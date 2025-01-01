Фильтр

Всего - 7 товаров

Цена
Бренд
Тип
Тип крепления
Тип системы
радиосинхронизатор Godox

В интернет-магазине Фотогора продаются современные радиосинхронизаторы Godox - известного производителя доступного и технологичного фотооборудования. С продукцией бренда можно сэкономить на устройствах для управления вспышками, не теряя в качестве и удобстве съемки.

Компания Godox выпускает комплекты для синхронизации, технику с функцией TTL

Также в ее каталоге есть дополнительные передатчики для дистанционного запуска студийных моноблоков или накамерных вспышек. Оборудование Godox совместимо с системами разных брендов - камерами Nikon, FujiFilm, Pentax, Canon, источниками со встроенными приемниками. Радиус действия синхронизаторов - до 100 метров и более, что позволяет использовать их со вспышками без прямой видимости.

Особенности техники Godox

  • износостойкие корпусы из ударопрочного пластика, металла;
  • крепление на горячий башмак;
  • управление мощностью - до 32 каналов;
  • индикация состояния с помощью светодиодов;
  • поддержка синхронизации в высокоскоростном режиме и по второй шторке (в моделях, поддерживающих протокол E-TTL);
  • удобное управление одной и группами вспышек, возможность использования для синхронизации затвора камеры;
  • дополнительные функции (в зависимости от модели) - режим моделирующего света, компенсация экспозиции вспышки, настройка зума и т.д.;
  • несложное обновление прошивки.

Радиосинхронизаторы, которые выпускает Godox, стабильно передают сигнал при многоканальном управлении, обеспечивает быструю реакцию вспышки и удобны в студийной и репортажной съемке.

Консультанты магазина Фотогора расскажут о функционале систем подробнее и помогут выбрать оборудование под ваши потребности и бюджет. Синхронизаторы продаются с доставкой по всей РФ и самовывозом из нашего пункта в Москве. 

-20 %
Godox DMR-16 приемник радиосинхронизатора
Godox DMR-16 приемник радиосинхронизатора
Арт. DAN-4226
Godox DMR-16 приемник радиосинхронизатора
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Приемник Godox DMR-16 для радиосинхронизатора.

Дополнительный приемник для синхронизаторов DM-16. Имеет 16 каналов, питание от сети переменного тока, синхрокабель джек 6,35 и мини-джек 3,5 мм. Предназначен для студийных моноблоков. Внимание! Приемник Godox DMR-16 является частью системы радиосинхронизации Godox DM-16 и не может использоваться отдельно.

-20 %1 990 ₽
1 590 ₽
В корзину
-20 %
Godox X1R-S TTL приемник для Sony
Godox X1R-S TTL приемник для Sony
Godox X1R-S TTL приемник для Sony
Арт. DAN-5728
Godox X1R-S TTL приемник для Sony
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Приемник Godox X1R-S TTL для Sony.

Приемник-радиосинхронизатор для управления режимами работы оригинальных накамерных вспышек Sony, а также других вспышек, не имеющих встроенной системы беспроводной синхронизации Godox X. Обладает встроенной системой беспроводной передачи Godox 2,4G. Godox X1T-S TTL - это высокоскоростная синхронизация 1/8000 с, синхронизация по второй шторке, компенсация экспозиции вспышки, режим моделирующего света, функция памяти, обновление прошивки и т.д. Доступен режим группировки Gr (макс. 5 групп и 32 канала).

-20 %5 190 ₽
4 150 ₽
В корзину
-20 %
Godox X2T-F TTL пульт-радиосинхронизатор для Fujifilm
Godox X2T-F TTL пульт-радиосинхронизатор для Fujifilm
Godox X2T-F TTL пульт-радиосинхронизатор для Fujifilm
Арт. DAN-9555
Godox X2T-F TTL пульт-радиосинхронизатор для Fujifilm
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Радиосинхронизатор с функцией ДУ. ЖК-дисплей с подсветкой. Совместим с системой беспроводной синхронизации Godox X. Предназначен для синхронизации работы затвора фотокамер Fujifilm TTL со студийными или накамерными вспышками Godox, а также для управления режимами оригинальных вспышек Fujifilm (совместно с приемником X1R-F).
Управление радиосинхронизатором осуществляется при помощи крупных кнопок, расположенных на корпусе: сверху находятся кнопки для быстрой настройки групп и тестовая кнопка, а на лицевой части — функциональные кнопки, в нижней части корпуса - колесо управления.

