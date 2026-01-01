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Falcon Eyes RED LINE Pro-614 BH17 штатив профессиональный
Falcon Eyes RED LINE Pro-614 BH17 штатив профессиональный
Falcon Eyes RED LINE Pro-614 BH17 штатив профессиональный
Falcon Eyes RED LINE Pro-614 BH17 штатив профессиональный
Falcon Eyes RED LINE Pro-614 BH17 штатив профессиональный
Falcon Eyes RED LINE Pro-614 BH17 штатив профессиональный
Falcon Eyes RED LINE Pro-614 BH17 штатив профессиональный
Falcon Eyes RED LINE Pro-614 BH17 штатив профессиональный
Falcon Eyes RED LINE Pro-614 BH17 штатив профессиональный
Falcon Eyes RED LINE Pro-614 BH17 штатив профессиональный
Falcon Eyes RED LINE Pro-614 BH17 штатив профессиональный

Falcon Eyes RED LINE Pro-614 BH17 штатив профессиональный

Falcon Eyes
Артикул: DAN-2960

Алюминиевый четырехсекционный штатив-монопод с шаровой головой Falcon Eyes RED LINE Pro-614 BH17.

Изготовлен из легких и высококачественных материалов. При помощи данной модели фотограф может получить качественные и четкие снимки практически в любых условиях. 

Описание

Профессиональный штатив-монопод со сменной шаровой головой, рассчитан для использования с камерами весом до 6 кг.

Длина в сложенном виде - 430 мм, вес штатива с головой - 1,22 кг.

Съемная шаровая голова обладает высокой прочностью и прецизионным исполнением. Установив усилие зажима на близком к максимальному уровню, вращение шара происходит плавно и без рывков. Винтовое крепление головы имеет резьбу 3/8“. Фиксатор горизонтального панорамирования работает независимо и управляет поворотом головки относительно основания с нанесенной шкалой.

На шаровой голове предусмотрен пузырьковый уровень.

Голова также оснащена быстросъемной площадкой с противоскользящими накладками. Винт для крепления оборудования с резьбой 1/4“. Размер площадки 39 х 50 мм. Для предотвращения выпадения площадки, с обратной стороны предусмотрены два стопорных винта.

Реверсивная центральная колонна позволит проводить съемку с максимально низкой точки. Для точной настройки высоты под рост, конструкцией предусмотрена регулировка центральной колонны с прочной фиксацией цанговым зажимом, снизу колонны находится подпружиненный крюк для груза-противовеса.

Одна из ног (с противоскользящей пенкой) штатива съемная, соединив ее с центральной колонной и головой можно получить монопод высотой от 77 до 151 см, который незаменим в репортажных съемках.

Ноги штатива имеют возможность регулировки угла наклона. Для этой цели предусмотрены специальные защелки, которые ограничивают угол наклона каждой ноги в двух положениях. Фиксация ног штатива под разным углом дает возможность использовать в качестве опоры ступени, камни и другие сложные поверхности, а также проводить съемку с нижней точки. Реверсивно складывающиеся ноги уменьшают габариты конструкции в сложенном виде.

Клипсовые зажимы надежно соединяют между собой 4 секции ног, резиновые наконечники на ногах придают штативу дополнительную устойчивость и противодействуют появлению царапин на поверхности пола.

Для транспортировки и хранения в комплекте поставки есть чехол.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка - 6 кг
  • количество секций - 4
  • максимальная высота штатива с колонной - 151 см
  • длина в сложенном виде - 43 см
  • штативная голова - шаровая, съемная 3/8"
  • быстросъемная площадка - есть
  • пузырьковый уровень - есть
  • тип усиления штатива - крюк для груза
  • тип зажимов секций - клипсовые
  • материал зажимов-фиксаторов штатива - пластик
  • материал секций - алюминиевый сплав
  • вес штатива - 1,16 кг

Комплектация

  • Штатив Falcon Eyes RED LINE Pro-614 BH17.
  • Чехол.
  • Ключ шестигранный.
  • Руководство по эксплуатации.

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