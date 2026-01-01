Falcon Eyes LifePOD DIGI-6 штатив

Описание

Универсальный легкий штатив для установки фотокамеры, смартфона или камеры GoPro (адаптеры и пульт Bluetooth в комплекте). Штатив пригодится в первую очередь много путешествующим любителям фото- или видеосъемок благодаря небольшому размеру в сложенном виде 54 см и малому весу.

При весе штатива всего 700 грамм он выдерживает нагрузку до 4 кг, а максимальная его высота составляет 140 см.

Штативная видеоголова позволяет устанавливать фотокамеру или смартфон в положения для съемки вертикальных или горизонтальных кадров. Она оснащена быстросъемной площадкой с креплением Freelock. На быстросъемной площадке установлен винт 1/4", который дает возможность закрепить камеру с соответствующим резьбовым отверстием, или комплектный адаптер для установки смартфона или камеры GoPro.

Ноги штатива четырехсекционные с клипсовыми зажимами. Секции ног диаметром 20, 18 и 13 мм. На ногах закреплены шаровые опоры с широкими резиновыми подпятниками, позволяющими установить штатив на неровных поверхностях и не скользить по ним.

Центральная колонна выдвигается микролифтом с реечным механизмом и откидной ручкой. К ней снизу прикреплен крюк для груза-противовеса (рекомендуемый вес груза около 1 кг).

Устойчивость штатива достигается также за счет усиления растяжкой, закрепленной на верхней секции, которая не даст ногам разъезжаться под нагрузкой.

Характеристики: