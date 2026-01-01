Falcon Eyes Silver line 514 BHR штатив

Серия штативов Silver line обладает рядом конкурентных преимуществ. Прочные и легкие алюминиевые ноги и основание, выполненное из алюминиево-магниевого сплава. Реверсивная центральная колонна и несколько положений фиксации ширины ног, клипсовые зажимы с регулировкой усилия и вспененные поролоновые накладки на ножках для комфортного использования.
Модель представляет собой легкий надежный штатив со сменной шаровой головой. Платформа под штативную головку оборудована винтом диаметром 3/8", на площадке под камеру винт 1/4".
Литое основание из магниевого сплава поглощает вибрации и обеспечивает устойчивость. В основании встроен пузырьковый уровень. 3 секции ноги соединяются между собой клипсовыми зажимами с регулировкой усилия. Угол наклона каждой ноги фиксируется независимо в трех положениях, для этой цели предусмотрены специальные защелки, это дает возможность использовать в качестве опоры ступени, камни и другие сложные поверхности, а также проводить съемку с нижней точки. Резиновые наконечники на ногах придают штативу дополнительную устойчивость на различных поверхностях.
Для точной настройки высоты съемки, конструкцией предусмотрена регулировка центральной колонны с фиксацией винтовым зажимом.
Шаровая голова из магниевого сплава с одним регулировочным винтом, позволит быстро подготовить штатив для съемки и надежно зафиксирует камеру в требуемом положении. Механизм разблокировки быстросъемной площадки оборудован предохранителем от случайного срабатывания. Паз в основании головы обеспечивает оперативный вертикальный поворот камеры.
Характеристики:
- максимальная нагрузка, кг – 5
- максимальная высота, мм – 1450
- минимальная высота, мм – 465
- длина в сложенном виде, мм – 575
- количество секций ног – 3
- тип фиксации ног – клипсы
- диаметр трубок ног, мм – 24/20/16
- тип усиления штатива – нет
- центральная колонна – есть, съемная, ø22 мм
- тип основания – площадка
- винт для установки головки – 3/8" (реверсивный)
- тип головы – шаровая
- независимый фиксатор горизонтального панорамирования – есть
- контроль трения – нет
- винт для установки камеры – 1/4"
- быстросъемная площадка – есть
- размер площадки, мм – 42х53
- диапазон перемещения площадки, мм – нет
- пузырьковый уровень – на основании штатива
- материал штатива – алюминиевый сплав
- материал головы – алюминиевый сплав
- вес штатива с головой, кг – 1,83