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-10 %
Godox DMR-16 приемник радиосинхронизатора
Godox DMR-16 приемник радиосинхронизатора

Godox DMR-16 приемник радиосинхронизатора

Godox
Артикул: DAN-4226

Приемник Godox DMR-16 для радиосинхронизатора.

Дополнительный приемник для синхронизаторов DM-16. Имеет 16 каналов, питание от сети переменного тока, синхрокабель джек 6,35 и мини-джек 3,5 мм. Предназначен для студийных моноблоков. Внимание! Приемник Godox DMR-16 является частью системы радиосинхронизации Godox DM-16 и не может использоваться отдельно.

Описание

Приемник устанавливается на кабеле питания осветителя и не требует покупки или замены элементов питания. Он подключается к студийным моноблокам с помощью синхроразъема джек 6,35 мм и мини-джек 3,5 мм (переходник в комплекте).

Беспроводной запуск вспышки осуществляется на расстоянии до 30 м., а 16 каналов передачи сигнала позволят объединять осветители в группы и избежать срабатывания вспышек от аналогичных синхронизаторов других фотографов.

С помощью дополнительных приемников Godox DMR-16 можно использовать несколько вспышек для создания различных световых схем.

Характеристики:

  • рабочая частота - 433 МГц
  • количество каналов - 16
  • синхронизация со студийными вспышками - есть
  • горячий башмак - нет
  • питание - 100-240В, 50/60Гц
  • рабочее расстояние - до 30 метров
  • скорость синхронизации - до 1/200 с
  • размер - 72х59х34 мм

Комплектация

  • Радиосинхронизатор Godox DMR-16 приемник.
  • Переходник (с джек 6,35 на мини-джек 3,5 мм).
  • Руководство по эксплуатации.

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