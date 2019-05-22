Manfrotto MT190XPRO3 190 Aluminium 3-S Tripod, with Horizontal Column штатив для фото- и видеокамеры

images
Manfrotto
Артикул: NVF-1418

Manfrotto MT190XPRO3 – алюминиевый трехсекционный трипод со встроенным механизмом, который позволяет быстро продлить центральную колонну в вертикальном или горизонтальном направлении, без разборки всего штатива и демонтажа камеры.

Модель подходит для фото- и видеосъемки разных жанров.

Описание

Благодаря зажимам Quick Power Lock каждая секция штативных ножек может быть быстро приведена в рабочее положение. Специальный дизайн позволяет комфортно и в одиночку раскладывать секции штатива, каждая из которых надежно фиксируется отдельным рычагом, что делает конструкцию более стабильной и жесткой, чем с традиционными винтами для фиксации.

В верхней части центральной колоны для точного кадрирования встроен пузырьковый уровень. Его можно свободно перемещать вокруг центрального столбца и устанавливать с той стороны, с которой проще всего видеть при регулировке штатива.

В верхней части штатива находится специальное крепление Easy Link для аксессуаров. К нему можно закрепить, например, LED-осветитель, вспышку или рефлектор на удлинительной гибкой руке, делая из штатива практичную переносную студию.

Характеристики:

  • в сложенном состоянии, см – 61,0
  • диаметр центральной колоны, мм – 22,19
  • угол наклона ножек – 25 град., 26 град., 66 град., 88 град.
  • диаметр секций ножек, мм – 26; 22,5; 19
  • максимальный размер с опущенной вниз центральной колонной, см – 135,0
  • максимальная высота, см – 160
  • минимальная высота, см – 9
  • крепление головы – 3/8"
  • максимальный вес, кг – 7
  • вес, кг – 2

 

Комплектация

    

FST RD051 отражатель 5 в 1 размер 110 см
FST RD051 отражатель 5 в 1 размер 110 см
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

FST RD051 – круглый отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Отражатель комплектуется сумкой с круговой застежкой-молнией и ручкой для переноски. Размер – 110 см.

1 900 ₽
В корзину
Manfrotto MH804-3W головка для штатива
Manfrotto MH804-3W головка для штатива
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto MH804-3W – профессиональная трехосная головка с быстросъемной площадкой 200PL. Пузырьковый уровень дает возможность быстро и точно установить камеру. Максимально допустимая нагрузка – до 4 кг.

19 390 ₽
В корзину
Manfrotto MVH502AH видеоголовка
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto MVH502AH – профессиональная видеоголовка. Идеально подойдет для работы с HDSLR-видеокамерами со сменной оптикой. Плавное панорамирование осуществляется за счет применения гидравлических картриджей в конструкции головки. Поставляется в комплекте с широкой быстросъемной площадкой 504PLONG.

44 990 ₽
В корзину
Manfrotto 410 редукторная 3D-голова для штатива
Manfrotto 410 редукторная 3D-голова для штатива
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 410 – компактная трехосная штативная головка для крепления фото- и видеокамер весом до 5 кг. Обеспечивает вращение в горизонтальной плоскости на 360 градусов. Быстросъемная площадка с резьбой 1/4" и 3/8" подходит для установки 35-мм и среднеформатных камер. Пузырьковый уровень и механизм точного позиционирования по трем направлениям: панорамирование, фронтальный и боковой наклоны.

55 690 ₽
В корзину
-20 %
Godox Gemini GS300II вспышка студийная
Godox Gemini GS300II вспышка студийная
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 8 дн, 23 ч

Godox Gemini GS300II компактная студийная вспышка.

Мощность 300 Дж. Высокое качество сборки, точная настойка мощности импульса и стабильность характеристик. Встроенная беспроводная система управления Godox X. Байонет Bowens.

-20 %16 190 ₽
12 950 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant R-150200T отражатель на просвет размер 150х200 см
Fotokvant R-150200T отражатель на просвет размер 150х200 см
Москва: в наличии 1-3 шт

Отражатель на просвет Fotokvant R-150200T, размер 150х200 см.

Овальный отражатель на просвет. Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Размер - 150x200 см. Полупрозрачные отражатели Fotokvant выпускаются с белой окантовкой. Это позволяет получать отражения без рамочки даже в предметах с отражающей поверхностью. Вес - 1,85 кг.

3 810 ₽
В корзину
Fotokvant RFR-122 рассеиватель тканевый белый для фрост-рамы 122х122 см
Fotokvant RFR-122 рассеиватель тканевый белый для фрост-рамы 122х122 см
Москва: в наличии 4-10 шт

Рассеиватель тканевый Fotokvant RFR-122 для фрост-рамы, белый, размер - 122х122 см.

Тканевый рассеиватель со светопропускной способностью 50%. Позволяет получить мягкий рассеянный свет и дает компенсацию экспозиции 1 стоп. Рассеиватель крепится к фрост-раме при помощи резинок. Материал изготовления - полиэфирная ткань.

4 120 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes TERC-3.0 LCD пульт-радиосинхронизатор для Canon
Falcon Eyes TERC-3.0 LCD пульт-радиосинхронизатор для Canon
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 10 дн, 23 ч

Пульт-радиосинхронизатор Falcon Eyes TERC-3.0 LCD для Canon.

Радиосинхронизатор для управления студийными вспышками Falcon Eyes серии TE v3,0. Имеет дальность действия до 100 м и поддерживает синхронизацю до 1/8000 с. Также имеет 8 каналов и LCD-дисплей с подсветкой. Устанавливается на горячий башмак фотоаппарата. Разработан для системы Canon. 


-15 %6 290 ₽
5 340 ₽
В корзину

