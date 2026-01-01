Настольная компактная подставка для осветителей и аксессуаров.
Крепление - несъемный штифт 5/8" (16мм).
Вес - 0.140 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
E-IMAGE DS-01 настольная подставка-стойка для осветителей со стандартным креплением 16 мм
Настольная компактная подставка для осветителей и аксессуаров.
Крепление - несъемный штифт 5/8" (16мм).
Вес - 0.140 кг.
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