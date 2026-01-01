Tether Tools CUC3215-ORG TetherPro USB 3.0 to USB-C 4.6 м Orange кабель

Кабель используется для передачи данных с камеры, смартфона или другого устройства с портом USB-C, на компьютер или ноутбук, оснащенный портом USB 3.0. Он соответствует спецификации USB 3.0 и может передавать данные со скоростью до 5 Гбит/с.
Кабель полностью экранирован и покрыт оболочкой, чтобы минимизировать помехи сигнала.
Совместим с моделями фотоаппаратов:
- Canon
M6 MARK II, R, R5, R50, R6, RA, RP, 1D X MARK III
- Fuji
GFX 50R, GFX100, X 100V, X-A7, X-PRO3, X-T200, X-T3, X-T4
- Hasselblad
H6D, X1D
- Leica
SL2, SL2-S
- Nikon
D6, D780, Z 5, Z 6, Z 6 MARK II, Z 7, Z 7 MARK II
- Olympus
OM-D E-M1 MARK II, OM-D E-M1 MARK III, OM-D E-M1X
- Panasonic LUMIX
DC-GH5, DC-S1H
- Phase One
XF IQ4
- Sony
A7 III, A7C, A7R III, A7R IV, A7S III, A9 II