Manfrotto MT190XPRO3 190 Aluminium 3-S Tripod, with Horizontal Column штатив для фото- и видеокамеры

Описание

Благодаря зажимам Quick Power Lock каждая секция штативных ножек может быть быстро приведена в рабочее положение. Специальный дизайн позволяет комфортно и в одиночку раскладывать секции штатива, каждая из которых надежно фиксируется отдельным рычагом, что делает конструкцию более стабильной и жесткой, чем с традиционными винтами для фиксации.

В верхней части центральной колоны для точного кадрирования встроен пузырьковый уровень. Его можно свободно перемещать вокруг центрального столбца и устанавливать с той стороны, с которой проще всего видеть при регулировке штатива.

В верхней части штатива находится специальное крепление Easy Link для аксессуаров. К нему можно закрепить, например, LED-осветитель, вспышку или рефлектор на удлинительной гибкой руке, делая из штатива практичную переносную студию.

Характеристики: