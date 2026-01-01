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Cullmann CROSS CX141 адаптер для смартфона
Cullmann CROSS CX141 адаптер для смартфона
Cullmann CROSS CX141 адаптер для смартфона
Cullmann CROSS CX141 адаптер для смартфона

Cullmann CROSS CX141 адаптер для смартфона

Cullmann
Артикул: DAN-1213

Cullmann CROSS CX141 - адаптер для смартфона.

Универсальный держатель для установки смартфона на штатив. Имеет два разъема 1/4 '' расположенные у основания держателя и на задней части. 

Две защитные подушки надежно закрепят ваше устройство. Держатель совместим с любым смартфоном размером 57 - 92 мм.

Описание

Cullmann CROSS CX141 адаптер для смартфона

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