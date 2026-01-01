images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
-10 %
Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 штатив
Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 штатив
Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 штатив
Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 штатив
Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 штатив
Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 штатив
Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 штатив
Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 штатив
Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 штатив
Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 штатив

Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 штатив

Falcon Eyes
Артикул: NVF-9055

Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2 – штатив со съемной шаровой головой и максимальной нагрузкой до 6 кг.

Трехсекционный штатив изготовлен из алюминиево-магниевого сплава, максимальная высота – 1450 мм, в сложенном виде – 575 мм. Вес – 1,86 кг.

Описание

Серия штативов Silver line обладает рядом конкурентных преимуществ. Прочные и легкие алюминиевые ноги и основание, выполненное из алюминиево-магниевого сплава. Реверсивная центральная колонна и несколько положений фиксации ширины ног, клипсовые зажимы с регулировкой усилия и вспененные поролоновые накладки на ножках для комфортного использования.

Модель представляет собой легкий надежный штатив со сменной шаровой головой. Платформа под штативную головку оборудована винтом диаметром 3/8", на площадке под камеру винт 1/4".

Литое основание из магниевого сплава поглощает вибрации и обеспечивает устойчивость. В основании встроен пузырьковый уровень. 3 секции ноги соединяются между собой клипсовыми зажимами с регулировкой усилия. Угол наклона каждой ноги фиксируется независимо в трех положениях, для этой цели предусмотрены специальные защелки, это дает возможность использовать в качестве опоры ступени, камни и другие сложные поверхности, а также проводить съемку с нижней точки. Резиновые наконечники на ногах придают штативу дополнительную устойчивость на различных поверхностях.

Для точной настройки высоты съемки, конструкцией предусмотрена регулировка центральной колонны с фиксацией винтовым зажимом.

Шаровая голова из магниевого сплава с одним регулировочным винтом, позволит быстро подготовить штатив для съемки и надежно зафиксирует камеру в требуемом положении. Механизм разблокировки быстросъемной площадки оборудован предохранителем от случайного срабатывания. Паз в основании головы обеспечивает оперативный вертикальный поворот камеры.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг – 6
  • максимальная высота, мм – 1450
  • минимальная высота, мм – 465
  • длина в сложенном виде, мм – 575
  • количество секций ног – 3
  • тип фиксации ног – клипсы
  • диаметр трубок ног, мм –  24/20/16
  • тип усиления штатива – нет
  • центральная колонна – есть, съемная, ø22 мм
  • тип основания – площадка
  • винт для установки головки – 3/8" (реверсивный)
  • тип головы – шаровая
  • независимый фиксатор горизонтального панорамирования – есть
  • контроль трения – нет
  • винт для установки камеры – 1/4"
  • быстросъемная площадка – есть
  • размер площадки, мм – 42х53
  • диапазон перемещения площадки, мм – нет
  • пузырьковый уровень – один на основании штатива, два на голове
  • материал штатива – алюминиевый сплав
  • материал головы – алюминиевый сплав
  • вес штатива с головой, кг – 1,86

Комплектация

  • Штатив Falcon Eyes Silver line 614 BHR-2.
  • Сумка с наплечным ремнем.
  • Руководство по эксплуатации.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-11 %
Grifon 1999nb стойка 200 см до 1,5 кг нагрузки
Grifon 1999nb стойка 200 см до 1,5 кг нагрузки
Grifon 1999nb стойка 200 см до 1,5 кг нагрузки
Арт. NVF-6389
Grifon 1999nb стойка 200 см до 1,5 кг нагрузки
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 20 ч

Grifon 1999nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Трехсекционная стойка (диаметр секций 22-19-16 мм). В сложенном состоянии 68 см. Максимальная высота 200 см. Максимальная нагрузка - 1,5 кг. Вес 0.75 кг.

-10.58 %980 ₽
870 ₽
В корзину
Fotokvant FL-13 KIT комплект постоянного света
Fotokvant FL-13 KIT комплект постоянного света
Арт. DAN-1449
Fotokvant FL-13 KIT комплект постоянного света
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant FL-13 KIT - комплект постоянного света.

Комплект студийного освещения на базе трех приборов постоянного света мощностью 180 Вт каждый. Общая мощность 540 Вт. Комплект включает в себя журавль, что дает больше возможностей по управлению светом. Вес комплекта - 8,2 кг.


23 160 ₽
В корзину
Grifon R-7011 T отражатель просветный 71x112 см
Арт. NVF-7149
Grifon R-7011 T отражатель просветный 71x112 см
Наличие
более 10 шт

Grifon R-7011 T – отражатель предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер, см – 71x112.

760 ₽
В корзину
Falcon Eyes Silver line 514 BHR штатив
Falcon Eyes Silver line 514 BHR штатив
Falcon Eyes Silver line 514 BHR штатив
Подарок
при заказе
Арт. NVF-9054
Falcon Eyes Silver line 514 BHR штатив
Наличие
более 10 шт

Falcon Eyes Silver line 514 BHR – штатив со съемной шаровой головой и максимальной нагрузкой до 5 кг.

Трехсекционный штатив изготовлен из алюминиево-магниевого сплава, максимальная высота – 1450 мм, в сложенном виде – 575 мм. Вес – 1,83 кг.

4 990 ₽
В корзину

Видео

СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.