Fotokvant RCL-S11 крепление на трубу от 15 мм до 25 мм с шаровой головой

Fotokvant RCL-S11 – крепление на трубу 15–25 мм с шаровой головой
Fotokvant RCL-S11 (артикул NVF-9566) – это универсальное крепление на трубу, предназначенное для установки лёгкого оборудования, камер, осветителей и аксессуаров на трубы диаметром от 15 до 25 мм. Крепление оснащено шаровой головой, которая обеспечивает гибкое позиционирование оборудования под любым углом.
Изделие изготовлено из прочных материалов, что гарантирует надёжность и долговечность при интенсивной эксплуатации. Благодаря компактному размеру и лёгкой конструкции, крепление удобно для использования в студии, на выездных съёмках и в любых условиях, где требуется закрепить оборудование на трубе или стойке.
Назначение и применение
- Крепление осветителей: для установки LED-панелей и лёгких вспышек на трубы.
- Установка камер и аксессуаров: для крепления экшн-камер, мониторов и микрофонов.
- Студийная работа: для монтажа оборудования на стойки и перекладины.
- Выездные съёмки: для быстрой установки на трубы и штанги.
Ключевые особенности
- Диаметр трубы 15–25 мм: совместимость с широким спектром стоек и штанг.
- Шаровая голова: гибкое позиционирование под любым углом.
- Прочная конструкция: надёжная фиксация оборудования.
- Компактный размер: удобно хранить и транспортировать.
- Лёгкий вес: не утяжеляет конструкцию.
- Универсальность: подходит для различных типов оборудования.
Технические характеристики
- Тип: крепление на трубу с шаровой головой
- Бренд: Fotokvant
- Модель: RCL-S11
- Диаметр трубы: 15 – 25 мм
- Тип головы: шаровая
- Применение: лёгкое оборудование, камеры, осветители
Как использовать крепление
- Установка на трубу: разместите крепление на трубе или стойке (диаметр 15–25 мм).
- Фиксация: затяните крепление для надёжной фиксации.
- Крепление оборудования: установите оборудование на шаровую голову.
- Регулировка: отрегулируйте угол наклона и положение оборудования с помощью шаровой головы.
- Съёмка: используйте закреплённое оборудование для работы.
Преимущества использования
- Гибкость: шаровая голова для точного позиционирования.
- Универсальность: подходит для различных типов оборудования.
- Надёжность: прочная конструкция обеспечивает долговечность.
- Компактность: легко хранить и транспортировать.
Совместимость с оборудованием
- Осветители: LED-панели, лёгкие вспышки.
- Камеры: экшн-камеры, компактные камеры.
- Аксессуары: мониторы, микрофоны.
- Трубы: стойки диаметром 15–25 мм.