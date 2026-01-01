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Tether Tools CUC15RT2RT-ORG TetherPro USB-C Right Angle to USB-C Right Angle 4.6m Orange кабель
Tether Tools CUC15RT2RT-ORG TetherPro USB-C Right Angle to USB-C Right Angle 4.6m Orange кабель

Tether Tools CUC15RT2RT-ORG TetherPro USB-C Right Angle to USB-C Right Angle 4.6m Orange кабель

Tether Tools
Артикул: OLE-2873

USB-C / USB-C кабель ярко-оранжевого цвета длиной 4.6 м с одним угловым штекером. Можно использовать для питание по USB (USB Power Delivery) с мощностью до 60 Вт.

Описание

Характеристики:

  • Штекеры: USB-C / USB-C
  • Передача данных: USB 3.1 Gen 1, 5 Гбит/с
  • Подача питания до 60 Вт
  • Длина: 4.6 м

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