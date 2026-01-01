Fotokvant RCL-S11 крепление на трубу от 15 мм до 25 мм с шаровой головой

Описание

Fotokvant RCL-S11 – крепление на трубу 15–25 мм с шаровой головой

Fotokvant RCL-S11 (артикул NVF-9566) – это универсальное крепление на трубу, предназначенное для установки лёгкого оборудования, камер, осветителей и аксессуаров на трубы диаметром от 15 до 25 мм. Крепление оснащено шаровой головой, которая обеспечивает гибкое позиционирование оборудования под любым углом.

Изделие изготовлено из прочных материалов, что гарантирует надёжность и долговечность при интенсивной эксплуатации. Благодаря компактному размеру и лёгкой конструкции, крепление удобно для использования в студии, на выездных съёмках и в любых условиях, где требуется закрепить оборудование на трубе или стойке.

Назначение и применение

Крепление осветителей: для установки LED-панелей и лёгких вспышек на трубы.

для установки LED-панелей и лёгких вспышек на трубы. Установка камер и аксессуаров: для крепления экшн-камер, мониторов и микрофонов.

для крепления экшн-камер, мониторов и микрофонов. Студийная работа: для монтажа оборудования на стойки и перекладины.

для монтажа оборудования на стойки и перекладины. Выездные съёмки: для быстрой установки на трубы и штанги.

Ключевые особенности

Диаметр трубы 15–25 мм: совместимость с широким спектром стоек и штанг.

совместимость с широким спектром стоек и штанг. Шаровая голова: гибкое позиционирование под любым углом.

гибкое позиционирование под любым углом. Прочная конструкция: надёжная фиксация оборудования.

надёжная фиксация оборудования. Компактный размер: удобно хранить и транспортировать.

удобно хранить и транспортировать. Лёгкий вес: не утяжеляет конструкцию.

не утяжеляет конструкцию. Универсальность: подходит для различных типов оборудования.

Технические характеристики

Тип: крепление на трубу с шаровой головой

крепление на трубу с шаровой головой Бренд: Fotokvant

Fotokvant Модель: RCL-S11

RCL-S11 Диаметр трубы: 15 – 25 мм

15 – 25 мм Тип головы: шаровая

шаровая Применение: лёгкое оборудование, камеры, осветители

Как использовать крепление

Установка на трубу: разместите крепление на трубе или стойке (диаметр 15–25 мм). Фиксация: затяните крепление для надёжной фиксации. Крепление оборудования: установите оборудование на шаровую голову. Регулировка: отрегулируйте угол наклона и положение оборудования с помощью шаровой головы. Съёмка: используйте закреплённое оборудование для работы.

Преимущества использования

Гибкость: шаровая голова для точного позиционирования.

шаровая голова для точного позиционирования. Универсальность: подходит для различных типов оборудования.

подходит для различных типов оборудования. Надёжность: прочная конструкция обеспечивает долговечность.

прочная конструкция обеспечивает долговечность. Компактность: легко хранить и транспортировать.

Совместимость с оборудованием