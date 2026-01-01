Falcon Eyes TR-3 инфракрасный синхронизатор

Fotokvant RAC-BR – комплект держателей (гантелей) для установки рулонных фонов на кронштейны (крюки). В комплект входят, кроме гантелей, грузик и пластиковая цепь.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes TR-3 – предназначен для синхронизации фотоаппаратов со студийными фотовспышками. Данная модель имеет встроенный горячий башмак. Максимальная дистанция срабатывания составляет 10 м. Питание осуществляется от двух батареек типа АА.
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Fotokvant RAC-BR – комплект держателей (гантелей) для установки рулонных фонов на кронштейны (крюки). В комплект входят, кроме гантелей, грузик и пластиковая цепь.
Falcon Eyes TR-1 предназначен для синхронизации фотоаппаратов со студийными фотовспышками. Данную модель можно использовать с большинством современных камер, так как напряжение на синхроконтактах Falcon Eyes TR-1 менее 10 В. Максимальная дистанция срабатывания составляет 10 м.
Fotokvant RCI-Canon - беспроводной пульт дистанционного управления для камер Сanon.
Классический электронный тросик, пускатель затвора. Совместим с камерами Canon, имеющими инфракрасный приемник. Комплектуется батарейкой.