QZSD Q111 штатив 146 см с видеоголовой

Описание

QZSD Q111 – компактный штатив с видеоголовой для фото и видео

QZSD Q111 (артикул DAN-2916) – это универсальный четырёхсекционный штатив с видеоголовой, предназначенный для фото- и видеосъёмки. Благодаря максимальной высоте 146 см и компактной длине в сложенном состоянии (всего 50 см), штатив удобно брать с собой в поездки и на выездные съёмки.

Штатив изготовлен из анодированного алюминия и АВС-пластика, что обеспечивает лёгкость (всего 1.27 кг) и надёжность. Встроенная видеоголова с быстроразъёмным соединением позволяет быстро и удобно закреплять камеру, а плавные движения головы делают его отличным выбором для видеосъёмки. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов, а центральная распорка и крюк для подвеса груза обеспечивают дополнительную стабильность.

Назначение и применение

Фотосъёмка: для портретной, пейзажной и репортажной съёмки.

для портретной, пейзажной и репортажной съёмки. Видеосъёмка: видеоголова с плавным ходом для качественного видео.

видеоголова с плавным ходом для качественного видео. Выездные съёмки: компактный размер и лёгкий вес удобны для транспортировки.

компактный размер и лёгкий вес удобны для транспортировки. Работа с лёгкой техникой: подходит для камер весом до 5 кг.

Ключевые особенности

Видеоголова в комплекте: плавные движения для качественной видеосъёмки.

плавные движения для качественной видеосъёмки. Максимальная высота – 146 см: удобная рабочая высота для большинства задач.

удобная рабочая высота для большинства задач. Компактный размер – 50 см в сложенном виде: легко помещается в рюкзак.

легко помещается в рюкзак. Нагрузка до 5 кг: подходит для большинства беззеркальных и зеркальных камер.

подходит для большинства беззеркальных и зеркальных камер. Лёгкий вес – 1.27 кг: удобен для длительной переноски.

удобен для длительной переноски. Клипсы-зажимы на ножках: быстрая и надёжная фиксация.

быстрая и надёжная фиксация. Центральная распорка и крюк для груза: дополнительная стабильность.

дополнительная стабильность. Чехол для переноски в комплекте: удобное хранение и транспортировка.

Технические характеристики

Тип: штатив с видеоголовой

штатив с видеоголовой Бренд: QZSD

QZSD Модель: Q111

Q111 Тип головки: видео

видео Максимальная рабочая высота: 146 см

146 см Длина в сложенном состоянии: 50 см

50 см Максимальная нагрузка: 5 кг

5 кг Материал: алюминий, АВС-пластик

алюминий, АВС-пластик Вес: 1.27 кг

1.27 кг Количество секций ног: 4

4 Тип фиксации ног: клипсы-зажимы

клипсы-зажимы Крепление камеры: быстроразъёмное соединение (быстросъёмная площадка)

быстроразъёмное соединение (быстросъёмная площадка) Комплектация: штатив, видеоголова, чехол

Как использовать штатив

Разложение: раздвиньте четыре секции ног на необходимую высоту и зафиксируйте клипсами-зажимами. Установка камеры: закрепите камеру на быстроразъёмной площадке видеоголовы. Регулировка: настройте угол наклона и панорамирование с помощью видеоголовы. Стабильность: при необходимости используйте крюк для подвеса груза для дополнительной устойчивости. Сложение: после съёмки сложите штатив и поместите в комплектный чехол.

Преимущества штатива QZSD Q111

Компактность: длина в сложенном виде 50 см – идеально для путешествий.

длина в сложенном виде 50 см – идеально для путешествий. Лёгкость: вес 1.27 кг не утомляет при длительной переноске.

вес 1.27 кг не утомляет при длительной переноске. Универсальность: подходит для фото- и видеосъёмки.

подходит для фото- и видеосъёмки. Надёжность: алюминиевая конструкция и резиновые ножки обеспечивают устойчивость.

алюминиевая конструкция и резиновые ножки обеспечивают устойчивость. Видеоголова в комплекте: не нужно докупать отдельно.

Совместимость с оборудованием

Камеры: компактные, беззеркальные, зеркальные камеры весом до 5 кг.

компактные, беззеркальные, зеркальные камеры весом до 5 кг. Видеокамеры: лёгкие видеокамеры и экшн-камеры.

лёгкие видеокамеры и экшн-камеры. Аксессуары: стандартная быстросъёмная площадка для большинства камер.

Уход и хранение