Falcon Eyes SN-10 переходное кольцо для Bowens-SS

Grifon 2410nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.
Трехсекционная стойка (диаметр секций 25-22-19 мм). Диаметр ножек 22 мм. Максимальная высота 240 см, в сложенном состоянии 90 см. Вес 1,3 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes SN-10 – насадка для установки различных модификаторов света с байонетом Bowens на осветители серии SS с посадочным диаметром до 97 мм.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Grifon 2410nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.
Трехсекционная стойка (диаметр секций 25-22-19 мм). Диаметр ножек 22 мм. Максимальная высота 240 см, в сложенном состоянии 90 см. Вес 1,3 кг.
Grifon RF-18 – стандартный рефлектор 7"/18 см с байонетом Bowens. Прендазначен для направления света студийной вспышки. Изготовлен из металла, имеет серебристое покрытие внутри. Для лучшего контроля света используется вместе с сотами, шторками и фильтрами. Внутренний посадочный диаметр для сот 174 мм.
Falcon Eyes URK-48TWB – двусторонний фотозонт со съемной поверхностью с помощью которого можно быстро получить мягкий свет. Диаметр купола 90 см.
Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке. Вес - 450 г.
FST RD051 – светоотражатель 5 в 1.
Модель имеет размеры 100х150 см. RD051 может использоваться в пяти вариантах: белый, черный, серебристый, золотой и на просвет. Вес - 1,7 кг.
Grifon 2400nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.
Четырехсекционная стойка (диаметр секций 25-22-19-16 мм). Диаметр ножек - 19 мм. Максимальная высота, см – 240. В сложенном виде - 69 см. Вес 1 кг. Максимальная нагрузка - до 2 кг.
Grifon S-84 – зонт для студийной съемки. Серебро внутри, черный снаружи. Позволяет получить мягкий рассеянный свет. Легко складывается и удобен при транспортировке.
Диаметр купола 84 см.
Grifon SSA-HC – четыре цветных фильтра в комплекте с сотовой насадкой предназначены для получения более жесткого и узконаправленного света или изменения на более яркий цветовой оттенок изображения. Подходит для вспышек Falcon Eyes серии SS, вспышек Raylab серии RP и вспышек Grifon.
Grifon SB-FW140 G – высококачественный восьмиугольный октобокс.
Предназначен для получения мягкого направленного света большой площади, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение (солнечный свет из окна). Подходит для работы с относительно крупными объектами или, например, в качестве рисующего света при съемке групповых портретов. Байонет Bowens. Вес - 2,25 кг.
FST SB-040 – софтбокс со съемной тканевой решеткой для создания различных световых эффектов. Используется для получения мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Превосходно подойдет для равномерного освещения при портретной и групповой съемках. Байонет Bowens. Размер, см – 40x180 см.
Wansen
Работай с цветом без бликов