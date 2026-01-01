Manfrotto MK190XPRO3-BHQ2 штатив и шаровая головка для фотокамеры

Описание

Штатив MT190XPRO3 оснащен специальной антиблокировочной конструкцией клипс, что позволяет одним движением открыть все секции ножек. Центральная колонна может устанавливаться в вертикальное положение или поворачиваться горизонтально на 90 градусов. Резиновые наконечники позволяют устанавливать модель штатива практически на любой поверхности. В верхней части имеется встроенный пузырьковый уровень для точного кадрирования.

Шаровая голова MHXPRO-BHQ2 XPRO оснащена быстросъемной площадкой 200PL, которая обеспечивает быстрое крепление и удаление камеры. Наличие двух пузырьковых уровней позволяет максимально точно и быстро настроить камеру.

Технические характеристики штатива MT190XPRO3:

материал – алюминий

количество секций – 3

максимальная высота, см – 160

максимальная высота без центральной колонны, см – 135

минимальная высота, см – 9

длина в сложенном состоянии, см – 59

крепление головы, дюйм – 3/8

максимальная нагрузка, кг – 7,0

вес, кг – 2,0

Технические характеристики шаровой головы MHXPRO-BHQ2 XPRO: