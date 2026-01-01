Lowepro Nova 170 AW II сумка черная

Внутреннее отделение имеет уплотненные защитные стенки со съемными перегородками на липучке.
Дополнительный карман, распложенный у задней стенки. Под крышкой расположен карман на молнии маленький карман для хранения карт памяти. На внешней стороне внутренней части сумки распложен карман для хранения различных аксессуаров (аккумулятор, зарядное устройство, фильтры и т.п.). Также имеется карабин на ленте для крепления ключей, брелока от автомобиля и т.п.
Два наружных кармана на молнии для документов, кошелька, телефона и т.п. Один карман расположен с передней стороны сумки, второй со стороны спины. Два открытых наружных боковых кармана.
Регулируемый по длине съемный ремень. Комфортная накладна на плечо. Прочные и надежные фиксирующие карабины. Удобная ручка для переноски сумки в руке. Сумку можно установить на чемодан на колесах.
Сумка закрывается с помощью надежного замка-фастекса. Специальная форма замка позволяет легко открыть и закрыть сумку, не снимая перчаток.
Модель выполнена в классическом черном цвете из прочной на разрыв и устойчивой к механическим воздействиям водоотталкивающей ткани. Закрытые молнии предотвратят нежелательное попадание влаги в сумку.
Технические характеристики:
- наружный размер, см - 26х20х23
- внутренний размер, см – 21,5х12,5х20,5
- материал – синтетическая ткань
- цвет - черный
- вес, гр - 540