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Fujimi FT11SM штатив с видеоголовкой
Fujimi FT11SM штатив с видеоголовкой
Fujimi FT11SM штатив с видеоголовкой
Fujimi FT11SM штатив с видеоголовкой
Fujimi FT11SM штатив с видеоголовкой
Fujimi FT11SM штатив с видеоголовкой

Fujimi FT11SM штатив с видеоголовкой

Fujimi
Артикул: NVF-8992

Fujimi FT11SM – универсальный легкий штатив для фото и видео съемки.

Штатив обладает отличной устойчивостью, имеет прочное основание. Мягкие резиновые наконечники ножек позволяют добиться хорошей устойчивости, а также предотврвщают скольжение на гладких поверхностях. Максимальная нагрузка – 3 кг. Цвет – черный.

Описание

Характеристики:

  • длина сложенном состоянии, мм – 615
  • минимальная высота, мм – 600
  • максимальная высота, мм – 1670
  • максимальная нагрузка, кг – 3
  • вес, г – 1160

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