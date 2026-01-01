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Shesha BW-2750 двусторонний виниловый фон черный/белый 2,7х5

Shesha BW-2750 двусторонний виниловый фон черный/белый 2,7х5

Shesha
Артикул: NVF-8183

Shesha – двусторонний виниловый черный/белый фон.

Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе (можно мыть). Внутренняя труба позволяет установить фон на систему крепления фонов типа ворота, а также закрепить с помощью настенного крепления. Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно! Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер, м – 2,7х5. Вес - 8,0 кг.

Описание

Уникальность фона заключается в том, что основными цветами, используемыми при съемке является черный и белый. Это идеально для съемки в высоком и низком ключе. Также немаловажное значение имеет время службы фона. Материал, из которого изготовлен фон, прослужит долго, т.к. не подвержен большинству механических нагрузок.

Фон можно мыть с неабразивным моющим средством, что является еще одним из важных достоинств. На виниловом фоне можно производить аквасъемку с использованием воды, мыльных пузырей и пены.

Фон намотан на металлическую трубу, которая не позволяет ему провисать при установке на системы крепления. Закрепить фон для съемки можно с помощью системы крепления ворота с использованием дополнительных прищепок и на стену или потолок с помощью настенного или потолочного крепления и подъемника фона.

Виниловый фон является очень тяжелым. Мы рекомендуем установку на систему установки фона с кронштейном и цепочкой, чтобы предотвратить самопроизвольную быструю размотку фона с последующим отрывом от основания.

Комплектация

  • Фон виниловый двусторонний - 1 шт.

Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно!

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