумажный студийный фон премиального качества имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

-5 %7 400 ₽
7 030 ₽
В корзину
-5 %
QZSD Q61 горизонтальная колонна двусторонняя для штатива
QZSD Q61 горизонтальная колонна двусторонняя для штатива
QZSD Q61 горизонтальная колонна двусторонняя для штатива
Арт. DAN-3419
QZSD Q61 горизонтальная колонна двусторонняя для штатива
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 2 дн, 3 ч

Двусторонняя горизонтальная колонна QZSD Q61 для штатива.

Алюминиевая колонна для установки оборудования в горизонтальной плоскости. Длина - 61 см. Крепежные винты - 3/8". Максимальная нагрузка - 5 кг.

-5 %2 680 ₽
2 540 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant CLE-01BLACK резиновая груша для ультраточной очистки матрицы и оптики
Fotokvant CLE-01BLACK резиновая груша для ультраточной очистки матрицы и оптики
Арт. DAN-2825
Fotokvant CLE-01BLACK резиновая груша для ультраточной очистки матрицы и оптики
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 8 ч

Резиновая груша Fotokvant CLE-01BLACK для ультраточной чистки матрицы и оптики. Подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет черный.

-10 %410 ₽
360 ₽
В корзину
Raylab LS002 стойка с пружинной амортизацией 2,6 м
Raylab LS002 стойка с пружинной амортизацией 2,6 м
Raylab LS002 стойка с пружинной амортизацией 2,6 м
Арт. DAN-7742
Raylab LS002 стойка с пружинной амортизацией 2,6 м
Наличие
в наличии 4-10 шт

Raylab LS002- студийная стойка с пружинной амортизатором для установки оборудования, высота 260 cм. Состоит из 4 секций и имеет 3 раздвижные ножки.

2 750 ₽
В корзину
QZSD Q620 профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
QZSD Q620 профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
QZSD Q620 профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
Арт. DAN-3414
QZSD Q620 профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
Наличие
в наличии 1-3 шт

Профессиональный штатив QZSD Q620 с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг.

Универсальный штатив с 3D-головой. Подходит для камер, вес которых не превышает 20 кг. Максимальная высота - 177 см. Минимальная высота - 62 см. Материал - алюминий. Комплектуется 3D панорамной головой с быстроразъемной пластиной и безопасным замком.

11 480 ₽
В корзину

Видео

СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.