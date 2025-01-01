радиосинхронизатор Godox

В интернет-магазине Фотогора продаются современные радиосинхронизаторы Godox - известного производителя доступного и технологичного фотооборудования. С продукцией бренда можно сэкономить на устройствах для управления вспышками, не теряя в качестве и удобстве съемки.

Компания Godox выпускает комплекты для синхронизации, технику с функцией TTL

Также в ее каталоге есть дополнительные передатчики для дистанционного запуска студийных моноблоков или накамерных вспышек. Оборудование Godox совместимо с системами разных брендов - камерами Nikon, FujiFilm, Pentax, Canon, источниками со встроенными приемниками. Радиус действия синхронизаторов - до 100 метров и более, что позволяет использовать их со вспышками без прямой видимости.

Особенности техники Godox

износостойкие корпусы из ударопрочного пластика, металла;

крепление на горячий башмак;

управление мощностью - до 32 каналов;

индикация состояния с помощью светодиодов;

поддержка синхронизации в высокоскоростном режиме и по второй шторке (в моделях, поддерживающих протокол E-TTL);

удобное управление одной и группами вспышек, возможность использования для синхронизации затвора камеры;

дополнительные функции (в зависимости от модели) - режим моделирующего света, компенсация экспозиции вспышки, настройка зума и т.д.;

несложное обновление прошивки.

Радиосинхронизаторы, которые выпускает Godox, стабильно передают сигнал при многоканальном управлении, обеспечивает быструю реакцию вспышки и удобны в студийной и репортажной съемке.

Консультанты магазина Фотогора расскажут о функционале систем подробнее и помогут выбрать оборудование под ваши потребности и бюджет. Синхронизаторы продаются с доставкой по всей РФ и самовывозом из нашего пункта в Москве.