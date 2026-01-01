Falcon Eyes TR-3 инфракрасный синхронизатор

Арт. VBR-421

до конца распродажи 3 дн, 4 ч

Falcon Eyes TR-1 предназначен для синхронизации фотоаппаратов со студийными фотовспышками. Данную модель можно использовать с большинством современных камер, так как напряжение на синхроконтактах Falcon Eyes TR-1 менее 10 В. Максимальная дистанция срабатывания составляет 10 м.