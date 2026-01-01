images
Rekam RT-W200 складная платформа для фото- и видеоштативов

Rekam RT-W200 складная платформа для фото- и видеоштативов

Rekam
Артикул: DAN-0565

Rekam RT-W200 – универсальная складная платформа, основным предназначением которой является максимально оперативное изменение ракурса съемки.

Аксессуар может использоваться с любым напольным штативом, крепление осуществляется с помощью винтовых зажимов. Каждое выполненное из силикона колесо имеет фиксатор для блокировки, а также обеспечивает бесшумное и плавное передвижение платформы. Прибор оснащен ручкой для удобства транспортировки в сложенном виде. В комплекте предоставляется чехол.

Описание

Характеристики:

  • длина в сложенном положении, см - 57
  • вес, кг - 2,425
  • размер упаковки, см - 18х17х57
  • вес с упаковкой, кг - 3

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Hensel 87 (33087) зонтичный рефлектор для EH
Арт. NVF-1310
Hensel 87 (33087) зонтичный рефлектор для EH
Наличие
в наличии 1-3 шт

Hensel 87 (33087) – специальная насадка-рефлектор для EH-серии, предназначенная для ограничения светового потока или его отражения в направлении объекта. Рекомендуется использовать с зонтами.

Байонет – Hensel.

5 350 ₽
В корзину
-10 %
GreenBean HDV Elite 420 видеомонопод
GreenBean HDV Elite 420 видеомонопод
GreenBean HDV Elite 420 видеомонопод
Арт. DAN-3871
GreenBean HDV Elite 420 видеомонопод
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 7 ч

Видеомонопод GreenBean HDV Elite 420.

Алюминиевый монопод со съемной видеоголовой (с жидкостным демпфированием) и предустановленным контрбалансом. Максимальная рабочая высота - 184 см, четыре секции с клипсовыми зажимами, съемное основание с шаровой головой, фиксируемые углы раскрытия ножек. Отдельно опору можно использовать как настольный штатив для фото/видеосъемки. Вес - 2,15 кг.

-10 %10 230 ₽
9 200 ₽
В корзину
Falcon Eyes PCA-22M ролики для стоек
Falcon Eyes PCA-22M ролики для стоек
Falcon Eyes PCA-22M ролики для стоек
Арт. VBR-411
Falcon Eyes PCA-22M ролики для стоек
Наличие
более 10 шт

Falcon Eyes PCA-22M – комплект дополнительных колесиков (роликов) c системой тормоза для студийных стоек с диаметром ножек 22 мм.

Колесики предназначены для того, чтобы легко и удобно перемещать по студии стойки или журавли с тяжелым или объемным оборудованием.

1 670 ₽
В корзину
Grifon CL-22 зажим суперкламп
Арт. OLE-1277
Grifon CL-22 зажим суперкламп
Наличие
более 10 шт

Grifon CL-22 – профессиональный универсальный зажим суперкламп. Используется для установки студийного оборудования на стойки или трубы диаметром от 13 до 55 мм или плоские поверхности. Оборудован переходником 5/8 дюйма с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма. Вес - 0,6 кг.

2 480 ₽
В корзину
Fotokvant Color Kit (3245) набор №1 цветных гелевых фильтров 30x30 см
Fotokvant Color Kit (3245) набор №1 цветных гелевых фильтров 30x30 см
Арт. NVF-3245
Fotokvant Color Kit (3245) набор №1 цветных гелевых фильтров 30x30 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant Color Kit (3245) набор №1 – комплект качественных гелевых фильтров для создания цветных эффектов при съемке. В комплекте есть все необходимые базовые цвета, с помощью которых можно получить задуманный цвет и создать тот оттенок, который требуется по задаче. Цвета соответствуют цветовой нумерации Lee. Размер фильтров, см – 30x30, толщина 0,18 мм. 6 цветов в наборе.

6 520 ₽
В корзину
Avenger C1525 зажим Sky Hook со штифтом 22/17,8х25,5 см
Avenger C1525 зажим Sky Hook со штифтом 22/17,8х25,5 см
Avenger C1525 зажим Sky Hook со штифтом 22/17,8х25,5 см
Арт. DAN-1860
Avenger C1525 зажим Sky Hook со штифтом 22/17,8х25,5 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Клипсовый зажим Avenger C1525 с двумя установочными узлами диаметром 5/8 дюйма (16 мм).

10 590 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant FLH-22 винт 1/4&quot; для крепления камеры на быстросъемную площадку
Fotokvant FLH-22 винт 1/4&quot; для крепления камеры на быстросъемную площадку
Fotokvant FLH-22 винт 1/4&quot; для крепления камеры на быстросъемную площадку
Арт. NVF-3122
Fotokvant FLH-22 винт 1/4" для крепления камеры на быстросъемную площадку
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 11 ч

Fotokvant FLH-22 – винт для крепления камеры 1/4" на быстросъемную площадку штатива или монопода. Винт изготовлен из нержавеющей стали. Длина вала примерно 10 мм, резьбы – 5 мм. Общая длина (в том числе базы), мм – 13. Диаметр головки, мм – 12. Вес, г – 5.

-10 %150 ₽
130 ₽
В корзину
-6 %
QZSD Q63 горизонтальная колонна с регулировкой уровня для штатива
QZSD Q63 горизонтальная колонна с регулировкой уровня для штатива
QZSD Q63 горизонтальная колонна с регулировкой уровня для штатива
Арт. DAN-3418
QZSD Q63 горизонтальная колонна с регулировкой уровня для штатива
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 4 дн, 8 ч

Двусторонняя горизонтальная колонна QZSD Q63 для штатива.

Алюминиевая колонна для установки оборудования в горизонтальной плоскости. Длина - 61 см. Крепежные винты - 3/8". Максимальная нагрузка - 5 кг. Диаметр - 2,8 см. Вес - 0.6 кг.

-6 %2 920 ₽
2 740 ₽
В корзину

Видео

Эдуард Буба
Эдуард Буба
Андре Кертеш – актуальный на все времена
Андре Кертеш – актуальный на все времена
Видеоурок &quot;10 ошибок видеографа&quot;
Видеоурок "10 ошибок видеографа"
KOL love Phottix Nuada Ring 60 LED. Обзор
KOL love Phottix Nuada Ring 60 LED. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.