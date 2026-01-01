Godox X2T-F TTL пульт-радиосинхронизатор для Fujifilm

Описание

Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-F TTL совместим с фотоаппаратами системы Fujifilm TTL, работает на частоте 2,4 ГГц. Пульт-радиосинхронизатор может запускать одну или несколько вспышек в пределах 5 групп, 32 каналов и 99 идентификаторных номеров беспроводной сети, избегая при этом помех от других беспроводных систем. Функция сканирования поможет автоматически найти свободную и наиболее подходящую радиочастоту.



Приложение GodoxPhoto для управления с мобильных устройств совместимо с большинством смартфонов или планшетов (с IOS или Android), позволяет работать с радиосинхронизатором через Bluetooth. Приложение может управлять теми же функциями, что и панель управления радиосинхронизатора.

Для обновления прошивок устройства на боковой стороне радиосинхронизатора располагается порт USB Type-C. Рядом размещен разъем синхронизации 3,5 мм для подключения вспышек без TTL или для синхронизации с камерами, которые срабатывают от спускового тросика.

Характеристики:

