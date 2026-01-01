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-10 %
Fotokvant RCL-S11 крепление на трубу от 15 мм до 25 мм с шаровой головой
Fotokvant RCL-S11 крепление на трубу от 15 мм до 25 мм с шаровой головой
Fotokvant RCL-S11 крепление на трубу от 15 мм до 25 мм с шаровой головой

Fotokvant RCL-S11 крепление на трубу от 15 мм до 25 мм с шаровой головой

Fotokvant
Артикул: DAN-3892

Крепление Fotokvant RCL-S11 для легких камер с шаровой головой на трубу от 15 до 25 мм. Крепление дает возможность установить небольшую камеру или другое нетяжелое оборудование на трубу (или ветку дерева) подходящего диаметра ( от 15 мм до 25 мм). Крепление изготовлено из металла и технополимера. Для предотвращения прокручивания на зажимных губках предусмотрены резиновые вставки. Установочный болт с резьбой 1/4". Держатель устройств имеет поворотный механизм с быстрой фиксацией с шагом 28 градусов и наклоном головки на +/- 90 градусов.

Описание

Fotokvant RCL-S11 – крепление на трубу 15–25 мм с шаровой головой

Fotokvant RCL-S11 (артикул NVF-9566) – это универсальное крепление на трубу, предназначенное для установки лёгкого оборудования, камер, осветителей и аксессуаров на трубы диаметром от 15 до 25 мм. Крепление оснащено шаровой головой, которая обеспечивает гибкое позиционирование оборудования под любым углом.

Изделие изготовлено из прочных материалов, что гарантирует надёжность и долговечность при интенсивной эксплуатации. Благодаря компактному размеру и лёгкой конструкции, крепление удобно для использования в студии, на выездных съёмках и в любых условиях, где требуется закрепить оборудование на трубе или стойке.

Назначение и применение

  • Крепление осветителей: для установки LED-панелей и лёгких вспышек на трубы.
  • Установка камер и аксессуаров: для крепления экшн-камер, мониторов и микрофонов.
  • Студийная работа: для монтажа оборудования на стойки и перекладины.
  • Выездные съёмки: для быстрой установки на трубы и штанги.

Ключевые особенности

  • Диаметр трубы 15–25 мм: совместимость с широким спектром стоек и штанг.
  • Шаровая голова: гибкое позиционирование под любым углом.
  • Прочная конструкция: надёжная фиксация оборудования.
  • Компактный размер: удобно хранить и транспортировать.
  • Лёгкий вес: не утяжеляет конструкцию.
  • Универсальность: подходит для различных типов оборудования.

Технические характеристики

  • Тип: крепление на трубу с шаровой головой
  • Бренд: Fotokvant
  • Модель: RCL-S11
  • Диаметр трубы: 15 – 25 мм
  • Тип головы: шаровая
  • Применение: лёгкое оборудование, камеры, осветители

Как использовать крепление

  1. Установка на трубу: разместите крепление на трубе или стойке (диаметр 15–25 мм).
  2. Фиксация: затяните крепление для надёжной фиксации.
  3. Крепление оборудования: установите оборудование на шаровую голову.
  4. Регулировка: отрегулируйте угол наклона и положение оборудования с помощью шаровой головы.
  5. Съёмка: используйте закреплённое оборудование для работы.

Преимущества использования

  • Гибкость: шаровая голова для точного позиционирования.
  • Универсальность: подходит для различных типов оборудования.
  • Надёжность: прочная конструкция обеспечивает долговечность.
  • Компактность: легко хранить и транспортировать.

Совместимость с оборудованием

  • Осветители: LED-панели, лёгкие вспышки.
  • Камеры: экшн-камеры, компактные камеры.
  • Аксессуары: мониторы, микрофоны.
  • Трубы: стойки диаметром 15–25 мм.

Комплектация

В стандартную поставку входит крепление Fotokvant RCL-S11 с шаровой головой.

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