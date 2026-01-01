images
Manfrotto MK190XPRO3-BHQ2 штатив и шаровая головка для фотокамеры

Manfrotto MK190XPRO3-BHQ2 штатив и шаровая головка для фотокамеры

Manfrotto
Артикул: OLE-1162

Manfrotto MK190XPRO3-BHQ2 – комплект, который состоит из трехсекционного алюминиевого штатива и шаровой головы. Усиленная фиксация каждой секции позволяет установить фото- и видеокамеры весом до 7 кг.

Описание

Штатив MT190XPRO3 оснащен специальной антиблокировочной конструкцией клипс, что позволяет одним движением открыть все секции ножек. Центральная колонна может устанавливаться в вертикальное положение или поворачиваться горизонтально на 90 градусов. Резиновые наконечники позволяют устанавливать модель штатива практически на любой поверхности. В верхней части имеется встроенный пузырьковый уровень для точного кадрирования.

Шаровая голова MHXPRO-BHQ2 XPRO оснащена быстросъемной площадкой 200PL, которая обеспечивает быстрое крепление и удаление камеры. Наличие двух пузырьковых уровней позволяет максимально точно и быстро настроить камеру.

Технические характеристики штатива MT190XPRO3:

  • материал – алюминий
  • количество секций – 3
  • максимальная высота, см – 160
  • максимальная высота без центральной колонны, см – 135
  • минимальная высота, см – 9
  • длина в сложенном состоянии, см – 59
  • крепление головы, дюйм – 3/8
  • максимальная нагрузка, кг – 7,0
  • вес, кг – 2,0

Технические характеристики шаровой головы MHXPRO-BHQ2 XPRO:

  • максимальная нагрузка, кг – 10
  • пузырьковый уровень – есть, два
  • диапазон панорамирования, град. – 360
  • диапазон наклона, град. – от -90 до +40
  • резьба для установки на штатив, дюйм – 3/8 (16 мм) с адаптером 1/4 (20 мм)
  • высота, см – 11,5
  • вес, кг – 0,5 

Комплектация

    

Полезные ссылки:

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Хит
Sintez Disco Fog BUBBLE жидкость 5 л для генераторов мыльных пузырей
Арт. NVF-6904
Sintez Disco Fog BUBBLE жидкость 5 л для генераторов мыльных пузырей
Наличие
в наличии 1-3 шт

Sintez Disco Fog BUBBLE – жидкость для создания потока радужных мыльных пузырей. Наилучший выбор для шоу-программ, концертов и детских праздников. Без глицерина!

1 600 ₽
В корзину
Manfrotto 046MCR EXPAN механизм подъема фона цепь красная
Арт. DAN-1632
Manfrotto 046MCR EXPAN механизм подъема фона цепь красная
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto 046MCR EXPAN - механизм подъема фона, цепь красная.

Комплект держателей для установки бумажного фона с внутренним диаметром несущей трубы от 46 до 78 мм. Крепятся на металлические кронштейны. В комплекте - металлическая цепь и гирька.

26 490 ₽
В корзину
Manfrotto MB MBAG70N Tripod unpadded bag черная сумка для штатива 70 см
Арт. NVF-1648
Manfrotto MB MBAG70N Tripod unpadded bag черная сумка для штатива 70 см
Наличие
в наличии 4-10 шт

Manfrotto MBAG70PN Tripod unpadded bag – мягкая сумка без уплотнителя для хранения и транспортировки штатива. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня.

Для штативов до 70 см длиной.

8 890 ₽
В корзину
Manfrotto 046MCB EXPAN механизм подъема фона цепь черная
Арт. DAN-1631
Manfrotto 046MCB EXPAN механизм подъема фона цепь черная
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto 046MCB EXPAN - механизм подъема фона, цепь черная.

Комплект держателей для установки бумажного фона с внутренним диаметром несущей трубы от 46 до 78 мм. Крепятся на металлические кронштейны. Максимальная нагрузка - 10 кг. В комплекте - черная металлическая цепь.

26 490 ₽
В корзину
E-IMAGE DS-01 настольная подставка
Арт. DAN-5797
E-IMAGE DS-01 настольная подставка
Наличие
в наличии 1-3 шт

E-IMAGE DS-01 настольная подставка-стойка для осветителей со стандартным креплением 16 мм

740 ₽
В корзину
Fujimi FJO-18 октобокс для накамерной вспышки
Fujimi FJO-18 октобокс для накамерной вспышки
Fujimi FJO-18 октобокс для накамерной вспышки
Арт. NVF-1748
Fujimi FJO-18 октобокс для накамерной вспышки
Наличие
более 10 шт

Fujimi FJO-18 – октобокс для накамерной вспышки, позволяет получить мягкий и объемный свет.

Благодаря уникальному адаптеру и пружинному каркасу софтбокса сборка занимает минимум времени. Для нее не нужны винты, стержни, защелки и прочие крепежи подобного типа. Диаметр октобокса 18 см.

750 ₽
В корзину

Видео

СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.