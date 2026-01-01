Электронный трехосевой стедикам GreenBean iStab Smart.
Электронный трехосевой стабилизатор (держатель) для смартфона или экшн-камеры. В комплекте поставки аккумулятор типа 18650, груз противовес и кейс.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Cullmann CROSS CX141 - адаптер для смартфона.
Универсальный держатель для установки смартфона на штатив. Имеет два разъема 1/4 '' расположенные у основания держателя и на задней части.
Две защитные подушки надежно закрепят ваше устройство. Держатель совместим с любым смартфоном размером 57 - 92 мм.
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Электронный трехосевой стедикам GreenBean iStab Smart.
Электронный трехосевой стабилизатор (держатель) для смартфона или экшн-камеры. В комплекте поставки аккумулятор типа 18650, груз противовес и кейс.
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Зарядное устройство Panasonic Basic (K-KJ61MCC40USB ) для аккумуляторов АА/ААА.
Данное зарядное устройство способно заряжать аккумуляторы формата АА (пальчиковые) и ААА (минипальчиковые). Одновременно можно заряжать два или четыре аккумулятора. Устройство оснащено автоматической системой контоля, которая не допускает перезаряда аккумуляторов, продлевая тем самым срок их эксплуатации.
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