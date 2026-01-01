GreenBean HDV Elite 420 видеомонопод

Описание

Монопод для работы с компактными профессиональными видеокамерами или DSLR. Имеет основание с шаровой опорой и тремя откидными ножками. Минимальная рабочая высота - 73,5 см. Длина в сложенном состоянии - 73,5 см. Для съемки с нижних точек можно переустановить голову на опору, ее можно также использовать, как настольный штатив с несъемной шаровой головой.

Все металлические узлы изготовлены на современном CNC оборудовании. Анодированное покрытие обеспечивает сопротивление коррозии, а большой диаметр секций позволяет улучшить устойчивость при работе.

Жидкостная видеоголова изготовлена из алюминиевого сплава, имеет фиксаторы вертикального и горизонтального панорамирования, пузырьковый уровень и быстросъемную площадку с резиновыми противоскользящими накладками для установки камеры. Размер быстросъемной площадки (стандарт Манфротто) - 110×50 мм.

На голове предусмотрены фиксатор площадки и кнопка предохранителя. Для крепления камеры на площадке служат сменные винты 1/4" и 3/8". На левой стороне головы и на нижней ее части предусмотрены отверстия с резьбой 1/4" и 3/8", в которые можно установить дополнительное оборудование.

Зубчатая муфта крепления рукоятки управления камерой служит для быстрой и надежной фиксации рукоятки. Рукоятку можно установить как с правой, так и с левой стороны головки. Длина рукояти - 35 см.

Диаметр секций монопода - 33/29/26/22 мм. При ослаблении клипсового фиксатора - возможна регулировка усилия зажима гайкой под шестигранный ключ (идет в комплекте). На верхней секции предусмотрены: накладка-рукав из вспененного материала для комфортного удержания монопода в холодное время года и кистевой ремень. На круглой площадке верхней базы находится (реверсивный) винт 1/4" - 3/8", на который крепится видеоголова, а при необходимости непосредственно камера. Для выставления камеры по горизонту, в основании головы имеется пузырьковый уровень.

Основание с шаровой головой с тремя откидными ножками крепится к нижней секции монопода с помощью винта 3/8" (для исключения проворачивания монопода на винте основания предусмотрены резьбовые штифты, которые следует удалить при подготовке к съемке с нижней точки). Шаровый шарнир позволяет регулировать угол наклона и фиксировать его, а также осуществлять панорамирование на 360 градусов.

На корпусе шарнира есть паз который позволяет наклонить монопод (относительно его основания) на 90 градусов. Быстрая фиксация в вертикальном положении осуществляется заворачиванием верхней гайки (на шарнире) в нижнее положение. Положение шарового шарнира также может быть зафиксировано под любым углом с помощью винтового зажима.

Для хранения и транспортировки предусмотрен прочный чехол на молнии с наплечным регулируемым ремнем и ручками.

Характеристики: