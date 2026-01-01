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Tether Tools CUC3215-ORG TetherPro USB 3.0 to USB-C 4.6 м Orange кабель
Tether Tools CUC3215-ORG TetherPro USB 3.0 to USB-C 4.6 м Orange кабель
Tether Tools CUC3215-ORG TetherPro USB 3.0 to USB-C 4.6 м Orange кабель

Tether Tools CUC3215-ORG TetherPro USB 3.0 to USB-C 4.6 м Orange кабель

Tether Tools
Артикул: DAN-2910

Tether Tools CUC3215-ORG TetherPro Orange кабель передачи данных с USB 3.0 на USB-C. 

Длина - 4,6 м. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.


Описание

Кабель используется для передачи данных с камеры, смартфона или другого устройства с портом USB-C, на компьютер или ноутбук, оснащенный портом USB 3.0. Он соответствует спецификации USB 3.0 и может передавать данные со скоростью до 5 Гбит/с.

Кабель полностью экранирован и покрыт оболочкой, чтобы минимизировать помехи сигнала.

Совместим с моделями фотоаппаратов: 

  • Canon
    M6 MARK II, R, R5, R50, R6, RA, RP, 1D X MARK III
  • Fuji
    GFX 50R, GFX100, X 100V, X-A7, X-PRO3, X-T200, X-T3, X-T4
  • Hasselblad
    H6D, X1D
  • Leica
    SL2, SL2-S
  • Nikon
    D6, D780, Z 5, Z 6, Z 6 MARK II, Z 7, Z 7 MARK II
  • Olympus
    OM-D E-M1 MARK II, OM-D E-M1 MARK III, OM-D E-M1X
  • Panasonic LUMIX
    DC-GH5, DC-S1H
  • Phase One
    XF IQ4
  • Sony
    A7 III, A7C, A7R III, A7R IV, A7S III, A9 II

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