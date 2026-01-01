Fujimi FMT-FAT мини-штатив с шаровой головой

Штатив с шаровой головой используется, как настольный или переносной штатив.
Ножки на внешней стороне закруглены, в сложенном состоянии его удобно носить даже в кармане. Применяется с DSLR или видеокамерами небольшого размера, также его можно использовать, как ручной монопод, для крепления выносной вспышки, светодиодной панели или других аксессуаров.
В комплекте - зажим для смартфона.
Характеристики:
- диаметр шара - 20мм
- крепление камеры - 1/4" винтовое
- максимальная нагрузка - 3кг
- совместим с - камерами, смартфонами, планшетами
- фиксирующий винт - 1шт
- высота в сложенном состоянии - 20см
- высота в разложенном состоянии - 13см
- вес - 130г
- материал - ABS пластик