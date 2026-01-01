Raylab Travel 55 штатив алюминиевый сплав с головой

Характеристики:
Максимальная нагрузка - 4 кг.
Максимальная высота - 139 см.
Минимальная высота - 50 см.
Длина в сложенном виде - 52 см.
Материал штатива - ABS \ алюминий.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Штатив Raylab Travel 55 - штатив облегчённой конструкции, созданный специально для путешественников и блогеров, где важны универсальность, скорость и небольшой вес. Клипсовые зажимы трех секций ног штатива помогут надежно и быстро зафиксировать необходимую высоту для съемки и, вкупе с выдвижной центральной колонной, позволяют добиться максимального комфорта при её проведении.
Характеристики:
Максимальная нагрузка - 4 кг.
Максимальная высота - 139 см.
Минимальная высота - 50 см.
Длина в сложенном виде - 52 см.
Материал штатива - ABS \ алюминий.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Godox ThinkLite TT350S TTL вспышка накамерная для Sony c высокоскоростной синхронизацией 2,4ГГц.
Используется с фотокамерами Sony и поддерживает протокол TTL. Радиус действия 30 метров. Компактный и легкий корпус. Режим ведущей и ведомой вспышки.
Wansen SBP-27211-11 фон бумажный королевский синий 2,72x11 м. Бумажный студийный фон премиального качества имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Двусторонняя горизонтальная колонна QZSD Q61 для штатива.
Алюминиевая колонна для установки оборудования в горизонтальной плоскости. Длина - 61 см. Крепежные винты - 3/8". Максимальная нагрузка - 5 кг.
Резиновая груша Fotokvant CLE-01BLACK для ультраточной чистки матрицы и оптики. Подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет черный.
Raylab LS002- студийная стойка с пружинной амортизатором для установки оборудования, высота 260 cм. Состоит из 4 секций и имеет 3 раздвижные ножки.
Профессиональный штатив QZSD Q620 с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг.
Универсальный штатив с 3D-головой. Подходит для камер, вес которых не превышает 20 кг. Максимальная высота - 177 см. Минимальная высота - 62 см. Материал - алюминий. Комплектуется 3D панорамной головой с быстроразъемной пластиной и безопасным замком.