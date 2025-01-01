Tenba (637-761) Axis v2 Tactical 4L Sling Bag MultiCam Black сумка-слинг для фотоаппарата

Арт. DAN-8841

Falcon Eyes Green Line 1443С BHS-8– легкий карбоновый штатив для камер весом до 8 кг. Максимальная рабочая высота 1443 мм. Детали из карбона делают штатив легче - вес штатива с шаровой головкой составляет всего 1 кг, а также обеспечивают длительный период эксплуатации без потери товарного вида. Подойдет для тех, кому нужен компактный в сложенном виде высокий штатив с хорошей грузоподъемностью. Благодаря механизму обратного складывания ног и телескопической центральной колонне, штатив в сложенном виде помещается в сумку длиной всего 340 мм.