Godox DMR-16 приемник радиосинхронизатора

Приемник устанавливается на кабеле питания осветителя и не требует покупки или замены элементов питания. Он подключается к студийным моноблокам с помощью синхроразъема джек 6,35 мм и мини-джек 3,5 мм (переходник в комплекте).
Беспроводной запуск вспышки осуществляется на расстоянии до 30 м., а 16 каналов передачи сигнала позволят объединять осветители в группы и избежать срабатывания вспышек от аналогичных синхронизаторов других фотографов.
С помощью дополнительных приемников Godox DMR-16 можно использовать несколько вспышек для создания различных световых схем.
Характеристики:
- рабочая частота - 433 МГц
- количество каналов - 16
- синхронизация со студийными вспышками - есть
- горячий башмак - нет
- питание - 100-240В, 50/60Гц
- рабочее расстояние - до 30 метров
- скорость синхронизации - до 1/200 с
- размер - 72х59х34 мм