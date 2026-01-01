GreenBean HDV Elite Combo 7C видеоштатив

Артикул: DAN-8827

Видеоштатив GreenBean HDV Elite Combo 7C с четырьмя карбоновыми секциями и жидкостной 2D-видеоголовкой подходит для установки и стабилизации камер как для видео, так и для фотосъемки. Штатив оснащен быстросъемной площадкой для мгновенной установки съемочного оборудования.

Штатив отличается малым весом, большим диапазоном высот, повышенной устойчивостью и нагрузочной способностью. Комплектная видеоголовка позволит выполнять съемки фото и видеопанорам, совершая плавные и точные наклон и поворот в двух осях.