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Fujimi FMT-FAT мини-штатив с шаровой головой
Fujimi FMT-FAT мини-штатив с шаровой головой
Fujimi FMT-FAT мини-штатив с шаровой головой

Fujimi FMT-FAT мини-штатив с шаровой головой

Fujimi
Артикул: DAN-3843

Мини-штатив Fujimi FMT-FAT с шаровой головой.

Мини-штатив с шаровой головой для установки DSLR или видеокамеры весом до 3 кг. Рабочая высота - 13 см. Имеет крепление на голове - 1/4 дюйма.

Описание

Штатив с шаровой головой используется, как настольный или переносной штатив.

Ножки на внешней стороне закруглены, в сложенном состоянии его удобно носить даже в кармане. Применяется с DSLR или видеокамерами небольшого размера, также его можно использовать, как ручной монопод, для крепления выносной вспышки, светодиодной панели или других аксессуаров. 

В комплекте - зажим для смартфона.

Характеристики:

  • диаметр шара - 20мм
  • крепление камеры - 1/4" винтовое
  • максимальная нагрузка - 3кг
  • совместим с - камерами, смартфонами, планшетами
  • фиксирующий винт - 1шт
  • высота в сложенном состоянии - 20см
  • высота в разложенном состоянии - 13см
  • вес - 130г
  • материал - ABS пластик

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