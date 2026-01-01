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Tether Tools CUC2415-ORG TetherPro USB-C to 2.0 Mini-B 5-Pin 4.6m Orange кабель
Tether Tools CUC2415-ORG TetherPro USB-C to 2.0 Mini-B 5-Pin 4.6m Orange кабель

Tether Tools CUC2415-ORG TetherPro USB-C to 2.0 Mini-B 5-Pin 4.6m Orange кабель

Tether Tools
Артикул: MTG-0172

5-контактный кабель TetherPro USB-C - USB 2.0 Mini-B позволяет подключать камеру к компьютеру, не используя адаптеров и переходников.

USB-C - это новейшая технология, обеспечивающая высокие скорости передачи данных. Длина кабеля составляет 4,6 м. Цвет - оранжевый. Кабель не предназначен для зарядки. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.

Описание

Совместим с моделями фотоаппаратов:

  • Canon
    400D, 1000D, 1100D, 1200D, 1300D, 1500D, 1D, 1D C, 1D MARK III, 1D MARK IV, 1D X, 1DS MARK III, 2000D, 200D, 3000D, 4000D, 400D, 40D, 450D, 500D, 50D, 550D, 5D, 5D MARK II, 5D MARK III, 600D, 60D, 650D, 6D, 6D MARK II, 700D, 70D, 750D, 760D, 77D, 7D, 8000D, 800D, 80D, 9000D, M, M10, M100, M2, M3, M, S2


  • Nikon
    1, V2, D100, D200, D2H, D2HS, D2X, D2XS, D3, D300, D3000, D300S, D3100, D3S, D3X, D4, D40, D40X, D4S, D50, D60, D600, D610, D70, D700, D7000, D70S, D80, D90, DL24-500 F/2.8-5.6


  • Pentax
    645D


  • Sigma
    SD10 SLR, SD9 SLR


  • Sony
    A55V, A560, A57, A580, A65, A77, A99, DSC-G1, DSC-H1, DSC-H2, DSC-H5, NEX-5R, NEX-7, NEX-C3

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