-20 %8 890 ₽
7 110 ₽
В корзину
-20 %
Godox X3-N TTL пульт-радиосинхронизатор для Nikon
Godox X3-N TTL пульт-радиосинхронизатор для Nikon
Godox X3-N TTL пульт-радиосинхронизатор для Nikon
Арт. MTG-2925
Godox X3-N TTL пульт-радиосинхронизатор для Nikon
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Godox X3-N TTL пульт-радиосинхронизатор для Nikon. Новый пульт-радиосинхронизатор X3 с минималистичным дизайном и сенсорным дисплеем, который полностью меняет представление о беспроводном управлении вспышками и позволяет поднять эффективность съемки на новый уровень. X3 идеально подходит для использования как в помещении, так и на улице в условиях яркого солнечного света или недостаточной освещенности.

-20 %11 090 ₽
8 870 ₽
В корзину
-20 %
Godox X3-S TTL пульт-радиосинхронизатор для Sony
Godox X3-S TTL пульт-радиосинхронизатор для Sony
Godox X3-S TTL пульт-радиосинхронизатор для Sony
Арт. MTG-2926
Godox X3-S TTL пульт-радиосинхронизатор для Sony
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Godox X3-S TTL пульт-радиосинхронизатор для Sony. Новый пульт-радиосинхронизатор X3 с минималистичным дизайном и сенсорным дисплеем, который полностью меняет представление о беспроводном управлении вспышками и позволяет поднять эффективность съемки на новый уровень. X3 идеально подходит для использования как в помещении, так и на улице в условиях яркого солнечного света или недостаточной освещенности.

-20 %11 090 ₽
8 870 ₽
В корзину
-20 %
Godox X3-O TTL пульт-радиосинхронизатор для Olympus/Panasonic
Godox X3-O TTL пульт-радиосинхронизатор для Olympus/Panasonic
Godox X3-O TTL пульт-радиосинхронизатор для Olympus/Panasonic
Арт. OLE-4857
Godox X3-O TTL пульт-радиосинхронизатор для Olympus/Panasonic
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Пульт-радиосинхронизатор Godox X3-O совместим с камерами Olympus и Panasonic и предназначен для дистанционного управления вспышками с функцией TTL. Он имеет сенсорный дисплей, 16 групп, 32 канала и 99 ID. Поддерживает режимы работы вспышки: M, TTL и Multi. Синхронизируется с беспроводной радиосистемой Godox X 2,4 ГГц и совместим с системой TTL от Olympus и Panasonic. Питание осуществляется от встроенного аккумулятора 3,7 В 850 мАч, который заряжается через порт USB-C.

-20 %11 090 ₽
8 870 ₽
В корзину
-20 %
Godox XproII S+ пульт-радиосинхронизатор для Sony
Godox XproII S+ пульт-радиосинхронизатор для Sony
Godox XproII S+ пульт-радиосинхронизатор для Sony
Арт. MTG-4320
Godox XproII S+ пульт-радиосинхронизатор для Sony
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Godox XproII S+ пульт-радиосинхронизатор для Sony. Радиосинхронизатор с функцией ДУ для Sony. Режим Dental Mode для стоматологической макросъемки. Большой информативный ЖК-экран с подсветкой. Совместим с системой беспроводной синхронизации Godox X. Может использоваться для синхронизации затвора фотокамеры, студийных, аккумуляторных или накамерных вспышек.

-20 %12 490 ₽
9 990 ₽
В корзину
Товары в архиве (3)
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера