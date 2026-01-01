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Benro TTOR24CLV штатив Tortoise для видеокамеры карбоновый с цангами
Benro TTOR24CLV штатив Tortoise для видеокамеры карбоновый с цангами
Benro TTOR24CLV штатив Tortoise для видеокамеры карбоновый с цангами
Benro TTOR24CLV штатив Tortoise для видеокамеры карбоновый с цангами
Benro TTOR24CLV штатив Tortoise для видеокамеры карбоновый с цангами
Benro TTOR24CLV штатив Tortoise для видеокамеры карбоновый с цангами
Benro TTOR24CLV штатив Tortoise для видеокамеры карбоновый с цангами
Benro TTOR24CLV штатив Tortoise для видеокамеры карбоновый с цангами
Benro TTOR24CLV штатив Tortoise для видеокамеры карбоновый с цангами
Benro TTOR24CLV штатив Tortoise для видеокамеры карбоновый с цангами

Benro TTOR24CLV штатив Tortoise для видеокамеры карбоновый с цангами

Benro
Артикул: MTG-0670

Benro TTOR24CLV штатив Tortoise для видеокамеры карбоновый с цангами. 

Компактный, легкий, карбоновый штатив Benro Tortoise разработан для активных видеографов, которые снимают буквально на ходу. Высокая допустимая нагрузка позволяет использовать различные камеры и большой парк оптики. Вес – 1,38 кг, допустимая нагрузка – 14 кг, максимальная высота – 149 см, длина в сложенном виде – 54,5 см. 

Описание

Отсутствие центральной колонны позволило добиться идеального баланса между надежностью и легкостью. Камере не страшны нежелательные сотрясения, которые могу возникнуть при выдвинутой центральной колонне. Это особенно важно при съемке видеоконтента. В сложенном виде диаметр штатива составляет всего 8 см, что делает его чрезвычайно компактным и удобным для транспортировки хранения в рюкзаке и позволяет комфортно передвигаться по городу и путешествовать.

Эргономичные цанговые замки секций ножек позволяют за секунды собрать и разобрать штатив.

Углы ног регулируются в трех независимых положениях. Регулировка угла наклона ног еще никогда не была проще. Нажмите эргономичный селектор, установите ножку в нужном положении и нажмите кнопку блокировки. Готово! 

Усиленный хаб обеспечивает максимальную стабильность штатива. Установочный винт 3/8 дюйма. Три дополнительных разъема позволяют установить большое количество различного оборудования (свет, монитор, микрофон и т.п.).

Выравнивающая платформа позволяет быстро выставить камеру по линии горизонта.

Конструкция штатива позволяет вести съемку практически с уровня земли, не переворачивая камеру.

Трехступенчатые адаптируемые резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на мягком грунте.

Крючок для подвески дополнительного груза обеспечивает дополнительную устойчивость. 

Характеристики:

  • Вес, кг – 1,38
  • Допустимая нагрузка, кг – 14
  • Максимальная высота, см – 149
  • Минимальная высота, см – 12,5
  • Длина в сложенном виде, см – 54,5
  • Количество секций – 4
  • Материал – карбон

Комплектация

Комплектуется удобным уплотненным чехлом для транспортировки и хранения.

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