Rotolight (R402) RL48 Interview Kit V2 LED осветитель кольцевой

Осветители создают постоянный свет без мерцания с превосходной цветопередачей (индекс цветопередачи (CRI) >91).
В комплектацию каждого кольцевого осветительного прибора включены гелевые светофильтры Lee для корректировки цветовой температуры, яркости, рассеивания света и исключения зеленоватого оттенка.
Также в комплект поставки входит набор из 10 цветных фильтров для создания спецэффектов Colour FX Kit, представляющих собой фильтры для тона кожи, подсветки и эффектов освещения волос.
Адаптер для установки осветителя на стойку прикрепляется к крепежной резьбе 1/4" на штатив к башмаку для аксессуаров или горячему башмаку.
Комплект упакован в сумку для ношения на поясе.
Элементы питания в комплект не входят.