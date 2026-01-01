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Falcon Eyes TablePod 107 штатив настольный

Falcon Eyes TablePod 107 штатив настольный

Falcon Eyes
Артикул: NVF-6030

Falcon Eyes TablePod 107 – штатив настольный с наклоняемой головой, рабочая высота 100 мм, ножки складываются в удобную рукоятку для съемки с рук.

Описание

Настольный штатив предназначен для установки компактных камер. Подходит для макросъемки и съемки с нижних ракурсов, максимальная высота штатива 100 мм. Малые размеры позволяют носить штатив в небольшой сумке или кармане.

Площадка под камеру наклоняется на 90 град., угол наклона площадки фиксируется специальным механизмом. На площадке находится винт 1/4" и подпружиненный стопор предотвращающий поворот камеры.

В сложенном виде ноги штатива представляют собой удобную рукоятку для съемки компактной камерой с рук.

Держатель для телефона приобретается отдельно.

Характеристики:

  • длина в сложенном состоянии, мм – 160
  • максимальная высота штатива, мм – 100
  • быстросъемная площадка – нет
  • размер площадки, – 33х68
  • резьба на площадке под камеру – 1/4"
  • пузырьковый уровень – нет
  • количество секций штативной ноги – 1
  • материал штатива – пластик abs
  • вес штатива с головой, г – 105

 

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