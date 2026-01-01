Fujimi FMT-STAND мини-штатив

Штатив используется, как настольный или переносной штатив, такжен может служить основой для монопода.
В сложенном состоянии его удобно носить даже в кармане. Применяется с DSLR или видеокамерами небольшого размера, также его можно использовать, как ручной монопод, для крепления выносной вспышки, светодиодной панели или других аксессуаров.
Для удобства переноски и хранения комплектуется чехлом.
Характеристики:
- крепление камеры - 1/4" винтовое
- максимальная нагрузка - 5 кг
- совместим с - камерами, смартфонами, планшетами
- фиксирующий винт - 1 шт
- высота в сложенном состоянии - 21 см
- высота в разложенном состоянии - 10 см
- вес - 270 г
- материал - металл (алюминиевый сплав)