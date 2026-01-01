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Manfrotto 396B-2 двойной шарнирный кронштейн с площадкой

Manfrotto 396B-2 двойной шарнирный кронштейн с площадкой

Manfrotto
Артикул: OLE-0577

Manfrotto 396B-2 – двойной шарнирный кронштейн с держателем для камеры. Обеспечивает плавное и уравновешенное вращение на 360 градусов, благодаря скользящей системе регулировки. Максимальная нагрузка – 5 кг, максимальная длина – 625 мм.

Описание

Manfrotto 396B-2 – двойной шарнирный кронштейн с площадкой для крепления оборудования

Manfrotto 396B-2 (артикул OLE-0577) – это универсальный двойной шарнирный кронштейн с площадкой, предназначенный для надёжного крепления камер, мониторов, микрофонов и другого оборудования. Благодаря скользящей системе регулировки и возможности вращения на 360°, кронштейн обеспечивает максимальную гибкость при позиционировании аксессуаров в студии, на выезде или в составе сложных монтажных конструкций.

Кронштейн выполнен из прочного алюминия, что гарантирует лёгкость и долговечность. Максимальная нагрузка – 5 кг, что позволяет использовать его с большинством компактных и среднеформатных камер, видеомониторов и осветительных приборов. Длина кронштейна – 625 мм, а регулируемые шарниры обеспечивают позиционирование оборудования практически под любым углом.

Назначение и применение

  • Крепление камер и мониторов: установка фото- и видеокамер, мониторов для контроля изображения.
  • Студийная и выездная съёмка: гибкое позиционирование оборудования на стойках, трубах и других конструкциях.
  • Монтаж микрофонов и аксессуаров: крепление звукового и вспомогательного оборудования.
  • Сборка сложных систем: использование в качестве соединительного элемента в многокомпонентных конструкциях.

Ключевые особенности

  • Двойной шарнирный механизм: два шарнира обеспечивают максимальную гибкость позиционирования.
  • Вращение на 360°: скользящая система регулировки позволяет вращать оборудование на 360 градусов.
  • Площадка для крепления: оснащена стандартным держателем для камеры и другого оборудования.
  • Верхний адаптер: 16 мм втулка с держателем для камеры.
  • Нижний адаптер: 16 мм втулка с двойным способом установки.
  • Прочная конструкция: алюминиевый корпус, чёрное покрытие, устойчивое к коррозии и механическим воздействиям.
  • Нагрузка до 5 кг: подходит для камер среднего размера, мониторов, микрофонов и лёгких осветителей.
  • Вес кронштейна: 0,64 кг – лёгкий и удобный для транспортировки.

Технические характеристики

  • Тип: двойной шарнирный кронштейн с площадкой
  • Верхний адаптер: 16 мм втулка с держателем для камеры
  • Нижний адаптер: 16 мм втулка с двойным способом установки
  • Максимальная длина кронштейна: 625 мм
  • Вращение: 360°
  • Материал: алюминий
  • Цвет: чёрный
  • Максимальная нагрузка: 5 кг
  • Вес: 0,64 кг

Как использовать кронштейн

  1. Установка: закрепите нижний адаптер на стойке, трубе или другой опоре.
  2. Регулировка: с помощью шарниров и системы вращения настройте положение верхней площадки.
  3. Крепление оборудования: установите камеру, монитор или другой аксессуар на верхнюю площадку.
  4. Фиксация: затяните все винты для надёжного крепления.
  5. Проверка: убедитесь, что оборудование зафиксировано и не прокручивается.

Преимущества использования

  • Гибкость: шарнирный механизм позволяет регулировать положение оборудования с высокой точностью.
  • Надёжность: алюминиевая конструкция и надёжные крепления обеспечивают безопасность оборудования.
  • Универсальность: подходит для широкого спектра оборудования – камер, мониторов, микрофонов.
  • Компактность: кронштейн легко транспортировать и устанавливать на разных площадках.

Совместимость с оборудованием

  • Стойки и трубы: подходит для установки на стойки с креплением 5/8" (16 мм).
  • Камеры и мониторы: большинство фото- и видеокамер, мониторов (SmallHD, Atomos и др.).
  • Микрофоны: подходит для монтажа микрофонов через стандартные переходники.
  • Адаптеры и зажимы: совместим с зажимами Convi Clamp, Kupo, Manfrotto и другими системами.

Уход и хранение

  • Храните кронштейн в сухом месте, чтобы избежать коррозии.
  • Периодически очищайте шарниры и винты от пыли и грязи.
  • Не превышайте максимальную нагрузку – 5 кг.
  • Периодически проверяйте затяжку винтов.

Комплектация

В стандартную поставку входит двойной шарнирный кронштейн Manfrotto 396B-2 с площадкой.

Адаптеры, стойки, камеры и другие аксессуары приобретаются отдельно.

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