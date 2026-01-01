Артикул: DAN-1213

Cullmann CROSS CX141 - адаптер для смартфона.

Универсальный держатель для установки смартфона на штатив. Имеет два разъема 1/4 '' расположенные у основания держателя и на задней части.

Две защитные подушки надежно закрепят ваше устройство. Держатель совместим с любым смартфоном размером 57 - 92 мм.