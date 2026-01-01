Rekam RT-W200 складная платформа для фото- и видеоштативов

Характеристики:
- длина в сложенном положении, см - 57
- вес, кг - 2,425
- размер упаковки, см - 18х17х57
- вес с упаковкой, кг - 3
Москва
Малая Семеновская 3с6
Rekam RT-W200 – универсальная складная платформа, основным предназначением которой является максимально оперативное изменение ракурса съемки.
Аксессуар может использоваться с любым напольным штативом, крепление осуществляется с помощью винтовых зажимов. Каждое выполненное из силикона колесо имеет фиксатор для блокировки, а также обеспечивает бесшумное и плавное передвижение платформы. Прибор оснащен ручкой для удобства транспортировки в сложенном виде. В комплекте предоставляется чехол.
Характеристики:
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