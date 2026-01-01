Fujimi FT11SM штатив с видеоголовкой

Характеристики:
- длина сложенном состоянии, мм – 615
- минимальная высота, мм – 600
- максимальная высота, мм – 1670
- максимальная нагрузка, кг – 3
- вес, г – 1160
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FT11SM – универсальный легкий штатив для фото и видео съемки.
Штатив обладает отличной устойчивостью, имеет прочное основание. Мягкие резиновые наконечники ножек позволяют добиться хорошей устойчивости, а также предотврвщают скольжение на гладких поверхностях. Максимальная нагрузка – 3 кг. Цвет – черный.
Характеристики:
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