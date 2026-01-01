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Godox X2T-F TTL пульт-радиосинхронизатор для Fujifilm
Godox X2T-F TTL пульт-радиосинхронизатор для Fujifilm
Godox X2T-F TTL пульт-радиосинхронизатор для Fujifilm
Godox X2T-F TTL пульт-радиосинхронизатор для Fujifilm
Godox X2T-F TTL пульт-радиосинхронизатор для Fujifilm
Godox X2T-F TTL пульт-радиосинхронизатор для Fujifilm
Godox X2T-F TTL пульт-радиосинхронизатор для Fujifilm
Godox X2T-F TTL пульт-радиосинхронизатор для Fujifilm
Godox X2T-F TTL пульт-радиосинхронизатор для Fujifilm

Godox X2T-F TTL пульт-радиосинхронизатор для Fujifilm

Godox
Артикул: DAN-9555

Радиосинхронизатор с функцией ДУ. ЖК-дисплей с подсветкой. Совместим с системой беспроводной синхронизации Godox X. Предназначен для синхронизации работы затвора фотокамер Fujifilm TTL со студийными или накамерными вспышками Godox, а также для управления режимами оригинальных вспышек Fujifilm (совместно с приемником X1R-F).
Управление радиосинхронизатором осуществляется при помощи крупных кнопок, расположенных на корпусе: сверху находятся кнопки для быстрой настройки групп и тестовая кнопка, а на лицевой части — функциональные кнопки, в нижней части корпуса - колесо управления.

Описание

Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-F TTL совместим с фотоаппаратами системы Fujifilm TTL, работает на частоте 2,4 ГГц. Пульт-радиосинхронизатор может запускать одну или несколько вспышек в пределах 5 групп, 32 каналов и 99 идентификаторных номеров беспроводной сети, избегая при этом помех от других беспроводных систем. Функция сканирования поможет автоматически найти свободную и наиболее подходящую радиочастоту.

Приложение GodoxPhoto для управления с мобильных устройств совместимо с большинством смартфонов или планшетов (с IOS или Android), позволяет работать с радиосинхронизатором через Bluetooth. Приложение может управлять теми же функциями, что и панель управления радиосинхронизатора.

Для обновления прошивок устройства на боковой стороне радиосинхронизатора располагается порт USB Type-C. Рядом размещен разъем синхронизации 3,5 мм для подключения вспышек без TTL или для синхронизации с камерами, которые срабатывают от спускового тросика.

Характеристики:

  • Частота 2,4 ГГц (5 групп, 32 канала и 99 ID)
  • Режим сканирования для поиска свободного радиоканала
  • ЖК-дисплей с подсветкой размером 4х2 см
  • Диапазон передачи сигнала до 100 метров
  • Приложение GodoxPhoto (IOS/Android) для управления смартфонами
  • Система быстрой блокировки «горячего башмака»
  • Управления режимами оригинальных вспышек Fujifilm совместно с приемником X1R-F
  • Диапазон передачи сигнала (приблиз.) - 0-100м
  • Диапазон передачи сигнала (приблиз.) - 0-100м
  • Встроенный модуль радиоуправления 2,4G
  • Режим модуляции MSK
  • Диапазон радиоканала управления - 2413.0…2464.5 МГц
  • Максимальная мощность сигнала менее 5 дБм
  • Количество каналов связи - 32
  • ID беспроводного канала - 01-99
  • Количество групп - 5

Комплектация

  • Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T TTL
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон

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