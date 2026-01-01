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-10 %
GreenBean HDV Elite 420 видеомонопод
GreenBean HDV Elite 420 видеомонопод
GreenBean HDV Elite 420 видеомонопод
GreenBean HDV Elite 420 видеомонопод
GreenBean HDV Elite 420 видеомонопод
GreenBean HDV Elite 420 видеомонопод
GreenBean HDV Elite 420 видеомонопод

GreenBean HDV Elite 420 видеомонопод

GreenBean
Артикул: DAN-3871

Видеомонопод GreenBean HDV Elite 420.

Алюминиевый монопод со съемной видеоголовой (с жидкостным демпфированием) и предустановленным контрбалансом. Максимальная рабочая высота - 184 см, четыре секции с клипсовыми зажимами, съемное основание с шаровой головой, фиксируемые углы раскрытия ножек. Отдельно опору можно использовать как настольный штатив для фото/видеосъемки. Вес - 2,15 кг.

Описание

Монопод для работы с компактными профессиональными видеокамерами или DSLR. Имеет основание с шаровой опорой и тремя откидными ножками. Минимальная рабочая высота - 73,5 см. Длина в сложенном состоянии - 73,5 см. Для съемки с нижних точек можно переустановить голову на опору, ее можно также использовать, как настольный штатив с несъемной шаровой головой.

Все металлические узлы изготовлены на современном CNC оборудовании. Анодированное покрытие обеспечивает сопротивление коррозии, а большой диаметр секций позволяет улучшить устойчивость при работе.

Жидкостная видеоголова изготовлена из алюминиевого сплава, имеет фиксаторы вертикального и горизонтального панорамирования, пузырьковый уровень и быстросъемную площадку с резиновыми противоскользящими накладками для установки камеры. Размер быстросъемной площадки (стандарт Манфротто) - 110×50 мм.

На голове предусмотрены фиксатор площадки и кнопка предохранителя. Для крепления камеры на площадке служат сменные винты 1/4" и 3/8". На левой стороне головы и на нижней ее части предусмотрены отверстия с резьбой 1/4" и 3/8", в которые можно установить дополнительное оборудование.

Зубчатая муфта крепления рукоятки управления камерой служит для быстрой и надежной фиксации рукоятки. Рукоятку можно установить как с правой, так и с левой стороны головки. Длина рукояти - 35 см.

Диаметр секций монопода - 33/29/26/22 мм. При ослаблении клипсового фиксатора - возможна регулировка усилия зажима гайкой под шестигранный ключ (идет в комплекте). На верхней секции предусмотрены: накладка-рукав из вспененного материала для комфортного удержания монопода в холодное время года и кистевой ремень. На круглой площадке верхней базы находится (реверсивный) винт 1/4" - 3/8", на который крепится видеоголова, а при необходимости непосредственно камера. Для выставления камеры по горизонту, в основании головы имеется пузырьковый уровень.

Основание с шаровой головой с тремя откидными ножками крепится к нижней секции монопода с помощью винта 3/8" (для исключения проворачивания монопода на винте основания предусмотрены резьбовые штифты, которые следует удалить при подготовке к съемке с нижней точки). Шаровый шарнир позволяет регулировать угол наклона и фиксировать его, а также осуществлять панорамирование на 360 градусов. 

На корпусе шарнира есть паз который позволяет наклонить монопод (относительно его основания) на 90 градусов. Быстрая фиксация в вертикальном положении осуществляется заворачиванием верхней гайки (на шарнире) в нижнее положение. Положение шарового шарнира также может быть зафиксировано под любым углом с помощью винтового зажима.

Для хранения и транспортировки предусмотрен прочный чехол на молнии с наплечным регулируемым ремнем и ручками.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка - 5 кг
  • количество секций - 4
  • диаметр трубок секций - 33/29/26/22 мм
  • максимальная высота - 184 см
  • минимальная высота - 73,5 см
  • длина в сложенном виде - 73,5 см
  • штативная голова - жидкостная 2D-видеоголова, съемная
  • съемная рукоятка - есть
  • угол наклона камеры - -75/+90 град.
  • резьбовое крепление для камеры - 1/4", 3/8"
  • быстросъемная площадка - есть
  • размер площадки - 110×50 мм
  • пузырьковый уровень - есть
  • тип зажимов секций - клипсовые
  • вес – 2,15 кг

Комплектация

  • видеомонопод GreenBean HDV Elite 420 - 1 шт.
  • чехол - 1 шт.
  • шестигранные ключи - 4 шт.
  • инструкция по эксплуатации - 1 шт.

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