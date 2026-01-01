Lumifor LRT-WT4-35 4-канальный радиосинхронизатор для студийных вспышек синхроджек 3,5 мм

Арт. VBR-183

до конца распродажи 3 дн, 4 ч

Кольцо переходное M42 на Nikon используется с цифровыми и пленочными камерами Nikon для оптики с резьбовым креплением M42 («Зенит», Praktica, Pentax, Carl Zeiss).

Прост в использовании, не влияет на качество изображения.