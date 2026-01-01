Manfrotto 396B-2 – двойной шарнирный кронштейн с площадкой для крепления оборудования
Manfrotto 396B-2 (артикул OLE-0577) – это универсальный двойной шарнирный кронштейн с площадкой, предназначенный для надёжного крепления камер, мониторов, микрофонов и другого оборудования. Благодаря скользящей системе регулировки и возможности вращения на 360°, кронштейн обеспечивает максимальную гибкость при позиционировании аксессуаров в студии, на выезде или в составе сложных монтажных конструкций.
Кронштейн выполнен из прочного алюминия, что гарантирует лёгкость и долговечность. Максимальная нагрузка – 5 кг, что позволяет использовать его с большинством компактных и среднеформатных камер, видеомониторов и осветительных приборов. Длина кронштейна – 625 мм, а регулируемые шарниры обеспечивают позиционирование оборудования практически под любым углом.
Назначение и применение
- Крепление камер и мониторов: установка фото- и видеокамер, мониторов для контроля изображения.
- Студийная и выездная съёмка: гибкое позиционирование оборудования на стойках, трубах и других конструкциях.
- Монтаж микрофонов и аксессуаров: крепление звукового и вспомогательного оборудования.
- Сборка сложных систем: использование в качестве соединительного элемента в многокомпонентных конструкциях.
Ключевые особенности
- Двойной шарнирный механизм: два шарнира обеспечивают максимальную гибкость позиционирования.
- Вращение на 360°: скользящая система регулировки позволяет вращать оборудование на 360 градусов.
- Площадка для крепления: оснащена стандартным держателем для камеры и другого оборудования.
- Верхний адаптер: 16 мм втулка с держателем для камеры.
- Нижний адаптер: 16 мм втулка с двойным способом установки.
- Прочная конструкция: алюминиевый корпус, чёрное покрытие, устойчивое к коррозии и механическим воздействиям.
- Нагрузка до 5 кг: подходит для камер среднего размера, мониторов, микрофонов и лёгких осветителей.
- Вес кронштейна: 0,64 кг – лёгкий и удобный для транспортировки.
Технические характеристики
- Тип: двойной шарнирный кронштейн с площадкой
- Верхний адаптер: 16 мм втулка с держателем для камеры
- Нижний адаптер: 16 мм втулка с двойным способом установки
- Максимальная длина кронштейна: 625 мм
- Вращение: 360°
- Материал: алюминий
- Цвет: чёрный
- Максимальная нагрузка: 5 кг
- Вес: 0,64 кг
Как использовать кронштейн
- Установка: закрепите нижний адаптер на стойке, трубе или другой опоре.
- Регулировка: с помощью шарниров и системы вращения настройте положение верхней площадки.
- Крепление оборудования: установите камеру, монитор или другой аксессуар на верхнюю площадку.
- Фиксация: затяните все винты для надёжного крепления.
- Проверка: убедитесь, что оборудование зафиксировано и не прокручивается.
Преимущества использования
- Гибкость: шарнирный механизм позволяет регулировать положение оборудования с высокой точностью.
- Надёжность: алюминиевая конструкция и надёжные крепления обеспечивают безопасность оборудования.
- Универсальность: подходит для широкого спектра оборудования – камер, мониторов, микрофонов.
- Компактность: кронштейн легко транспортировать и устанавливать на разных площадках.
Совместимость с оборудованием
- Стойки и трубы: подходит для установки на стойки с креплением 5/8" (16 мм).
- Камеры и мониторы: большинство фото- и видеокамер, мониторов (SmallHD, Atomos и др.).
- Микрофоны: подходит для монтажа микрофонов через стандартные переходники.
- Адаптеры и зажимы: совместим с зажимами Convi Clamp, Kupo, Manfrotto и другими системами.
Уход и хранение
- Храните кронштейн в сухом месте, чтобы избежать коррозии.
- Периодически очищайте шарниры и винты от пыли и грязи.
- Не превышайте максимальную нагрузку – 5 кг.
- Периодически проверяйте затяжку винтов.