images
Falcon Eyes SN-10 переходное кольцо для Bowens-SS

Falcon Eyes SN-10 переходное кольцо для Bowens-SS

Falcon Eyes
Артикул: NVF-1684

Falcon Eyes  SN-10 – насадка для установки различных модификаторов света с байонетом Bowens на осветители серии SS с посадочным диаметром до 97 мм.

Описание

Falcon Eyes SN-10 переходное кольцо для Bowens-SS

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon 2410nb стойка без чехла
Арт. NVF-6392
Grifon 2410nb стойка без чехла
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon 2410nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.

Трехсекционная стойка (диаметр секций 25-22-19 мм). Диаметр ножек 22 мм. Максимальная высота 240 см, в сложенном состоянии 90 см. Вес 1,3 кг.

2 300 ₽
В корзину
Grifon RF-18 стандартный рефлектор 18 см/7 дюймов
Grifon RF-18 стандартный рефлектор 18 см/7 дюймов
Grifon RF-18 стандартный рефлектор 18 см/7 дюймов
Арт. NVF-2290
Grifon RF-18 стандартный рефлектор 18 см/7 дюймов
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon RF-18 – стандартный рефлектор 7"/18 см с байонетом Bowens. Прендазначен для направления света студийной вспышки.  Изготовлен из металла, имеет серебристое покрытие внутри. Для лучшего контроля света используется вместе с сотами, шторками и фильтрами. Внутренний посадочный диаметр для сот 174 мм.

1 380 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes URK-48TWB зонт-отражатель 90 см
Арт. VBR-150
Falcon Eyes URK-48TWB зонт-отражатель 90 см
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 7 дн

Falcon Eyes  URK-48TWB – двусторонний фотозонт со съемной поверхностью с помощью которого можно быстро получить мягкий свет. Диаметр купола 90 см.

Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке. Вес - 450 г.

-15 %2 290 ₽
1 940 ₽
В корзину
FST RD051 отражатель 5 в 1 размер 100x150 см
Арт. DAN-0175
FST RD051 отражатель 5 в 1 размер 100x150 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

FST RD051 – светоотражатель 5 в 1.

Модель имеет размеры 100х150 см. RD051 может использоваться в пяти вариантах: белый, черный, серебристый, золотой и на просвет. Вес - 1,7 кг.

2 650 ₽
В корзину
Grifon 2400nb стойка без чехла
Арт. NVF-6391
Grifon 2400nb стойка без чехла
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon 2400nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.

Четырехсекционная стойка (диаметр секций 25-22-19-16 мм). Диаметр ножек - 19 мм. Максимальная высота, см – 240. В сложенном виде - 69 см. Вес 1 кг. Максимальная нагрузка - до 2 кг.

1 670 ₽
В корзину
Grifon S-84 зонт серебряный 84 см
Арт. FTR-955
Grifon S-84 зонт серебряный 84 см
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon S-84 – зонт для студийной съемки. Серебро внутри, черный снаружи. Позволяет получить мягкий рассеянный свет. Легко складывается и удобен при транспортировке.

Диаметр купола 84 см.

690 ₽
В корзину
Grifon SSA-HC сотовая насадка с четырьмя цветными фильтрами
Арт. FTR-695
Grifon SSA-HC сотовая насадка с четырьмя цветными фильтрами
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SSA-HC – четыре цветных фильтра в комплекте с сотовой насадкой предназначены для получения более жесткого и узконаправленного света или изменения на более яркий цветовой оттенок изображения. Подходит для вспышек Falcon Eyes серии SS, вспышек Raylab серии RP и вспышек Grifon.

2 070 ₽
В корзину
Grifon SB-FW140 G октобокс с сотами 140 см
Арт. FTR-1367
Grifon SB-FW140 G октобокс с сотами 140 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SB-FW140 G – высококачественный восьмиугольный октобокс.

Предназначен для получения мягкого направленного света большой площади, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение (солнечный свет из окна). Подходит для работы с относительно крупными объектами или, например, в качестве рисующего света при съемке групповых портретов. Байонет Bowens. Вес - 2,25 кг.

9 200 ₽
В корзину
FST SB-040 софтбокс 40x180 см
Арт. OLE-0833
FST SB-040 софтбокс 40x180 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

FST SB-040 – софтбокс со съемной тканевой решеткой для создания различных световых эффектов. Используется для получения мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Превосходно подойдет для равномерного освещения при портретной и групповой съемках. Байонет Bowens. Размер, см – 40x180 см.

7 500 ₽
В корзину

Видео

Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod Flex и LifePod Flex Plus
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod Flex и LifePod Flex Plus
Нина Свиридова
Нина Свиридова
Фотосъемка косметики для каталога. Часть вторая - обработка в фоторедакторе
Фотосъемка косметики для каталога. Часть вторая - обработка в фоторедакторе
Фотосъемка объектов в движении
Фотосъемка объектов в движении
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера