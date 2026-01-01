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Grifon WT-3740 штатив для камер

Grifon WT-3740 штатив для камер

Grifon
Артикул: FTR-1432

Grifon WT-3740 – штатив, предназначен для установки фотокамеры.

Материал изготовления – алюминий и пластик. Максимальная высота – 1570 мм.

Описание

Характеристики:

  • вес, кг – 1,34
  • размер в сложенном состоянии – 615 мм
  • минимальная высота – 59,5 см
  • максимальная высота – 157 см
  • количество секций – 3 шт.
  • максимальная нагрузка – 4 кг
  • голова - видео

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