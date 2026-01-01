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Grifon KU-16 S-120 быстрораскладной параболический софтбокс 120см
Grifon KU-16 S-120 быстрораскладной параболический софтбокс 120см
Grifon KU-16 S-120 быстрораскладной параболический софтбокс 120см
Grifon KU-16 S-120 быстрораскладной параболический софтбокс 120см
Grifon KU-16 S-120 быстрораскладной параболический софтбокс 120см
Grifon KU-16 S-120 быстрораскладной параболический софтбокс 120см

Grifon KU-16 S-120 быстрораскладной параболический софтбокс 120см

Grifon
Артикул: DAN-5623

Легкосборный параболический софтбокс Grifon KU-16 S-120. Параболический софтбокс (октобокс), уникальная форма которого позволяет создавать более глубокое, объемное и направленное освещение. Внутренняя жаропрочная поверхность софтбокса - серебристая. Быстрораскладная конструкция зонтичного типа позволит подготовить софтбокс для съемки за считанные секунды. В комплекте внутренний и внешний рассеиватели. Байонет - Bowens. Диаметр - 120 см.

Описание

Легкосборный параболический софтбокс Grifon KU-16 S-120 (120 см)

Grifon KU-16 S-120 — это профессиональный быстрораскладной параболический софтбокс диаметром 120 см. Он предназначен для создания мягкого, равномерного и обволакивающего света, что делает его идеальным выбором для портретной, рекламной и модной съемки.

Основные особенности

  • Параболическая форма: Обеспечивает эффективный контроль света и создает красивые световые переходы.
  • Быстрая сборка: Специальная конструкция позволяет легко и быстро раскладывать и складывать софтбокс, экономя время на съемочной площадке.
  • Крепление: Модель имеет посадочное кольцо для смены байонета 130 мм.

Для чего подходит

Софтбокс Grifon KU-16 S-120 обеспечивает мягкий, объемный свет, который идеально подходит для:

  • Съемки портретов (включая ростовые и групповые).
  • Фэшн- и бьюти-фотографии.
  • Рекламных и предметных съемок, где требуется красивый свет.
  • Создания основного или заполняющего света.

Дополнительные возможности:

  • Совместимость с байонетом Profoto. Данный софтбокс предназначен для установки на осветители с байонетом Bowens. Для установки на оборудование с байонетом Profoto необходимо приобрести дополнительное переходное кольцо Paralite AR-130-PF. Это кольцо приобретается отдельно и не входит в комплект поставки.
  • Для размещения прибора внутри софтбокса с возможностью фокусировки можно использовать дополнительную фокусировочную штангу Falcon Eyes FEA-FS BW или карбоновую фокусировочную штангу Grifon FD-J

Комплектация

  • Параболический софтбокс Grifon KU-16 S-120 — 1 шт.
  • Диффузоры (передний и внутренний) — в комплекте (уточните количество).
  • Чехол для хранения и транспортировки — 1 шт.

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