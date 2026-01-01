Falcon Eyes TablePod 107 штатив настольный

Описание

Настольный штатив предназначен для установки компактных камер. Подходит для макросъемки и съемки с нижних ракурсов, максимальная высота штатива 100 мм. Малые размеры позволяют носить штатив в небольшой сумке или кармане.

Площадка под камеру наклоняется на 90 град., угол наклона площадки фиксируется специальным механизмом. На площадке находится винт 1/4" и подпружиненный стопор предотвращающий поворот камеры.

В сложенном виде ноги штатива представляют собой удобную рукоятку для съемки компактной камерой с рук.

Держатель для телефона приобретается отдельно.

Характеристики: