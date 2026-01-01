QZSD Q111 штатив 146 см с видеоголовой

QZSD Q111 – компактный штатив с видеоголовой для фото и видео
QZSD Q111 (артикул DAN-2916) – это универсальный четырёхсекционный штатив с видеоголовой, предназначенный для фото- и видеосъёмки. Благодаря максимальной высоте 146 см и компактной длине в сложенном состоянии (всего 50 см), штатив удобно брать с собой в поездки и на выездные съёмки.
Штатив изготовлен из анодированного алюминия и АВС-пластика, что обеспечивает лёгкость (всего 1.27 кг) и надёжность. Встроенная видеоголова с быстроразъёмным соединением позволяет быстро и удобно закреплять камеру, а плавные движения головы делают его отличным выбором для видеосъёмки. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов, а центральная распорка и крюк для подвеса груза обеспечивают дополнительную стабильность.
Назначение и применение
- Фотосъёмка: для портретной, пейзажной и репортажной съёмки.
- Видеосъёмка: видеоголова с плавным ходом для качественного видео.
- Выездные съёмки: компактный размер и лёгкий вес удобны для транспортировки.
- Работа с лёгкой техникой: подходит для камер весом до 5 кг.
Ключевые особенности
- Видеоголова в комплекте: плавные движения для качественной видеосъёмки.
- Максимальная высота – 146 см: удобная рабочая высота для большинства задач.
- Компактный размер – 50 см в сложенном виде: легко помещается в рюкзак.
- Нагрузка до 5 кг: подходит для большинства беззеркальных и зеркальных камер.
- Лёгкий вес – 1.27 кг: удобен для длительной переноски.
- Клипсы-зажимы на ножках: быстрая и надёжная фиксация.
- Центральная распорка и крюк для груза: дополнительная стабильность.
- Чехол для переноски в комплекте: удобное хранение и транспортировка.
Технические характеристики
- Тип: штатив с видеоголовой
- Бренд: QZSD
- Модель: Q111
- Тип головки: видео
- Максимальная рабочая высота: 146 см
- Длина в сложенном состоянии: 50 см
- Максимальная нагрузка: 5 кг
- Материал: алюминий, АВС-пластик
- Вес: 1.27 кг
- Количество секций ног: 4
- Тип фиксации ног: клипсы-зажимы
- Крепление камеры: быстроразъёмное соединение (быстросъёмная площадка)
- Комплектация: штатив, видеоголова, чехол
Как использовать штатив
- Разложение: раздвиньте четыре секции ног на необходимую высоту и зафиксируйте клипсами-зажимами.
- Установка камеры: закрепите камеру на быстроразъёмной площадке видеоголовы.
- Регулировка: настройте угол наклона и панорамирование с помощью видеоголовы.
- Стабильность: при необходимости используйте крюк для подвеса груза для дополнительной устойчивости.
- Сложение: после съёмки сложите штатив и поместите в комплектный чехол.
Преимущества штатива QZSD Q111
- Компактность: длина в сложенном виде 50 см – идеально для путешествий.
- Лёгкость: вес 1.27 кг не утомляет при длительной переноске.
- Универсальность: подходит для фото- и видеосъёмки.
- Надёжность: алюминиевая конструкция и резиновые ножки обеспечивают устойчивость.
- Видеоголова в комплекте: не нужно докупать отдельно.
Совместимость с оборудованием
- Камеры: компактные, беззеркальные, зеркальные камеры весом до 5 кг.
- Видеокамеры: лёгкие видеокамеры и экшн-камеры.
- Аксессуары: стандартная быстросъёмная площадка для большинства камер.
Уход и хранение
- Храните штатив в сухом месте, в комплектном чехле.
- Периодически очищайте ножки и механизмы от пыли и грязи.
- Проверяйте надёжность фиксации клипс-зажимов перед каждым использованием.
- Не превышайте максимальную нагрузку – 5 кг.