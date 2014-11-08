GreenBean EasyPod 110 штатив

Технические характеристики:
- максимальная нагрузка, кг – 1
- максимальная высота штатива, см – 106
- минимальная высота штатива, см – 34,5
- длина в сложенном виде, см – 35,5
- штативная голова – 3D, несменная
- быстросъемная площадка – да
- размер площадки, мм – 40х50
- резьба на площадке под камеру, дюйм – 1/4
- пузырьковый уровень – да
- микролифт – нет
- длина рукоятки, мм – 130
- диаметр секций штатива, мм – 7,8/11/14/16,8
- количество секций штативной ноги – 4
- тип усиления штатива – верхняя растяжка
- материал штатива – алюминий, пластик
- материал зажимов-фиксаторов штатива – пластик
- вес штатива с головой, кг – 0,45