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Fujimi FMT-STAND мини-штатив
Fujimi FMT-STAND мини-штатив
Fujimi FMT-STAND мини-штатив
Fujimi FMT-STAND мини-штатив
Fujimi FMT-STAND мини-штатив
Fujimi FMT-STAND мини-штатив
Fujimi FMT-STAND мини-штатив
Fujimi FMT-STAND мини-штатив

Fujimi FMT-STAND мини-штатив

Fujimi
Артикул: DAN-3844

Мини-штатив Fujimi FMT-STAND.

Мини-штатив для установки DSLR или видеокамеры весом до 5 кг. Рабочая высота - 10 см. Имеет крепление - 1/4 дюйма.

Описание

Штатив используется, как настольный или переносной штатив, такжен может служить основой для монопода.

В сложенном состоянии его удобно носить даже в кармане. Применяется с DSLR или видеокамерами небольшого размера, также его можно использовать, как ручной монопод, для крепления выносной вспышки, светодиодной панели или других аксессуаров. 

Для удобства переноски и хранения комплектуется чехлом.

Характеристики:

  • крепление камеры - 1/4" винтовое
  • максимальная нагрузка - 5 кг
  • совместим с - камерами, смартфонами, планшетами
  • фиксирующий винт - 1 шт
  • высота в сложенном состоянии - 21 см
  • высота в разложенном состоянии - 10 см
  • вес - 270 г
  • материал - металл (алюминиевый сплав)

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