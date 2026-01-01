Lumifor LRT-WT4-35 4-канальный радиосинхронизатор для студийных вспышек синхроджек 3,5 мм

Кольцо переходное M42 на Nikon используется с цифровыми и пленочными камерами Nikon для оптики с резьбовым креплением M42 («Зенит», Praktica, Pentax, Carl Zeiss).
Прост в использовании, не влияет на качество изображения.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor LRT-WT4-35 – четырехканальный радиосинхронизатор. Комплект состоит из передатчика и приемника. Используется для синхронизации фотокамер со студийными осветителями с синхроконтактом 3,5 мм. Работает на частоте 433,075М Гц.
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Кольцо переходное M42 на Nikon используется с цифровыми и пленочными камерами Nikon для оптики с резьбовым креплением M42 («Зенит», Praktica, Pentax, Carl Zeiss).
Прост в использовании, не влияет на качество изображения.
FST UС-80 – фотозонт студийный комбинированный, отражающий/просветный.
Основа – просветный фотозонт, чехол съемный белый/черный. Позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта, вследствие чего на них отсутствуют тени и блики. Легко складывается и удобен при транспортировке. Диаметр купола, см – 80. Вес - 0,35 кг.
Grifon SB-6090 – легкий ультракомпактный прямоугольный софтбокс. Устанавливается на ведомую вспышку и LED-приборы для получения мягкого освещения. Подходит для съемки небольших объектов, предметной съемки и т.д. Глубина софтбокса 35 см. Байонетное крепление Bowens. Вес - 1,9 кг. Прибор и стойка приобретаются отдельно.