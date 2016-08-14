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Falcon Eyes EasyPod 113 штатив

Falcon Eyes EasyPod 113 штатив

Falcon Eyes
Артикул: OLE-1335

Falcon Eyes EasyPod 113 – удобный четырехсекционный штатив. Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика. Оборудован несъемной 3D-головкой с пузырьковым уровнем. Предназначен для установки фото- и видеоаппаратуры весом до 2 кг. Максимальная высота штатива, см – 128, минимальная – 40. Вес, кг – 0,6. Для удобства хранения и переноски упакован в компактный чехол.

Описание

Технические характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг – 2
  • максимальная высота штатива, см – 128
  • минимальная высота штатива, см – 40
  • длина в сложенном виде, см – 41
  • штативная голова – 3D, несменная
  • быстросъемная площадка – да
  • размер площадки, мм – 40х50
  • резьба на площадке под камеру, дюйм – 1/4
  • пузырьковый уровень – да
  • микролифт – нет
  • длина рукоятки, мм – 130
  • диаметр секций штатива, мм – 10,8/14/16/19,8
  • количество секций штативной ноги – 4
  • тип усиления штатива – верхняя растяжка
  • материал штатива – алюминий, пластик
  • материал зажимов-фиксаторов штатива – пластик
  • вес штатива с головой, кг – 0,6

 

Комплектация

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