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Godox FV150 светодиодный осветитель с функцией вспышки (без пульта)
Godox FV150 светодиодный осветитель с функцией вспышки (без пульта)
Godox FV150 светодиодный осветитель с функцией вспышки (без пульта)
Godox FV150 светодиодный осветитель с функцией вспышки (без пульта)
Godox FV150 светодиодный осветитель с функцией вспышки (без пульта)
Godox FV150 светодиодный осветитель с функцией вспышки (без пульта)

Godox FV150 светодиодный осветитель с функцией вспышки (без пульта)

Godox
Артикул: DAN-8646

Godox FV150 светодиодный осветитель с функцией вспышки (без пульта).

Светодиодный осветитель с функцией вспышки, мощность 150 Вт, цветовая температура 5600 ± 200 К, CRI>96, освещенность 12000 лк (100%, 1 м), регулирование мощности постоянного света 0–100%, регулирование мощности импульсного света 1/16–1/1, HSS до 1/8000 с, байонет Bowens, кронштейн-лира на шпигот 5/8", возможность дистанционного управления.

Описание

Устройство, совмещающее свойства студийного светодиодного осветителя мощностью 150 Вт и импульсной вспышки с функцией высокоскоростной синхронизации HSS до 1/8000 с. Благодаря большой мощности и байонету Bowens, осветитель с функцией вспышки поможет реализовывать различные творческие замыслы фотографов. Может так же использоваться как источник постоянного света с 8 режимами световых спецэффектов для видеосъемки. Подойдет для универсальных коммерческих фотовидеостудий.

Небольшая по площади LED-матрица Ø30 мм под защитным стеклом формирует равномерное круглое световое пятно. Обеспечивает световой поток в режиме постоянного и импульсного света с одинаково высоким уровнем цветопередачи (CRI> 96) и постоянной цветовой температурой 5600 ± 200 К. Яркость в режиме вспышки в четыре раза превышает яркость светового пучка постоянного света. В условиях хранения и транспортировки осветителя матрица закрывается защитным колпаком.

Функция высокоскоростной синхронизации HSS с 8 продолжительными импульсами в секунду и выходной мощностью 1/2 позволяет делать снимки с выдержкой 1/8000 с. В обычном режиме продолжительных импульсов более 10.

Выходная мощность отображается в виде простой или десятичной дроби и регулируется в диапазоне 1/16–1/1 (6.0–10.0). Яркость света моделирующей лампы регулируется в диапазоне от 5 до 100%.

Пилотный свет для оценки освещенности.

В режиме источника постоянного света мощность регулируется плавно в диапазоне от 0 до 100% с шагом 1%.

Восемь встроенных световых режимов имитируют различные спецэффекты: 3 режима Flash (мигающий свет), 3 режима Storm (гроза), TV (телевизор), Broken bulb (мерцающая лампа).

Осветитель совместим со светоформирующими насадками с байонетом Bowens – софтбоксами, шторками, рефлекторами, конусами. В комплект входит стандартный рефлектор с фактурной серебристой внутренней поверхностью. Насадка фиксируется в байонете легким поворотом по часовой стрелке и освобождается при помощи металлической кнопки-фиксатора и поворота против часовой стрелки.

С тыльной стороны осветителя расположена панель управления с цифровым ЖК-дисплеем. На панели находятся два регулятора, использующиеся также как кнопки, 4 кнопки переключения режимов, тумблер питания и синхроразъем. Там же на панели расположен сетевой разъем для крепления кабеля питания с длиной шнура 5 м. На контрастном черно-белом (белые символы на черном фоне) ЖК-дисплее размером 50х35 мм отображаются выбранные режимы и установленные значения.

Осветитель может дополнительно комплектоваться пультом дистанционного управления  RC-A6 с цифровым дисплеем, работающим на частоте 2.4 ГГц (16 групп и 32 канала). Пульт дистанционного управления (приобретается дополнительно) помогает на расстоянии регулировать мощность яркости светового потока и задавать световые спецэффекты в режиме постоянного источника света. Питается от двух батареек ААА.

Встроенная система беспроводного управления Godox X 2.4G осветителя В режиме вспышки дает возможность вести съемку с использованием пультов-радиосинхронизаторов серий XPro, X2 и XT32, которые приобретаются отдельно. Приемник Godox 2.4G (система X) совместим с камерами Canon, Nikon, Sony, Fuji, Panasonic, Olympus и Pentax.

Прочный эргономичный толстостенный корпус осветителя изготовлен из металла. Внутри корпуса располагаются электронные элементы управления и мощный малошумный вентилятор. Встроенный вентилятор, воздухозаборник и вентиляционные отверстия, находящиеся по всему периметру корпуса, обеспечивают эффективное теплоотведение, что особенно важно при длительной фото- или видеосъемки. Корпус оборудован рукояткой для переноски устройства и регулирования угла наклона осветителя на стойке. По бокам корпуса прикреплен U-образный кронштейн-лира с плавной регулировкой угла наклона осветителя и фиксацией винтом с крупной ручкой. Внизу на корпусе предусмотрен металлический держатель зонта с металлическим винтом-фиксатором. Кронштейн-лира может крепиться на стойку со стандартным шпиготом 5/8” в вертикальном или горизонтальном положении и фиксироваться винтом.

Характеристики :

  • Мощность 150 Вт
  • Освещенность (100%, 1 м) 12000 лк
  • Цветовая температура 5600±200К
  • CRI ≥96
  • TLCI ≥97
  • Регулирока мощности постоянного света / импульсного света 0–100% / 1/16–1/1 (6.0–10.0)
  • Дистанционное управление 2,4 ГГц
  • Количество каналов 32
  • Количество групп 16 (A B C D E F 0–9)
  • Расстояние (на открытом пространстве) ~50м
  • Высокоскоростная синхронизация до 1/8000 с
  • Питание 100–240 В, 50/60 Гц
  • Байонет Bowens
  • Пульт дистанционного управления RC-A6 (опционально*)
  • Питание пульта 3,0В (2 батарейки ААА)
  • Размеры пульта 120х38х15мм
  • Вес пульта 30г
  • Температура эксплуатации от –10 до +40°С
  • Габаритные размеры 34х20х16 см
  • Вес 3.13 кг

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