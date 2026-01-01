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-10 %
Falcon Eyes Silver line 414 3D-1 штатив
Falcon Eyes Silver line 414 3D-1 штатив
Falcon Eyes Silver line 414 3D-1 штатив
Falcon Eyes Silver line 414 3D-1 штатив
Falcon Eyes Silver line 414 3D-1 штатив
Falcon Eyes Silver line 414 3D-1 штатив
Falcon Eyes Silver line 414 3D-1 штатив

Falcon Eyes Silver line 414 3D-1 штатив

Falcon Eyes
Артикул: NVF-9056

Falcon Eyes Silver line 414 3D-1 – штатив со съемной видеоголовой и максимальной нагрузкой до 4 кг.

Трехсекционный штатив изготовлен из алюминиево-магниевого сплава, максимальная высота – 1440 мм, в сложенном виде – 585 мм. Вес – 2 кг.

Описание

Серия штативов Silver line обладает рядом конкурентных преимуществ. Прочные и легкие алюминиевые ноги и основание, выполненное из алюминиево-магниевого сплава. Реверсивная центральная колонна и несколько положений фиксации ширины ног, клипсовые зажимы с регулировкой усилия и вспененные поролоновые накладки на ножках для комфортного использования.

Модель представляет собой легкий надежный штатив со сменной 3D головой. Платформа под штативную головку оборудована винтом диаметром 3/8", на площадке под камеру винт 1/4".

Литое основание из магниевого сплава поглощает вибрации и обеспечивает устойчивость. В основании встроен пузырьковый уровень. Три секции ноги соединяются между собой клипсовыми зажимами с регулировкой усилия. Угол наклона каждой ноги фиксируется независимо в трех положениях, для этой цели предусмотрены специальные защелки, это дает возможность использовать в качестве опоры ступени, камни и другие сложные поверхности, а также проводить съемку с нижней точки. Резиновые наконечники на ногах придают штативу дополнительную устойчивость на различных поверхностях.

Для точной настройки высоты съемки, конструкцией предусмотрена регулировка центральной колонны с фиксацией винтовым зажимом.

Видеоголова из магниевого сплава с одним регулировочным винтом-рукояткой, позволит проводить независимое панорамирование по двум осям и наклонять камеру в портретное положение.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг – 4
  • максимальная высота, мм – 1440
  • минимальная высота, мм – 460
  • длина в сложенном виде, мм – 585
  • количество секций ног – 3
  • тип фиксации ног – клипсы
  • диаметр трубок ног, мм –  24/20/16
  • тип усиления штатива – нет
  • центральная колонна – есть, съемная, ø22 мм
  • тип основания – площадка
  • винт для установки головки – 3/8" (реверсивный)
  • тип головы – видеоголова
  • независимый фиксатор горизонтального панорамирования – есть
  • независимый фиксатор оси наклона – есть
  • контроль трения – нет
  • винт для установки камеры – 1/4"
  • длина рукояти, мм – 140
  • быстросъемная площадка – есть
  • размер площадки, мм – 42х53
  • диапазон перемещения площадки, мм – нет
  • пузырьковый уровень – на основании штатива
  • материал штатива – алюминиевый сплав
  • материал головы – алюминиевый сплав
  • вес штатива с головой, кг – 2

Комплектация

  • Штатив Falcon Eyes Silver line 414 3D-1.
  • Сумка с наплечным ремнем.
  • Руководство по эксплуатации.

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