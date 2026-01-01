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RayLab CPL MC Slim Pro фильтр поляризационный 52mm
RayLab CPL MC Slim Pro фильтр поляризационный 52mm
RayLab CPL MC Slim Pro фильтр поляризационный 52mm

RayLab CPL MC Slim Pro фильтр поляризационный 52mm

Raylab
Артикул: MTG-3474

RayLab CPL MC Slim Pro фильтр поляризационный 52mm. Профессиональный поляризационный светофильтр RayLab CPL MC Slim Pro– универсальный фильтр, который не только обеспечит надёжную защиту линзы вашего объектива, но также подарит контроль над бликами от неметаллических поверхностей. Съёмка рыб под водой или сквозь витрины – с этим фильтром это возможно. Фильтр для камеры имеет множественное просветление, что обеспечивает высокую передачу света и минимизирует отражения и блики, сохраняя при этом естественные цвета и контрастность.

Описание

Тип фильтра - циркулярный поляризационный, что позволяет вам легко регулировать степень поляризации, просто поворачивая фильтр в оправе. Это очень удобно и позволяет вам быстро настроиться на различные условия съемки. Этот светофильтр для фотоаппарата имеет толщину оправы с резьбой всего 7,2 мм, что позволяет его использовать со всеми типами объективов, в том числе широкоугольными. Инновационное оптическое стекло, используемое в поляризационном фильтру cpl, гарантирует высокую оптическую производительность и минимальные искажения изображения. Вы сможете получить четкие и резкие фотографии с повышенной глубиной и насыщенностью цветов. Фильтр компактно упакован в размере 11 х 13,5 х 2 см и имеет небольшой вес 0,080 кг, что делает его удобным в транспортировке и хранении. Вы сможете брать его с собой в любые поездки и съёмки. 

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Наличие
в наличии 4-10 шт

RayLab MT-Pro 32 штатив компактный с головой.

RayLab MT-Pro 32 — компактный и надёжный штатив, который делает фото и видеосъёмку быстрой, удобной и комфортной. Сочетая габариты многих настольных моделей, Raylab MT-Pro 32 оснащен всеми необходимыми функциями полноразмерных моделей.

2 310 ₽
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