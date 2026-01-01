Fujimi FMT-STAND мини-штатив

Описание

Штатив используется, как настольный или переносной штатив, такжен может служить основой для монопода.

В сложенном состоянии его удобно носить даже в кармане. Применяется с DSLR или видеокамерами небольшого размера, также его можно использовать, как ручной монопод, для крепления выносной вспышки, светодиодной панели или других аксессуаров.

Для удобства переноски и хранения комплектуется чехлом.

Характеристики: