Описание

Manfrotto 396B-2 – двойной шарнирный кронштейн с площадкой для крепления оборудования

Manfrotto 396B-2 (артикул OLE-0577) – это универсальный двойной шарнирный кронштейн с площадкой, предназначенный для надёжного крепления камер, мониторов, микрофонов и другого оборудования. Благодаря скользящей системе регулировки и возможности вращения на 360°, кронштейн обеспечивает максимальную гибкость при позиционировании аксессуаров в студии, на выезде или в составе сложных монтажных конструкций.

Кронштейн выполнен из прочного алюминия, что гарантирует лёгкость и долговечность. Максимальная нагрузка – 5 кг, что позволяет использовать его с большинством компактных и среднеформатных камер, видеомониторов и осветительных приборов. Длина кронштейна – 625 мм, а регулируемые шарниры обеспечивают позиционирование оборудования практически под любым углом.

Назначение и применение

Крепление камер и мониторов: установка фото- и видеокамер, мониторов для контроля изображения.

установка фото- и видеокамер, мониторов для контроля изображения. Студийная и выездная съёмка: гибкое позиционирование оборудования на стойках, трубах и других конструкциях.

гибкое позиционирование оборудования на стойках, трубах и других конструкциях. Монтаж микрофонов и аксессуаров: крепление звукового и вспомогательного оборудования.

крепление звукового и вспомогательного оборудования. Сборка сложных систем: использование в качестве соединительного элемента в многокомпонентных конструкциях.

Ключевые особенности

Двойной шарнирный механизм: два шарнира обеспечивают максимальную гибкость позиционирования.

два шарнира обеспечивают максимальную гибкость позиционирования. Вращение на 360°: скользящая система регулировки позволяет вращать оборудование на 360 градусов.

скользящая система регулировки позволяет вращать оборудование на 360 градусов. Площадка для крепления: оснащена стандартным держателем для камеры и другого оборудования.

оснащена стандартным держателем для камеры и другого оборудования. Верхний адаптер: 16 мм втулка с держателем для камеры.

16 мм втулка с держателем для камеры. Нижний адаптер: 16 мм втулка с двойным способом установки.

16 мм втулка с двойным способом установки. Прочная конструкция: алюминиевый корпус, чёрное покрытие, устойчивое к коррозии и механическим воздействиям.

алюминиевый корпус, чёрное покрытие, устойчивое к коррозии и механическим воздействиям. Нагрузка до 5 кг: подходит для камер среднего размера, мониторов, микрофонов и лёгких осветителей.

подходит для камер среднего размера, мониторов, микрофонов и лёгких осветителей. Вес кронштейна: 0,64 кг – лёгкий и удобный для транспортировки.

Технические характеристики

Тип: двойной шарнирный кронштейн с площадкой

двойной шарнирный кронштейн с площадкой Верхний адаптер: 16 мм втулка с держателем для камеры

16 мм втулка с держателем для камеры Нижний адаптер: 16 мм втулка с двойным способом установки

16 мм втулка с двойным способом установки Максимальная длина кронштейна: 625 мм

625 мм Вращение: 360°

360° Материал: алюминий

алюминий Цвет: чёрный

чёрный Максимальная нагрузка: 5 кг

5 кг Вес: 0,64 кг

Как использовать кронштейн

Установка: закрепите нижний адаптер на стойке, трубе или другой опоре. Регулировка: с помощью шарниров и системы вращения настройте положение верхней площадки. Крепление оборудования: установите камеру, монитор или другой аксессуар на верхнюю площадку. Фиксация: затяните все винты для надёжного крепления. Проверка: убедитесь, что оборудование зафиксировано и не прокручивается.

Преимущества использования

Гибкость: шарнирный механизм позволяет регулировать положение оборудования с высокой точностью.

шарнирный механизм позволяет регулировать положение оборудования с высокой точностью. Надёжность: алюминиевая конструкция и надёжные крепления обеспечивают безопасность оборудования.

алюминиевая конструкция и надёжные крепления обеспечивают безопасность оборудования. Универсальность: подходит для широкого спектра оборудования – камер, мониторов, микрофонов.

подходит для широкого спектра оборудования – камер, мониторов, микрофонов. Компактность: кронштейн легко транспортировать и устанавливать на разных площадках.

Совместимость с оборудованием

Стойки и трубы: подходит для установки на стойки с креплением 5/8" (16 мм).

подходит для установки на стойки с креплением 5/8" (16 мм). Камеры и мониторы: большинство фото- и видеокамер, мониторов (SmallHD, Atomos и др.).

большинство фото- и видеокамер, мониторов (SmallHD, Atomos и др.). Микрофоны: подходит для монтажа микрофонов через стандартные переходники.

подходит для монтажа микрофонов через стандартные переходники. Адаптеры и зажимы: совместим с зажимами Convi Clamp, Kupo, Manfrotto и другими системами.

Уход и хранение