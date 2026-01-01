KUPO KSC-13R 4.5" Pumping Suction cup 3/8" вакуумный держатель c винтом

Характеристики:
- Диаметр присоски 11,4 см
- Крепление - штифт с резьбой 3/8 длиной 16 мм.
- Протектор для резиновой присоски в комплекте.
- Допустимая нагрузка 22 кг
- Температурный диапазон использования от -12°С до +49°С.
- Вес 0,3 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Характеристики:
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