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Falcon Eyes TR-3 инфракрасный синхронизатор

Falcon Eyes TR-3 инфракрасный синхронизатор

Falcon Eyes
Артикул: VBR-422

Falcon Eyes TR-3 – предназначен для синхронизации фотоаппаратов со студийными фотовспышками. Данная модель имеет встроенный горячий башмак. Максимальная дистанция срабатывания составляет 10 м. Питание осуществляется от двух батареек типа АА.

Описание

 

 

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