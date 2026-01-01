GreenBean HDV Elite Combo 7C видеоштатив

Характеристики:
Максимальная нагрузка - 5 кг
Количество секций - 4
Диаметр трубок секций - 29/26/23/20 мм
Диаметр центральной колонный - 29 мм
Максимальная высота штатива - 192.5 см
Длина монопода - 60-198 см
Длина в сложенном виде - 60 см
Материал секций - алюминиевый сплав
Штативная головка - жидкостная 2D видеоголовка, съемная
Длина съемной рукоятки - 350 мм
Вес штатива (с видеоголовкой) - 2.5кг
Falcon Eyes SP-4F8M – переходник для установки осветительных голов на штативы с резьбой 1/4", а также может использоваться для других целей.
Гайка – 1/4", винт – 3/8".