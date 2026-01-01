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Grifon WT-3770 штатив

Grifon WT-3770 штатив

Grifon
Артикул: FTR-1405

Grifon WT-3770 – предназначен для установки фотокамеры.

Оснащен видеоголовой. Максимальная высота – 1650 мм.

Описание

Характеристики:
  • вес, кг – 1,71
  • максимальная нагрузка – до 4 кг
  • размер в сложенном состоянии – 685 мм
  • минимальная высота – 64,5 см
  • максимальная высота – 165 см
  • количество секций – 3 шт.

 

 

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