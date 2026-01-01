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KUPO KSC-13R 4.5" Pumping Suction cup 3/8" вакуумный держатель c винтом

KUPO KSC-13R 4.5" Pumping Suction cup 3/8" вакуумный держатель c винтом

Kupo
Артикул: OLE-1554

KUPO KSC-13R 4.5" Pumping Suction cup 3/8" вакуумный держатель c винтом

Держатель-присоска диаметром 11.4 см с установленным штативным винтом, совместимым с любыми штативными головками. Винт имеет резьбу 3/8 ”-16 x 6 . Красная линия-индикатор на кнопке предусмотрена в качестве предупреждения о потери вакуума.


Описание

Характеристики:

  • Диаметр присоски 11,4 см
  • Крепление - штифт с резьбой 3/8 длиной 16 мм.
  • Протектор для резиновой присоски в комплекте.
  • Допустимая нагрузка 22 кг
  • Температурный диапазон использования от -12°С до +49°С.
  • Вес 0,3 кг

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