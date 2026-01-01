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Falcon Eyes LifePOD DIGI-5 штатив
Falcon Eyes LifePOD DIGI-5 штатив
Falcon Eyes LifePOD DIGI-5 штатив
Falcon Eyes LifePOD DIGI-5 штатив
Falcon Eyes LifePOD DIGI-5 штатив
Falcon Eyes LifePOD DIGI-5 штатив
Falcon Eyes LifePOD DIGI-5 штатив
Falcon Eyes LifePOD DIGI-5 штатив

Falcon Eyes LifePOD DIGI-5 штатив

Falcon Eyes
Артикул: DAN-5307

Штатив Falcon Eyes LifePOD DIGI-5.

Компактный штатив для установки цифровой камеры смартфона или камеры GoPro. Максимальная нагрузка - 2 кг, высота от 35 до 106 см, длина в сложенном виде - 35 см. Штатив имеет четырехсекционные телескопические ноги, выдвижную центральную колонну и видеоголову с пузырьковым уровнем. Материал - алюминиевый сплав. Вес - 420 г.

Описание

Универсальный легкий штатив для установки фотокамеры, смартфона или камеры GoPro (адаптеры в комплекте). Штатив пригодится в первую очередь много путешествующим любителям фото- или видеосъемок, благодаря небольшому размеру в сложенном виде 34 см и малому весу.

При весе штатива всего 420 грамм он выдерживает нагрузку до 2 кг, а максимальная его высота составляет 106 см.

Минимальная высота штатива - 35 см, поэтому его можно использовать как настольный, например для предметной съемки.

Штативная видеоголова позволяет устанавливать фотокамеру или смартфон в положения для съемки вертикальных или горизонтальных кадров. 

Ноги штатива четырехсекционные с клипсовыми зажимами. Секции ног диаметром 17, 14, 11 и 8 мм.

Центральная колонна диаметром 19 мм изготовлены из алюминиевого профиля. 

Устойчивость штатива достигается за счет резиновых накладок на ножках. Кроме того он усилен растяжкой, закрепленной на верхней секции, которая не даст ногам разъезжаться под нагрузкой.

Характеристики:

  • максимальная высота штатива - 106 см
  • минимальная высота штатива - 35 см
  • длина в сложенном виде - 35 см
  • количество секций треноги - 4
  • диаметр секций профиля ног - 17, 14, 11, 8 мм
  • диаметр колонны - 19 мм
  • тип зажимов - клипсовые
  • голова штатива - видео с винтом 1/4"
  • пузырьковый уровень - на голове
  • усиление штатива - верхняя растяжка
  • материал - алюминиевый сплав/пластик
  • максимальная нагрузка - 2 кг
  • вес - 0,42 кг

Комплектация

  • Штатив Falcon Eyes LifePOD DIGI-5 с видеоголовой.
  • Адаптер для смартфона.
  • Адаптер для камеры GoPro.

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