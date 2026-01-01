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Rotolight (R402) RL48 Interview Kit V2 LED осветитель кольцевой

Rotolight (R402) RL48 Interview Kit V2 LED осветитель кольцевой

Rotolight
Артикул: DAN-2604

Комплект кольцевых осветителей с цветными фильтрами Rotolight (R402) RL48 Interview Kit V2 LED.

Комплект для интервью включает в себя два светодиодных осветительных прибора, идеально подходящих для портретной и макросъемки, или для видеожурналистики и съемок интервью.

Описание

Осветители создают постоянный свет без мерцания с превосходной цветопередачей (индекс цветопередачи (CRI) >91). 

В комплектацию каждого кольцевого осветительного прибора включены гелевые светофильтры Lee для корректировки цветовой температуры, яркости, рассеивания света и исключения зеленоватого оттенка.

Также в комплект поставки входит набор из 10 цветных фильтров для создания спецэффектов Colour FX Kit, представляющих собой фильтры для тона кожи, подсветки и эффектов освещения волос.

Адаптер для установки осветителя на стойку прикрепляется к крепежной резьбе 1/4" на штатив к башмаку для аксессуаров или горячему башмаку.

Комплект упакован в сумку для ношения на поясе.

Элементы питания в комплект не входят.

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Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 16 ч

Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 200 LED Bi-color - 200 светодиодов, плавная регулировка яркости от 10 до 100%, Bi-color, предустановленные световые динамические режимы, возможность питания от аккумулятора NPF (в комплект не входит) или от сети. ИК пульт ДУ в комплекте.
Благодаря эргономичной форме корпуса, осветитель удобно держать в руке даже длительное время. Узкая стрип-форма помогает быстро изменять направление и яркость светового потока для выделения отдельных участков сцены или создания динамических световых эффектов при видеосъемке.

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