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Falcon Eyes LifePOD DIGI-6 штатив
Falcon Eyes LifePOD DIGI-6 штатив
Falcon Eyes LifePOD DIGI-6 штатив
Falcon Eyes LifePOD DIGI-6 штатив
Falcon Eyes LifePOD DIGI-6 штатив
Falcon Eyes LifePOD DIGI-6 штатив
Falcon Eyes LifePOD DIGI-6 штатив
Falcon Eyes LifePOD DIGI-6 штатив
Falcon Eyes LifePOD DIGI-6 штатив
Falcon Eyes LifePOD DIGI-6 штатив
Falcon Eyes LifePOD DIGI-6 штатив

Falcon Eyes LifePOD DIGI-6 штатив

Falcon Eyes
Артикул: DAN-5308

Штатив Falcon Eyes LifePOD DIGI-6.

Компактный штатив для установки цифровой камеры смартфона или камеры GoPro. Максимальная нагрузка - 4 кг, высота от 52 до 140 см, длина в сложенном виде - 54 см. Штатив имеет трехсекционные телескопические ноги, выдвижную центральную колонну, пульт BlueTouth и видеоголову с пузырьковым уровнем. Материал - алюминиевый сплав. Вес - 0,7 кг.

Описание

Универсальный легкий штатив для установки фотокамеры, смартфона или камеры GoPro (адаптеры и пульт Bluetooth в комплекте). Штатив пригодится в первую очередь много путешествующим любителям фото- или видеосъемок благодаря небольшому размеру в сложенном виде 54 см и малому весу.

При весе штатива всего 700 грамм он выдерживает нагрузку до 4 кг, а максимальная его высота составляет 140 см.

Штативная видеоголова позволяет устанавливать фотокамеру или смартфон в положения для съемки вертикальных или горизонтальных кадров. Она оснащена быстросъемной площадкой с креплением Freelock. На быстросъемной площадке установлен винт 1/4", который дает возможность закрепить камеру с соответствующим резьбовым отверстием, или комплектный адаптер для установки смартфона или камеры GoPro.

Ноги штатива четырехсекционные с клипсовыми зажимами. Секции ног диаметром 20, 18 и 13 мм. На ногах закреплены шаровые опоры с широкими резиновыми подпятниками, позволяющими установить штатив на неровных поверхностях и не скользить по ним.

Центральная колонна выдвигается микролифтом с реечным механизмом и откидной ручкойК ней снизу прикреплен крюк для груза-противовеса (рекомендуемый вес груза около 1 кг).

Устойчивость штатива достигается также за счет усиления растяжкой, закрепленной на верхней секции, которая не даст ногам разъезжаться под нагрузкой.

Характеристики:

  • максимальная высота штатива - 140 см
  • минимальная высота штатива - 52 см
  • длина в сложенном виде - 54 см
  • количество секций треноги - 3
  • диаметр секций профиля ног - 20, 18, 13 мм
  • тип зажимов - клипсовые
  • голова штатива - видеоголова с винтом 1/4"
  • пузырьковый уровень - на голове
  • усиление штатива - верхняя растяжка
  • материал - алюминиевый сплав/пластик
  • максимальная нагрузка - 4 кг
  • вес - 0,7 кг

Комплектация

  • Штатив Falcon Eyes LifePOD DIGI-6 с видеоголовой.
  • Адаптер для смартфона.
  • Адаптер для камеры GoPro.
  • Пульт ДУ с батареей CR2032.
  • Руководство по эксплуатации.

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