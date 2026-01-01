Grifon WT-3770 штатив

- вес, кг – 1,71
- максимальная нагрузка – до 4 кг
- размер в сложенном состоянии – 685 мм
- минимальная высота – 64,5 см
- максимальная высота – 165 см
- количество секций – 3 шт.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon WT-3770 – предназначен для установки фотокамеры.
Оснащен видеоголовой. Максимальная высота – 1650 мм.
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