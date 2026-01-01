Tether Tools CUC15RT2RT-ORG TetherPro USB-C Right Angle to USB-C Right Angle 4.6m Orange кабель

Характеристики:
- Штекеры: USB-C / USB-C
- Передача данных: USB 3.1 Gen 1, 5 Гбит/с
- Подача питания до 60 Вт
- Длина: 4.6 м
Москва
Малая Семеновская 3с6
USB-C / USB-C кабель ярко-оранжевого цвета длиной 4.6 м с одним угловым штекером. Можно использовать для питание по USB (USB Power Delivery) с мощностью до 60 Вт.
Характеристики:
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