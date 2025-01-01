images
images
images
images
images
images
Tenba (637-761) Axis v2 Tactical 4L Sling Bag MultiCam Black сумка-слинг для фотоаппарата
Tenba (637-761) Axis v2 Tactical 4L Sling Bag MultiCam Black сумка-слинг для фотоаппарата
Tenba (637-761) Axis v2 Tactical 4L Sling Bag MultiCam Black сумка-слинг для фотоаппарата
Tenba (637-761) Axis v2 Tactical 4L Sling Bag MultiCam Black сумка-слинг для фотоаппарата
Tenba (637-761) Axis v2 Tactical 4L Sling Bag MultiCam Black сумка-слинг для фотоаппарата
Tenba (637-761) Axis v2 Tactical 4L Sling Bag MultiCam Black сумка-слинг для фотоаппарата

Tenba (637-761) Axis v2 Tactical 4L Sling Bag MultiCam Black сумка-слинг для фотоаппарата

Tenba
Артикул: MTG-1643

Tenba Axis v2 Tactical 4L Sling Bag MultiCam Black сумка-слинг для фотоаппарата.

Удобная и компактная сумка-слинг Tenba Axis v2 Tactical 4L Sling Bag для активных фотографов. Ничего лишнего, только необходимый набор фотооборудования и компактный штатив. Вы полностью сосредоточены на поисках креативного кадра. Вас ничего не отвлекает. Сумка-слинг надежно закреплена на поясе или через плечо. В нужный момент вы моментально достаете камеру и фиксируете уникальный момент.

Описание

Размещение:

  • Разработана для беззеркальной или зеркальной камеры с 1-2 объективами (до 24-70 мм 2.8).

Особенности:

  • Три способа переноски
  • Мгновенное преобразование из сумки-слинга в поясную
  • Моментальный доступ к фотоаппарату с установленным объективом
  • Защита установлена по всему корпусу сумки-слинга
  • Ремень со вставкой из пеноматериала
  • Быстрая регулировка длины и натяжения ремня
  • Стропы MOLLE для внешнего обвеса
  • Крепление для штатива или монопода
  • Скрытый карман для Bluetooth-трекера
  • Дополнительные карманы
  • Всепогодный нейлон 420D Tenba Helix™
  • Прочность и устойчивость к атмосферным воздействиям
  • Молнии YKK®
  • Дополнительная прошивка в точках крепления
  • Двусторонний чехол от дождя и солнца Weather Wrap™
  • Безопасность в темное время.

Характеристики:

  • Внешние размеры, см 19х28х12.7
  • Внутренние размеры, см 18х25х10
  • Вес, кг 0,59.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Lowepro Union Ultra-Zoom сумка черная Acme Made
Lowepro Union Ultra-Zoom сумка черная Acme Made
Lowepro Union Ultra-Zoom сумка черная Acme Made
Арт. DAN-2151
Lowepro Union Ultra-Zoom сумка черная Acme Made
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Сумка Lowepro Lowepro Union Ultra-Zoom Acme Made для системной фотокамеры с объективом.

590 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes Green Line 1443C BHS-8 штатив
Falcon Eyes Green Line 1443C BHS-8 штатив
Falcon Eyes Green Line 1443C BHS-8 штатив
Арт. DAN-8841
Falcon Eyes Green Line 1443C BHS-8 штатив
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 8 дн, 23 ч

Falcon Eyes Green Line 1443С BHS-8– легкий карбоновый штатив для камер весом до 8 кг. Максимальная рабочая высота 1443 мм. Детали из карбона делают штатив легче - вес штатива с шаровой головкой составляет всего 1 кг, а также обеспечивают длительный период эксплуатации без потери товарного вида. Подойдет для тех, кому нужен компактный в сложенном виде высокий штатив с хорошей грузоподъемностью. Благодаря механизму обратного складывания ног и телескопической центральной колонне, штатив в сложенном виде помещается в сумку длиной всего 340 мм.

-15 %13 890 ₽
11 800 ₽
В корзину

Видео

Как выбирать вспышку. Советы профессионального фотографа
Как выбирать вспышку. Советы профессионального фотографа
Портретная спортивная фотосъемка, как ступень к профессиональной фотографии
Портретная спортивная фотосъемка, как ступень к профессиональной фотографии
Как сделать циклораму своими руками. Пошаговая инструкция с Эшли
Как сделать циклораму своими руками. Пошаговая инструкция с Эшли
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера