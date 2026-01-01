QZSD Q148B черный монопод 96 см с шаровой головой для камеры

Описание

Четырехсекционный монопод, изготовленный из алюминия. Монопод оснащен качественными цанговыми зажимами, за счет чего обеспечивается быстрая подготовка к работе и надежная фиксация секций.

Рабочая высота может варьироваться от 36 до 95 см. Ручка имеет специальное покрытие, которое не дает руке скользить при удержании и предохраняет от холода.

С двух концов предусмотрены винты 1/4" для крепления аппаратуры и крепления монопода к базе (приобретается отдельно).

Характеристики: