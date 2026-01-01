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E-IMAGE EIAM011 2 Section Double Articulated Arm кронштейн двойной

E-IMAGE EIAM011 2 Section Double Articulated Arm кронштейн двойной

E-IMAGE
Артикул: MTG-0852

E-IMAGE 2 Section Double Articulated Arm кронштейн двойной.

Двойной шарнирный кронштейн - надежный и универсальный инструмент для решения большого количества задач. Установка оборудования/аксессуаров под любым углом.

Оснащен стандартными цапфами:
шестигранной 5/8"(16 мм) с внутренней резьбой 1/4"-20
круглой 5/8"(16 мм) с внутренней резьбой 3/8"-16,
совместимыми с зажимами Convi Clamp и любым оборудованием с соответствующей внешней резьбой.

Описание

Характеристики:

Длина - _ см
Вес - 0,66 кг
Нагрузка - 3 кг

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26 490 ₽
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