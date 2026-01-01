RayLab CPL MC Slim Pro фильтр поляризационный 52mm

Описание

Тип фильтра - циркулярный поляризационный, что позволяет вам легко регулировать степень поляризации, просто поворачивая фильтр в оправе. Это очень удобно и позволяет вам быстро настроиться на различные условия съемки. Этот светофильтр для фотоаппарата имеет толщину оправы с резьбой всего 7,2 мм, что позволяет его использовать со всеми типами объективов, в том числе широкоугольными. Инновационное оптическое стекло, используемое в поляризационном фильтру cpl, гарантирует высокую оптическую производительность и минимальные искажения изображения. Вы сможете получить четкие и резкие фотографии с повышенной глубиной и насыщенностью цветов. Фильтр компактно упакован в размере 11 х 13,5 х 2 см и имеет небольшой вес 0,080 кг, что делает его удобным в транспортировке и хранении. Вы сможете брать его с собой в любые поездки и съёмки.