Falcon Eyes TablePod 107 штатив настольный

Настольный штатив предназначен для установки компактных камер. Подходит для макросъемки и съемки с нижних ракурсов, максимальная высота штатива 100 мм. Малые размеры позволяют носить штатив в небольшой сумке или кармане.
Площадка под камеру наклоняется на 90 град., угол наклона площадки фиксируется специальным механизмом. На площадке находится винт 1/4" и подпружиненный стопор предотвращающий поворот камеры.
В сложенном виде ноги штатива представляют собой удобную рукоятку для съемки компактной камерой с рук.
Держатель для телефона приобретается отдельно.
Характеристики:
- длина в сложенном состоянии, мм – 160
- максимальная высота штатива, мм – 100
- быстросъемная площадка – нет
- размер площадки, – 33х68
- резьба на площадке под камеру – 1/4"
- пузырьковый уровень – нет
- количество секций штативной ноги – 1
- материал штатива – пластик abs
- вес штатива с головой, г – 105