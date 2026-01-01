Falcon Eyes LifePOD DIGI-5 штатив

Описание

Универсальный легкий штатив для установки фотокамеры, смартфона или камеры GoPro (адаптеры в комплекте). Штатив пригодится в первую очередь много путешествующим любителям фото- или видеосъемок, благодаря небольшому размеру в сложенном виде 34 см и малому весу.

При весе штатива всего 420 грамм он выдерживает нагрузку до 2 кг, а максимальная его высота составляет 106 см.

Минимальная высота штатива - 35 см, поэтому его можно использовать как настольный, например для предметной съемки.

Штативная видеоголова позволяет устанавливать фотокамеру или смартфон в положения для съемки вертикальных или горизонтальных кадров.

Ноги штатива четырехсекционные с клипсовыми зажимами. Секции ног диаметром 17, 14, 11 и 8 мм.

Центральная колонна диаметром 19 мм изготовлены из алюминиевого профиля.

Устойчивость штатива достигается за счет резиновых накладок на ножках. Кроме того он усилен растяжкой, закрепленной на верхней секции, которая не даст ногам разъезжаться под нагрузкой.

Характеристики: