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GreenBean HDV Elite Combo 7C видеоштатив
GreenBean HDV Elite Combo 7C видеоштатив
GreenBean HDV Elite Combo 7C видеоштатив
GreenBean HDV Elite Combo 7C видеоштатив
GreenBean HDV Elite Combo 7C видеоштатив
GreenBean HDV Elite Combo 7C видеоштатив
GreenBean HDV Elite Combo 7C видеоштатив
GreenBean HDV Elite Combo 7C видеоштатив
GreenBean HDV Elite Combo 7C видеоштатив
GreenBean HDV Elite Combo 7C видеоштатив
GreenBean HDV Elite Combo 7C видеоштатив

GreenBean HDV Elite Combo 7C видеоштатив

GreenBean
Артикул: DAN-8827

Видеоштатив GreenBean HDV Elite Combo 7C с четырьмя карбоновыми секциями и жидкостной 2D-видеоголовкой подходит для установки и стабилизации камер как для видео, так и для фотосъемки. Штатив оснащен быстросъемной площадкой для мгновенной установки съемочного оборудования.
Штатив отличается малым весом, большим диапазоном высот, повышенной устойчивостью и нагрузочной способностью. Комплектная видеоголовка позволит выполнять съемки фото и видеопанорам, совершая плавные и точные наклон и поворот в двух осях.

Описание

Характеристики:
Максимальная нагрузка - 5 кг
Количество секций - 4
Диаметр трубок секций - 29/26/23/20 мм
Диаметр центральной колонный - 29 мм
Максимальная высота штатива - 192.5 см
Длина монопода - 60-198 см
Длина в сложенном виде - 60 см
Материал секций - алюминиевый сплав
Штативная головка - жидкостная 2D видеоголовка, съемная
Длина съемной рукоятки - 350 мм
Вес штатива (с видеоголовкой) - 2.5кг

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