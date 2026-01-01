GreenBean i3 Pod Mini для 4/4s штатив

Характеристики:
- материал – пластик
- высота ножек, см – 10
Москва
Малая Семеновская 3с6
GreenBean i3 Pod Mini для 4/4s – кронштейн-адаптер с мини-штативом, который крепится к iPhone 4/4S и позволяет расположить его вертикально или горизонтально.
Адаптер можно использовать как отдельно, так и установив на мини-штатив из комплекта поставки или на любой другой. Кроме того, он достаточно компактный, чтобы поместиться в кармане и быть всегда под рукой. Вес - 80 грамм.
Характеристики:
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