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E-IMAGE DS-01 настольная подставка

E-IMAGE DS-01 настольная подставка

E-IMAGE
Артикул: DAN-5797

E-IMAGE DS-01 настольная подставка-стойка для осветителей со стандартным креплением 16 мм

Описание

Настольная компактная подставка для осветителей и аксессуаров.

Крепление - несъемный штифт 5/8" (16мм).

Вес - 0.140 кг.

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