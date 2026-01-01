Godox X2T-F TTL пульт-радиосинхронизатор для Fujifilm

Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-F TTL совместим с фотоаппаратами системы Fujifilm TTL, работает на частоте 2,4 ГГц. Пульт-радиосинхронизатор может запускать одну или несколько вспышек в пределах 5 групп, 32 каналов и 99 идентификаторных номеров беспроводной сети, избегая при этом помех от других беспроводных систем. Функция сканирования поможет автоматически найти свободную и наиболее подходящую радиочастоту.
Приложение GodoxPhoto для управления с мобильных устройств совместимо с большинством смартфонов или планшетов (с IOS или Android), позволяет работать с радиосинхронизатором через Bluetooth. Приложение может управлять теми же функциями, что и панель управления радиосинхронизатора.
Для обновления прошивок устройства на боковой стороне радиосинхронизатора располагается порт USB Type-C. Рядом размещен разъем синхронизации 3,5 мм для подключения вспышек без TTL или для синхронизации с камерами, которые срабатывают от спускового тросика.
Характеристики:
- Частота 2,4 ГГц (5 групп, 32 канала и 99 ID)
- Режим сканирования для поиска свободного радиоканала
- ЖК-дисплей с подсветкой размером 4х2 см
- Диапазон передачи сигнала до 100 метров
- Приложение GodoxPhoto (IOS/Android) для управления смартфонами
- Система быстрой блокировки «горячего башмака»
- Управления режимами оригинальных вспышек Fujifilm совместно с приемником X1R-F
- Диапазон передачи сигнала (приблиз.) - 0-100м
- Диапазон передачи сигнала (приблиз.) - 0-100м
- Встроенный модуль радиоуправления 2,4G
- Режим модуляции MSK
- Диапазон радиоканала управления - 2413.0…2464.5 МГц
- Максимальная мощность сигнала менее 5 дБм
- Количество каналов связи - 32
- ID беспроводного канала - 01-99
- Количество групп - 5