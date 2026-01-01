Tether Tools CUC2415-ORG TetherPro USB-C to 2.0 Mini-B 5-Pin 4.6m Orange кабель

Совместим с моделями фотоаппаратов:
- Canon
400D, 1000D, 1100D, 1200D, 1300D, 1500D, 1D, 1D C, 1D MARK III, 1D MARK IV, 1D X, 1DS MARK III, 2000D, 200D, 3000D, 4000D, 400D, 40D, 450D, 500D, 50D, 550D, 5D, 5D MARK II, 5D MARK III, 600D, 60D, 650D, 6D, 6D MARK II, 700D, 70D, 750D, 760D, 77D, 7D, 8000D, 800D, 80D, 9000D, M, M10, M100, M2, M3, M, S2
- Nikon
1, V2, D100, D200, D2H, D2HS, D2X, D2XS, D3, D300, D3000, D300S, D3100, D3S, D3X, D4, D40, D40X, D4S, D50, D60, D600, D610, D70, D700, D7000, D70S, D80, D90, DL24-500 F/2.8-5.6
- Pentax
645D
- Sigma
SD10 SLR, SD9 SLR
- Sony
A55V, A560, A57, A580, A65, A77, A99, DSC-G1, DSC-H1, DSC-H2, DSC-H5, NEX-5R, NEX-7, NEX-C3