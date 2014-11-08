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GreenBean EasyPod 110 штатив

GreenBean EasyPod 110 штатив

GreenBean
Артикул: OLE-1334

GreenBean EasyPod 110 – легкий четырехсекционный штатив. Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика. Оборудован несъемной 3D-головкой с пузырьковым уровнем. Предназначен для установки фото- и видеоаппаратуры весом до 1 кг. Максимальная высота штатива, см – 106, минимальная – 34,5. Вес, кг – 0, 45. Для удобства хранения и переноски упакован в компактный чехол.

Описание

Технические характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг – 1
  • максимальная высота штатива, см – 106
  • минимальная высота штатива, см – 34,5
  • длина в сложенном виде, см – 35,5
  • штативная голова – 3D, несменная
  • быстросъемная площадка – да
  • размер площадки, мм – 40х50
  • резьба на площадке под камеру, дюйм – 1/4
  • пузырьковый уровень – да
  • микролифт – нет
  • длина рукоятки, мм – 130
  • диаметр секций штатива, мм – 7,8/11/14/16,8
  • количество секций штативной ноги – 4
  • тип усиления штатива – верхняя растяжка
  • материал штатива – алюминий, пластик
  • материал зажимов-фиксаторов штатива – пластик
  • вес штатива с головой, кг – 0,45 

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