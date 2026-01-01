QZSD Q148B черный монопод 96 см с шаровой головой для камеры

Четырехсекционный монопод, изготовленный из алюминия. Монопод оснащен качественными цанговыми зажимами, за счет чего обеспечивается быстрая подготовка к работе и надежная фиксация секций.
Рабочая высота может варьироваться от 36 до 95 см. Ручка имеет специальное покрытие, которое не дает руке скользить при удержании и предохраняет от холода.
С двух концов предусмотрены винты 1/4" для крепления аппаратуры и крепления монопода к базе (приобретается отдельно).
Характеристики:
- тип головы - шаровая
- количество секций - 4
- рабочая высота - от 36 до 95 см
- в сложенном состоянии - 35 см
- материал – алюминий
- максимальная нагрузка - 5 кг
- вес - 250 г