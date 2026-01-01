images
images
images
images
images
images
images
QZSD Q148B черный монопод 96 см с шаровой головой для камеры
QZSD Q148B черный монопод 96 см с шаровой головой для камеры
QZSD Q148B черный монопод 96 см с шаровой головой для камеры
QZSD Q148B черный монопод 96 см с шаровой головой для камеры
QZSD Q148B черный монопод 96 см с шаровой головой для камеры
QZSD Q148B черный монопод 96 см с шаровой головой для камеры
QZSD Q148B черный монопод 96 см с шаровой головой для камеры

QZSD Q148B черный монопод 96 см с шаровой головой для камеры

QZSD
Артикул: DAN-4553

QZSD Q148B монопод 96 см с шаровой головой для камеры.

В комплекте четырехсекционный алюминиевый монопод, выдерживающий максимальную нагрузку до 5 кг и шаровая голова. Рабочая высота может изменяться от 36 до 95 см. Крепления для аппаратуры - винт 1/4". Монопод можно использовать в качестве селфи-палки. Для этого достаточно прикрутить шаровую головку с обратной стороны.

Описание

Четырехсекционный монопод, изготовленный из алюминия. Монопод оснащен качественными цанговыми зажимами, за счет чего обеспечивается быстрая подготовка к работе и надежная фиксация секций.

Рабочая высота может варьироваться от 36 до 95 см. Ручка имеет специальное покрытие, которое не дает руке скользить при удержании и предохраняет от холода.

С двух концов предусмотрены винты 1/4" для крепления аппаратуры и крепления монопода к базе (приобретается отдельно).

Характеристики:

  • тип головы - шаровая
  • количество секций - 4
  • рабочая высота - от 36 до 95 см
  • в сложенном состоянии - 35 см
  • материал – алюминий
  • максимальная нагрузка - 5 кг
  • вес - 250 г

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant BP-0113SM Yellow mat/semi-mat фон пластиковый желтый матовый/полуматовый 1х1.3 м
Fotokvant BP-0113SM Yellow mat/semi-mat фон пластиковый желтый матовый/полуматовый 1х1.3 м
Fotokvant BP-0113SM Yellow mat/semi-mat фон пластиковый желтый матовый/полуматовый 1х1.3 м
Арт. DAN-4107
Fotokvant BP-0113SM Yellow mat/semi-mat фон пластиковый желтый матовый/полуматовый 1х1.3 м
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон пластиковый Fotokvant BP-0113SM Yellow mat/semi-mat желтый матовый/полуматовый 1х1,3 м.

Фон желтый, с одной стороной матовой, а второй полуматовой. Толщина фона - 0,25 мм, он легко гнется и режется. Пластиковый студийный фон применяют для съемки портретов и предметной съемки, когда требуется матовая, небликующая поверхность. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру. Он легко моется и очень долговечен. Размер - 1х1,3 м.

1 150 ₽
В корзину
-10 %
Godox MT01 настольный штатив
Godox MT01 настольный штатив
Godox MT01 настольный штатив
Арт. DAN-1706
Godox MT01 настольный штатив
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 6 дн, 13 ч

Настольный штатив Godox MT01 для оборудования с максимальным весом 2,5 кг.

Штатив предназначен для установки небольших фото- и видеокамер, видеосвета или вспышек при помощи стандартного крепления 1/4". Имеет пять степеней выдвижения ног.

-10 %2 290 ₽
2 060 ₽
В корзину
Weifeng WT-3958M черный монопод cо съемной видеоголовой для съемки высотой 146 см
Weifeng WT-3958M черный монопод cо съемной видеоголовой для съемки высотой 146 см
Weifeng WT-3958M черный монопод cо съемной видеоголовой для съемки высотой 146 см
Арт. DAN-3276
Weifeng WT-3958M черный монопод cо съемной видеоголовой для съемки высотой 146 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Монопод Weifeng WT-3958M cо съемной видеоголовой.

Легкий и компактный четырехсекционный, алюминиевый монопод, оснащенный тремя складывающимися ножками и флюидной видеоголовой, отлично подойдет видеографам. Максимальная высота - 146 см.

4 660 ₽
В корзину
Fotokvant HB-08 Ballhead шаровая голова для штатива нагрузкой до 3 кг
Fotokvant HB-08 Ballhead шаровая голова для штатива нагрузкой до 3 кг
Fotokvant HB-08 Ballhead шаровая голова для штатива нагрузкой до 3 кг
Арт. DAN-3938
Fotokvant HB-08 Ballhead шаровая голова для штатива нагрузкой до 3 кг
Наличие
в наличии 1-3 шт

Шаровая головка Fotokvant HB-08 Ballhead имеет резьбу 1/4 дюйма. Может быть установлена на резьбы 1/4 и 3/8 дюйма. Нагрузка - до 3 кг. Высота 70 мм.

1 070 ₽
В корзину
Kupo KS-CB05 Midi Ball Head шаровая голова
Арт. OLE-1553
Kupo KS-CB05 Midi Ball Head шаровая голова
Наличие
более 10 шт

KUPO KS-CB05 Midi Ball Head шаровая голова

Шаровая штативная головка c алюминиевым корпусом и прочным шаром позволяет перемещать камеру на 360° по горизонтали и на 90° по вертикали. Головка имеет приемное резьбовое отверстие 3/8" для установки на любой стандартный штатив.

6 750 ₽
В корзину
Fotokvant B-4W система подъема 4 фонов
Fotokvant B-4W система подъема 4 фонов
Fotokvant B-4W система подъема 4 фонов
Арт. NVF-9340
Fotokvant B-4W система подъема 4 фонов
Наличие
более 10 шт

Fotokvant B-4W - система подъема, хранения и разворачивания 4 фонов. Система крепится к стене или к потолку. Специальный винт на гантелях позволяет установить силу скольжения, за счет чего регулируется легкость скручивания фона и остутствие самораскрутки фона, установленного на данной системе.

6 640 ₽
В корзину

Видео

Энни Лейбовиц (©Annie Leibovitz)
Энни Лейбовиц (©Annie Leibovitz)
Спецэффекты для фото и видео - искусственные кубики льда
Спецэффекты для фото и видео - искусственные кубики льда
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
​Илья Лукьянов — самобытный российский фотограф
​Илья Лукьянов — самобытный российский фотограф
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.