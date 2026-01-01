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QZSD Q111 штатив 146 см с видеоголовой
QZSD Q111 штатив 146 см с видеоголовой
QZSD Q111 штатив 146 см с видеоголовой
QZSD Q111 штатив 146 см с видеоголовой
QZSD Q111 штатив 146 см с видеоголовой
QZSD Q111 штатив 146 см с видеоголовой
QZSD Q111 штатив 146 см с видеоголовой
QZSD Q111 штатив 146 см с видеоголовой
QZSD Q111 штатив 146 см с видеоголовой
QZSD Q111 штатив 146 см с видеоголовой

QZSD Q111 штатив 146 см с видеоголовой

QZSD
Артикул: DAN-2916

Штатив QZSD Q111 с видеоголовой. Универсальный штатив с видеоголовой, максимальной высотой до 146 см, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 5 кг.

Описание

QZSD Q111 – компактный штатив с видеоголовой для фото и видео

QZSD Q111 (артикул DAN-2916) – это универсальный четырёхсекционный штатив с видеоголовой, предназначенный для фото- и видеосъёмки. Благодаря максимальной высоте 146 см и компактной длине в сложенном состоянии (всего 50 см), штатив удобно брать с собой в поездки и на выездные съёмки.

Штатив изготовлен из анодированного алюминия и АВС-пластика, что обеспечивает лёгкость (всего 1.27 кг) и надёжность. Встроенная видеоголова с быстроразъёмным соединением позволяет быстро и удобно закреплять камеру, а плавные движения головы делают его отличным выбором для видеосъёмки. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов, а центральная распорка и крюк для подвеса груза обеспечивают дополнительную стабильность.

Назначение и применение

  • Фотосъёмка: для портретной, пейзажной и репортажной съёмки.
  • Видеосъёмка: видеоголова с плавным ходом для качественного видео.
  • Выездные съёмки: компактный размер и лёгкий вес удобны для транспортировки.
  • Работа с лёгкой техникой: подходит для камер весом до 5 кг.

Ключевые особенности

  • Видеоголова в комплекте: плавные движения для качественной видеосъёмки.
  • Максимальная высота – 146 см: удобная рабочая высота для большинства задач.
  • Компактный размер – 50 см в сложенном виде: легко помещается в рюкзак.
  • Нагрузка до 5 кг: подходит для большинства беззеркальных и зеркальных камер.
  • Лёгкий вес – 1.27 кг: удобен для длительной переноски.
  • Клипсы-зажимы на ножках: быстрая и надёжная фиксация.
  • Центральная распорка и крюк для груза: дополнительная стабильность.
  • Чехол для переноски в комплекте: удобное хранение и транспортировка.

Технические характеристики

  • Тип: штатив с видеоголовой
  • Бренд: QZSD
  • Модель: Q111
  • Тип головки: видео
  • Максимальная рабочая высота: 146 см
  • Длина в сложенном состоянии: 50 см
  • Максимальная нагрузка: 5 кг
  • Материал: алюминий, АВС-пластик
  • Вес: 1.27 кг
  • Количество секций ног: 4
  • Тип фиксации ног: клипсы-зажимы
  • Крепление камеры: быстроразъёмное соединение (быстросъёмная площадка)
  • Комплектация: штатив, видеоголова, чехол

Как использовать штатив

  1. Разложение: раздвиньте четыре секции ног на необходимую высоту и зафиксируйте клипсами-зажимами.
  2. Установка камеры: закрепите камеру на быстроразъёмной площадке видеоголовы.
  3. Регулировка: настройте угол наклона и панорамирование с помощью видеоголовы.
  4. Стабильность: при необходимости используйте крюк для подвеса груза для дополнительной устойчивости.
  5. Сложение: после съёмки сложите штатив и поместите в комплектный чехол.

Преимущества штатива QZSD Q111

  • Компактность: длина в сложенном виде 50 см – идеально для путешествий.
  • Лёгкость: вес 1.27 кг не утомляет при длительной переноске.
  • Универсальность: подходит для фото- и видеосъёмки.
  • Надёжность: алюминиевая конструкция и резиновые ножки обеспечивают устойчивость.
  • Видеоголова в комплекте: не нужно докупать отдельно.

Совместимость с оборудованием

  • Камеры: компактные, беззеркальные, зеркальные камеры весом до 5 кг.
  • Видеокамеры: лёгкие видеокамеры и экшн-камеры.
  • Аксессуары: стандартная быстросъёмная площадка для большинства камер.

Уход и хранение

  • Храните штатив в сухом месте, в комплектном чехле.
  • Периодически очищайте ножки и механизмы от пыли и грязи.
  • Проверяйте надёжность фиксации клипс-зажимов перед каждым использованием.
  • Не превышайте максимальную нагрузку – 5 кг.

Комплектация

  • Штатив с видеоголовой - 1 шт.
  • Сумка-чехол - 1 шт.

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