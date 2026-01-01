Godox DMR-16 приемник радиосинхронизатора

Описание

Приемник устанавливается на кабеле питания осветителя и не требует покупки или замены элементов питания. Он подключается к студийным моноблокам с помощью синхроразъема джек 6,35 мм и мини-джек 3,5 мм (переходник в комплекте).



Беспроводной запуск вспышки осуществляется на расстоянии до 30 м., а 16 каналов передачи сигнала позволят объединять осветители в группы и избежать срабатывания вспышек от аналогичных синхронизаторов других фотографов.



С помощью дополнительных приемников Godox DMR-16 можно использовать несколько вспышек для создания различных световых схем.

Характеристики: