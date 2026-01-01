Falcon Eyes LifePOD Stand штатив

Описание

Пятисекционный раздвижной, алюминиевый штатив. Фиксация положения ног - винтовая. На ножках предусмотрены резиновые наконечники, которые предотвратят скольжение, а при установке штатива на стол также обеспечат сохранность столешницы. Для приведения штатива в рабочее положение, следует выдвинуть секции и повернуть их по часовой стрелке для полной фиксации.

На верхней секции штатива находится поворотная голова с винтом 1/4" на который устанавливается комплектный адаптер для смартфона. Для удобства фиксации адаптера на голове предусмотрено вращающееся кольцо.

Фиксация угла наклона головы - винтовая, она наклоняется от 0 до 90 градусов. Оборудована трещоточным механизмом.

В основании головы находится выпуклое зеркало для правильной ориентации смартфона во время селфи.

Когда ножки сложены, штатив можно использовать как палку для селфи длиной от 43 до 128 см, ее удобно держать в руках т.к. диаметр штатива со сложенными ножками составляет всего около 50 мм.

В комплекте поставляется пульт ДУ для управления камерой смартфона. В "походном" положении пульт устанавливается в гнездо, находящееся в основании штатива.

Пульт работает со смартфонами на iOS и Android по протоколу Bluetooth. Для управления камерой смартфона нет необходимости устанавливать дополнительное программное обеспечение. Эффективная дальность работы пульта около 10 м.

Для установки смартфона на штатив предназначен комплектный адаптер. Он позволяет установить устройство шириной от 54 мм до 88 мм. На корпусе адаптера есть две закладные металлические гайки с резьбой 1/4" для установки адаптера на штатив или крепления к адаптеру дополнительного оборудования (микрофон, осветитель и пр.). Лапки адаптера закрыты эластичными накладками. Это не позволит выскользнуть телефону или получить царапины на его корпусе во время съемки.

Для транспортировки и хранения в комплекте предусмотрен тканевый чехол.

Характеристики: