Grifon KU-16 S-120 быстрораскладной параболический софтбокс 120см

Легкосборный параболический софтбокс Grifon KU-16 S-120 (120 см)
Grifon KU-16 S-120 — это профессиональный быстрораскладной параболический софтбокс диаметром 120 см. Он предназначен для создания мягкого, равномерного и обволакивающего света, что делает его идеальным выбором для портретной, рекламной и модной съемки.
Основные особенности
- Параболическая форма: Обеспечивает эффективный контроль света и создает красивые световые переходы.
- Быстрая сборка: Специальная конструкция позволяет легко и быстро раскладывать и складывать софтбокс, экономя время на съемочной площадке.
- Крепление: Модель имеет посадочное кольцо для смены байонета 130 мм.
Для чего подходит
Софтбокс Grifon KU-16 S-120 обеспечивает мягкий, объемный свет, который идеально подходит для:
- Съемки портретов (включая ростовые и групповые).
- Фэшн- и бьюти-фотографии.
- Рекламных и предметных съемок, где требуется красивый свет.
- Создания основного или заполняющего света.
Дополнительные возможности:
- Совместимость с байонетом Profoto. Данный софтбокс предназначен для установки на осветители с байонетом Bowens. Для установки на оборудование с байонетом Profoto необходимо приобрести дополнительное переходное кольцо Paralite AR-130-PF. Это кольцо приобретается отдельно и не входит в комплект поставки.
- Для размещения прибора внутри софтбокса с возможностью фокусировки можно использовать дополнительную фокусировочную штангу Falcon Eyes FEA-FS BW или карбоновую фокусировочную штангу Grifon FD-J