images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
Falcon Eyes Silver line 514 BHR штатив
Falcon Eyes Silver line 514 BHR штатив
Falcon Eyes Silver line 514 BHR штатив
Falcon Eyes Silver line 514 BHR штатив
Falcon Eyes Silver line 514 BHR штатив
Falcon Eyes Silver line 514 BHR штатив
Falcon Eyes Silver line 514 BHR штатив
Falcon Eyes Silver line 514 BHR штатив
Falcon Eyes Silver line 514 BHR штатив
Falcon Eyes Silver line 514 BHR штатив

Falcon Eyes Silver line 514 BHR штатив

Falcon Eyes
Артикул: NVF-9054

Falcon Eyes Silver line 514 BHR – штатив со съемной шаровой головой и максимальной нагрузкой до 5 кг.

Трехсекционный штатив изготовлен из алюминиево-магниевого сплава, максимальная высота – 1450 мм, в сложенном виде – 575 мм. Вес – 1,83 кг.

Описание

Серия штативов Silver line обладает рядом конкурентных преимуществ. Прочные и легкие алюминиевые ноги и основание, выполненное из алюминиево-магниевого сплава. Реверсивная центральная колонна и несколько положений фиксации ширины ног, клипсовые зажимы с регулировкой усилия и вспененные поролоновые накладки на ножках для комфортного использования.

Модель представляет собой легкий надежный штатив со сменной шаровой головой. Платформа под штативную головку оборудована винтом диаметром 3/8", на площадке под камеру винт 1/4".

Литое основание из магниевого сплава поглощает вибрации и обеспечивает устойчивость. В основании встроен пузырьковый уровень. 3 секции ноги соединяются между собой клипсовыми зажимами с регулировкой усилия. Угол наклона каждой ноги фиксируется независимо в трех положениях, для этой цели предусмотрены специальные защелки, это дает возможность использовать в качестве опоры ступени, камни и другие сложные поверхности, а также проводить съемку с нижней точки. Резиновые наконечники на ногах придают штативу дополнительную устойчивость на различных поверхностях.

Для точной настройки высоты съемки, конструкцией предусмотрена регулировка центральной колонны с фиксацией винтовым зажимом.

Шаровая голова из магниевого сплава с одним регулировочным винтом, позволит быстро подготовить штатив для съемки и надежно зафиксирует камеру в требуемом положении. Механизм разблокировки быстросъемной площадки оборудован предохранителем от случайного срабатывания. Паз в основании головы обеспечивает оперативный вертикальный поворот камеры.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг – 5
  • максимальная высота, мм – 1450
  • минимальная высота, мм – 465
  • длина в сложенном виде, мм – 575
  • количество секций ног – 3
  • тип фиксации ног – клипсы
  • диаметр трубок ног, мм – 24/20/16
  • тип усиления штатива – нет
  • центральная колонна – есть, съемная, ø22 мм
  • тип основания – площадка
  • винт для установки головки – 3/8" (реверсивный)
  • тип головы – шаровая
  • независимый фиксатор горизонтального панорамирования – есть
  • контроль трения – нет
  • винт для установки камеры – 1/4"
  • быстросъемная площадка – есть
  • размер площадки, мм – 42х53
  • диапазон перемещения площадки, мм – нет
  • пузырьковый уровень – на основании штатива
  • материал штатива – алюминиевый сплав
  • материал головы – алюминиевый сплав
  • вес штатива с головой, кг – 1,83

Комплектация

  • Штатив Falcon Eyes Silver line 514 BHR.
  • Сумка с наплечным ремнем.
  • Руководство по эксплуатации.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant V-30 перекладина телескопическая 300 см
Fotokvant V-30 перекладина телескопическая 300 см
Fotokvant V-30 перекладина телескопическая 300 см
Арт. DAN-1782
Fotokvant V-30 перекладина телескопическая 300 см
Наличие
более 10 шт

Телескопическая перекладина Fotokvant V-30 для установки студийных фонов шириной от 125 см до 300 см. Используется при монтаже конструкций для студийного оборудования: для установки осветительных приборов, монтажа систем крепления вспомогательного оборудования и т.д. Предусмотрено стандартное крепление, типа пальцы, на стойки диаметром 5/8". Максимальная длина - 300 см. Вес - 1,1 кг.

2 820 ₽
В корзину
Boya BY-M1DM двойной петличный универсальный микрофон со стереоразъемом для смартфонов, DSLR камер
Boya BY-M1DM двойной петличный универсальный микрофон со стереоразъемом для смартфонов, DSLR камер
Арт. NVF-9902
Boya BY-M1DM двойной петличный универсальный микрофон со стереоразъемом для смартфонов, DSLR камер
Наличие
в наличии 1-3 шт

Boya BY-M1DM - двойной петличный универсальный микрофон со стерео разъемом для смартфонов, DSLR камер.

Модель имеет широкий диапазон совместимости. Подходит для смартфонов, видеокамер, звукозаписывающих устройств, планшетов и других аудио/видеозаписывающих устройств, обеспечивая хорошую чувствительность и динамический диапазон при низком уровень шумов.


2 490 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 штатив
Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 штатив
Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 штатив
Арт. NVF-9055
Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 штатив
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 21 ч

Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 – штатив со съемной шаровой головой и максимальной нагрузкой до 6 кг.

Трехсекционный штатив изготовлен из алюминиево-магниевого сплава, максимальная высота – 1450 мм, в сложенном виде – 575 мм. Вес – 1,86 кг.

-10 %5 290 ₽
4 760 ₽
В корзину
Fotokvant SM-CL3 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL3 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL3 держатель для смартфона
Арт. NVF-9420
Fotokvant SM-CL3 держатель для смартфона
Наличие
более 10 шт

Fotokvant SM-CL3 - универсальный держатель для смартфона. Держатель имеет два разъема 1/4'' для установки на штатив или селфи-палку. Вес - 50 грамм.

270 ₽
В корзину
-5 %
Grifon LED 550 фотобокс 50 см со светодиодным освещением
Grifon LED 550 фотобокс 50 см со светодиодным освещением
Grifon LED 550 фотобокс 50 см со светодиодным освещением
Арт. NVF-9764
Grifon LED 550 фотобокс 50 см со светодиодным освещением
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 5 ч

Grifon LED 550 - фотобокс 50х50х50 см со светодиодным освещением. Фотобокс предназначен для бестеневой фотографии. В комплект входят четыре плексигласовых фона: черный, белый, оранжевый, серый.

-5.05 %6 540 ₽
6 210 ₽
В корзину

Видео

СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.