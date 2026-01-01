Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 штатив

Описание

Серия штативов Silver line обладает рядом конкурентных преимуществ. Прочные и легкие алюминиевые ноги и основание, выполненное из алюминиево-магниевого сплава. Реверсивная центральная колонна и несколько положений фиксации ширины ног, клипсовые зажимы с регулировкой усилия и вспененные поролоновые накладки на ножках для комфортного использования.

Модель представляет собой легкий надежный штатив со сменной шаровой головой. Платформа под штативную головку оборудована винтом диаметром 3/8", на площадке под камеру винт 1/4".

Литое основание из магниевого сплава поглощает вибрации и обеспечивает устойчивость. В основании встроен пузырьковый уровень. 3 секции ноги соединяются между собой клипсовыми зажимами с регулировкой усилия. Угол наклона каждой ноги фиксируется независимо в трех положениях, для этой цели предусмотрены специальные защелки, это дает возможность использовать в качестве опоры ступени, камни и другие сложные поверхности, а также проводить съемку с нижней точки. Резиновые наконечники на ногах придают штативу дополнительную устойчивость на различных поверхностях.

Для точной настройки высоты съемки, конструкцией предусмотрена регулировка центральной колонны с фиксацией винтовым зажимом.

Шаровая голова из магниевого сплава с одним регулировочным винтом, позволит быстро подготовить штатив для съемки и надежно зафиксирует камеру в требуемом положении. Механизм разблокировки быстросъемной площадки оборудован предохранителем от случайного срабатывания. Паз в основании головы обеспечивает оперативный вертикальный поворот камеры.

Характеристики: