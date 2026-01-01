images
Lumifor LRT-WT4-35 4-канальный радиосинхронизатор для студийных вспышек синхроджек 3,5 мм

Lumifor LRT-WT4-35 4-канальный радиосинхронизатор для студийных вспышек синхроджек 3,5 мм

Lumifor
Артикул: OLE-1059

Lumifor LRT-WT4-35 – четырехканальный радиосинхронизатор. Комплект состоит из передатчика и приемника. Используется для синхронизации фотокамер со студийными осветителями с синхроконтактом 3,5 мм. Работает на частоте 433,075М Гц.

Описание

Lumifor LRT-WT4-35 4-канальный радиосинхронизатор для студийных вспышек синхроджек 3,5 мм

Комплектация

Полезные ссылки:

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Falcon Eyes переходное кольцо M42 на Nikon
Арт. VBR-183
Falcon Eyes переходное кольцо M42 на Nikon
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 4 ч

Кольцо переходное M42 на Nikon используется с цифровыми и пленочными камерами Nikon для оптики с резьбовым креплением M42 («Зенит», Praktica, Pentax, Carl Zeiss).

Прост в использовании, не влияет на качество изображения.

-10 %900 ₽
810 ₽
В корзину
FST UС-80 фотозонт комбинированный
Арт. NVF-5816
FST UС-80 фотозонт комбинированный
Наличие
в наличии 1-3 шт

FST UС-80 – фотозонт студийный комбинированный, отражающий/просветный.

Основа – просветный фотозонт, чехол съемный белый/черный. Позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта, вследствие чего на них отсутствуют тени и блики. Легко складывается и удобен при транспортировке. Диаметр купола, см – 80. Вес - 0,35 кг.

1 717 ₽
В корзину
-5 %
Grifon SB-6090 софтбокс 60х90 см
Grifon SB-6090 софтбокс 60х90 см
Grifon SB-6090 софтбокс 60х90 см
Арт. FTR-1375
Grifon SB-6090 софтбокс 60х90 см
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 15 ч

Grifon SB-6090 – легкий ультракомпактный прямоугольный софтбокс. Устанавливается на ведомую вспышку и LED-приборы для получения мягкого освещения. Подходит для съемки небольших объектов, предметной съемки и т.д. Глубина софтбокса 35 см. Байонетное крепление Bowens. Вес - 1,9 кг. Прибор и стойка приобретаются отдельно.

-5 %2 900 ₽
2 750 ₽
В корзину

Видео

Макс Пенсон
Макс Пенсон
Композиция в портретной фотографии
Композиция в портретной фотографии
Видеообзор &quot;Универсальные студийные стойки Phottix Padat 300 и Phottix Saldo 280&quot;
Видеообзор "Универсальные студийные стойки Phottix Padat 300 и Phottix Saldo 280"
Уроки по видесъемке. Как выбрать объектив
Уроки по видесъемке. Как выбрать объектив
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.