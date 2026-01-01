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Fujimi FJ-QRPB быстросъемная площадка
Fujimi FJ-QRPB быстросъемная площадка

Fujimi FJ-QRPB быстросъемная площадка

Fujimi
Артикул: NVF-8153

Fujimi FJ-QRPB – быстросъемная площадка предназначена для штативных голов FUJIMI FJ BH-01B, FJ BH-03B и их аналогов. Площадка изготовлена из анодированного алюминия, обеспечивает высокую скорость и удобство монтажа и демонтажа, а также гарантирует надежную фиксацию оборудования на штативе.

Описание

Fujimi FJ-QRPB быстросъемная площадка

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