E-IMAGE DS-01 настольная подставка

Арт. DAN-5833

Адаптер E-IMAGE PH02 для смартфона.

Универсальный держатель для установки смартфона на штатив. Имеет два разъема 1/4 '' расположенные у основания держателя и на задней части. Второй разъем позволяет прикрепить небольшой LED-осветитель или выносной микрофон.