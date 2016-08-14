Falcon Eyes EasyPod 113 штатив

Артикул: OLE-1335

Falcon Eyes EasyPod 113 – удобный четырехсекционный штатив. Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика. Оборудован несъемной 3D-головкой с пузырьковым уровнем. Предназначен для установки фото- и видеоаппаратуры весом до 2 кг. Максимальная высота штатива, см – 128, минимальная – 40. Вес, кг – 0,6. Для удобства хранения и переноски упакован в компактный чехол.